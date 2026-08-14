Canicule : encore de fortes chaleurs samedi, les orages arrivent

La canicule touche à sa fin mais il fera encore très chaud ce samedi 15 août sur une large partie de la France. L'atmosphère sera lourde mais l'arrivée de premiers orages promet un rafraichissement pour la suite du week-end.

L'ESSENTIEL

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21:04 - De fortes températures encore atteintes ce samedi, la carte de Météo-France Météo-France s'attend encore à de fortes températures sur la France ce samedi 15 août.

18:32 - Lille : un record de chaleur battu Avec un mercure grimpant jusqu'à 37,3 °C ce vendredi 14 août après-midi, Lille a établi un nouveau record de chaleur pour un mois d'août. Selon le Dauphiné Libéré, cette température historique dépasse le précédent record de 37,1 °C mesuré le 8 août 2020, tandis que d'autres records risquent également de tomber d'ici la fin de la journée.

Voici la carte des vigilances de Météo-France avec les départements en vigilance orange canicule ce samedi 15 août.

17:58 - Sécheresse : pour éviter un "massacre", la LPO demande au gouvernement de reporter l'ouverture de la chasse Face à la sécheresse intense qui sévit dans le pays, la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) a réclamé ce vendredi 14 août au gouvernement le report de l'ouverture de la chasse aux oiseaux d'eau, selon Libération. Par la voix de son président Allain Bougrain-Dubourg, l'association alerte sur le risque d'un "massacre" et d'un dérangement sans précédent pour la faune sauvage, actuellement contrainte de se rassembler autour des derniers points d'eau encore accessibles.

17:31 - 83 départements placés en vigilance orange canicule ce soir et demain Météo-France étend la vigilance orange canicule à ce soir et demain pour 83 départements. Vendredi 14 août 2026 :

83 départements en vigilance orange canicule

Samedi 15 août 2026 :

83 départements en vigilance orange canicule



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17:02 - Orages dans le Var : après les incendies, la crainte d'inondations et de coulées de lave Placé en vigilance jaune orages ce vendredi 14 août 2026 alors qu'une canicule persiste avec des pics à 36°C, le département du Var redoute de fortes précipitations pouvant atteindre 30 à 50 mm par heure, selon France 3 PACA. Dans le Centre-Var, les communes récemment frappées par l'incendie du Gros Bessillon s'inquiètent particulièrement des risques d'érosion, de ravinement et de coulées de cendre sur ces sols dévastés. La préfecture a annoncé que des travaux d'urgence destinés à sécuriser les parcelles et à freiner le ruissellement seront engagés dès l'extinction définitive des feux.

16:44 - Ce vendredi 14 août est l'une des journées les plus chaudes jamais enregistrées en France Avec un Indicateur thermique national provisoire établi à 28,8 °C pour la journée de jeudi, la France a enregistré l'une des journées les plus chaudes de son histoire, se classant juste derrière les sommets d'août 2003 et du record absolu de juin dernier, selon le Dauphiné Libéré. Cette vague de chaleur extrême a pulvérisé de nombreux records mensuels à travers le pays, marquant notamment des sommets à 40,2 °C à Nantes et Rennes, et grimpant jusqu'à 42 °C en Ardèche.

16:34 - La chaleur fragilise le Mont-Blanc, dont l'ascension est fortement déconseillée Fragilisé par les fortes chaleurs qui réchauffent le permafrost et provoquent de dangereuses chutes de pierres, le massif du Mont-Blanc fait face à des risques mortels accrus en ce mois d'août, indique Franceinfo. Face à l'effritement des parois, particulièrement dans le redouté couloir du Goûter, les autorités ont ordonné la fermeture des refuges de Tête Rousse et du Goûter, tandis que des brigades d'information tentent de dissuader les passionnés au Nid d’Aigle. Dans ce contexte marqué par un été déjà meurtrier, de nombreux guides de haute montagne ont fait le choix d'annuler leurs ascensions, appelant les alpinistes à la responsabilité et à l'adaptation face à une montagne devenue impraticable.

15:59 - Des orages ont éclaté dans l'est de la France Après un épisode de fortes chaleurs, de violents orages ont éclaté dans l'après-midi de ce vendredi 14 août dans l'est de la France, frappant notamment la région alpine, où Météo-France recense déjà plus de 50 mm de pluie par endroits, indique le Dauphiné Libéré. Ces intempéries devraient se prolonger jusqu'en soirée, apportant avec elles des précipitations abondantes.

