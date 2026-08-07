Canicule d'août 2026 : une nouvelle vague de chaleur attendue, les dates se précisent
Les températures sont plus agréables sur une large partie du pays ce vendredi et le début du week-end s'annonce idéal. Mais cela pourrait ne pas durer. Alors que 8 départements restent en vigilance orange, une nouvelle vague de chaleur se profile la semaine prochaine.
- La canicule d'août 2026 touche-t-elle à sa fin ? Pas vraiment dans le sud de la France. Vendredi, le maximum devrait être pour Perpignan avec 35 degrés contre 34 à Montpellier, 33 à Marseille et 32 à Bordeaux. Dans la partie nord, la journée de vendredi sera plus agréable avec 25 degrés attendus à Rennes, 26 à Paris et Lille alors qu'on frôlera les 30 degrés à Strasbourg.
- 8 départements sont encore en vigilance orange canicule pour la journée de vendredi : les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, la Drôme, le Gard, le Var, le Vaucluse et les deux départements corses Haute-Corse et Corse-du-Sud. L'alerte a été levée pour le Rhône et l'Isère jeudi matin. Ces deux départements restent en vigilance jaune.
- Un nouvel épisode caniculaire, le cinquième d'affilée, semble apparaître dès cette fin de semaine, selon les prévisionnistes. La majorité des scénarios converge vers une chaleur durable dès la fin du week-end et au moins jusqu'à la fin de la semaine prochaine, avec des maximales fréquemment comprises entre 30 et 35°C, voire 35 à 40°C localement. Cette persistance aggraverait la sécheresse des sols et maintiendrait un risque d'incendie élevé.
09:46 - La chaleur de retour partout dès lundi ?
Pour le début de semaine prochaine, la chaleur devrait revenir en force en gagnant des régions plus au nord, prévient Météo-France. Les prévisionnistes de La Chaîne Météo anticipent aussi une extension possible du phénomène de canicule à d'autres départements et régions. Une nouvelle alerte pourrait ainsi être émise et élargie dès lundi.
09:31 - Des risques d'orages ce week-end ?
Ce vendredi, le risque orageux reste faible et très localisé, avec quelques cellules possibles sur les Alpes, le Jura et ponctuellement les Pyrénées, explique La Chaîne Météo. Samedi en fin de journée, des orages doivent concerner le Sud-Ouest, notamment les Pyrénées et le sud de l'Aquitaine. Dimanche 9 août, un passage pluvio-orageux plus généralisé pourrait traverser le pays du Sud-Ouest au Nord-Est, avec un risque ponctuel d'orages forts.
09:19 - Quelles températures attendues ce week-end ?
Ce samedi 8 août, la masse d'air chaud venue du sud doit gagner le nord du pays, faisant remonter les thermomètres au-delà de 30 °C jusqu'en Bretagne, en Île-de-France et à la frontière allemande, tandis que le Sud oscille entre 36 et 38 °C. La chaleur s'intensifie même en Occitanie. Dans le Sud-Est, les après-midis devraient voir le thermomètre atteindre 35 à 38 °C, avec des pointes à 39-40 °C localement.
09:12 - Encore une nuit très chaude dans le sud
Si le quart nord-ouest a bénéficié d'une nette fraîcheur très agréable cette nuit, les valeurs nocturnes sont demeurées très hautes dans le Sud-Est et en Corse. L'île Rousse a ainsi conservé 28 °C au petit matin, Cassis 27,2 °C et Porquerolles 27,1 °C. Les minimales élevées ont encore limité le rafraîchissement attendu la nuit.
09:05 - La barre des 40 degrés a bien été dépassée jeudi
Jeudi 6 août, la chaleur a été particulièrement intense dans le Var, où Cogolin a atteint 41,8 °C selon une valeur provisoire relevée à 17h. Plusieurs communes varoises ont également dépassé les 40 °C, comme Les Mayons (41,2 °C) et Vidauban (40,8 °C). Ailleurs, Nîmes a enregistré 39,8 °C et Moulès-et-Baucels 39,7 °C dans l'Hérault, selon Météo-France.
08:56 - Une accalmie très courte ce vendredi ?
Ce vendredi 7 août, un air plus frais progresse sur l'ouest et le nord de la France, offrant un répit de courte durée selon Météo France. L'agence note que les températures recommencent à monter par le Sud-Ouest, où la barre des 30 °C doit être franchie dans la plupart des départements. Cette remontée d'air chaud venu du sud annonce une nouvelle séquence de fortes chaleurs à l'échelle nationale, prévient Météo-France.
La canicule faiblit en deuxième partie de semaine. Seul le sud-est souffre continuellement. Une remontée des températures est envisagée dès la semaine prochaine avec les 30 degrés sans doute dépassés sur l'ensemble de l'Hexagone dès mercredi 12 août.