15:28 - Var : la préfecture ordonne la fermeture de la navigation dans les gorges du Verdon En raison de menaces d'orages dans le nord du Var, la préfecture a ordonné la fermeture de la navigation dans les gorges du Verdon à partir du pont du Galetas. Face à ces détériorations météorologiques, les autorités appellent les vacanciers à la plus grande vigilance lors de leurs déplacements et pour toutes activités sensibles aux intempéries. En raison de menaces d'orages dans le nord du Var, la préfecture a ordonné la fermeture de la navigation dans les gorges du Verdon à partir du pont du Galetas. Face à ces détériorations météorologiques, les autorités appellent les vacanciers à la plus grande vigilance lors de leurs déplacements et pour toutes activités sensibles aux intempéries.

15:01 - La sortie de la canicule arrivera plus tard que prévu Alors que la fin de la vague de chaleur était initialement attendue pour le samedi 15 août, les dernières prévisions repoussent désormais ce rafraîchissement à la fin du week-end ou au début de la semaine prochaine. Selon La Chaîne Météo, un véritable répit se profilera à partir de lundi ou mardi prochain avec des températures maximales repassant entre 20 et 27°C dans le Nord, s'établissant même légèrement sous les normales de saison, et entre 25 et 32°C dans le Sud. La baisse des températures s'annonce très lente sur le pays, et il faudra vraiment attendre le milieu de la semaine prochaine pour sortir possiblement de la vague de #chaleur. La suite est encore peu fiable dans l'ensemble. pic.twitter.com/o6mxmSfeSJ — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) August 14, 2026

14:31 - La canicule a-t-elle un impact sur les menstruations ? Face aux fortes chaleurs, l’organisme produit davantage de cortisol et voit son sommeil perturbé, ce qui bouscule l’axe hormonal reliant le cerveau aux ovaires chez les femmes. Comme l'explique le gynécologue-obstétricien Michel Mouly dans les colonnes de 20 Minutes, ces variations biologiques désorganisent la sécrétion de FSH et de LH : l’ovulation peut alors être retardée, avancée ou absente. Entre retards inhabituels, règles précoces ou symptômes décuplés, de nombreuses femmes voient leur rythme habituel se dérégler pendant la canicule. Si ces fluctuations restent temporaires et rentrent dans l'ordre une fois les températures redescendues, elles s'avèrent particulièrement éprouvantes, notamment chez les personnes atteintes d'endométriose ou en période de pré-ménopause.

14:03 - La canicule déclenche une grenade de la Seconde Guerre mondiale dans les Vosges Dans la commune de Ramonchamp (Vosges), la sécheresse subie cet été et la baisse du niveau d'un étang ont fait réapparaître une grenade au phosphore type M15 datant de la Seconde Guerre mondiale, indique le Dauphiné Libéré citant la gendarmerie. Retrouvée à l'air libre et exposée à la chaleur intense, la munition s'est spontanément amorcée, dégageant des flammes et une fumée blanche irritante qui ont provoqué l'intervention rapide des pompiers mardi 11 août. Un périmètre de sécurité a aussitôt été déployé avant que les démineurs ne procèdent à la destruction de l'engin dans une carrière locale, une opération maîtrisée qui n'a fait aucun blessé.

13:31 - Des invasions de punaises des champs favorisées par la canicule Favorisées par les fortes chaleurs caniculaires et la fin des moissons, des invasions de punaises des champs sont actuellement observées dans des habitations un peu partout en France, indique Franceinfo. En quête d'un nouvel abri frais, ces insectes quittent massivement les cultures pour se réfugier chez les riverains, prenant au dépourvu de nombreux résidents peu habitués à ce phénomène.

13:03 - Le vendredi 14 août est marqué par la pollution à l'ozone Une hausse marquée de la pollution touche actuellement plusieurs régions françaises, où des dépassements du seuil de recommandation d'ozone sont enregistrés, principalement en Île-de-France, Grand-Est, Auvergne-Rhône-Alpes et PACA, annonce Ouest-France. En parallèle, la Guadeloupe et la Martinique font face à un épisode persistant de poussières désertiques entraînant de fortes concentrations de particules fines PM10. Une amélioration globale et une baisse progressive de ces niveaux de pollution sont attendues dès demain, samedi 15 août.