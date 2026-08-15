Canicule : la fin des chaleurs approche, de gros orages attendus

Malgré l'approche de la fin de la canicule, les températures seront très élevées ce samedi 15 août sur une majeure partie du territoire. L'arrivée de premiers orages promet cependant un rafraichissement pour le reste du week-end.

L'ESSENTIEL

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12:52 - La chaleur déjà forte à Lyon ce samedi matin, jusqu’à 37°C attendus La chaleur est déjà bien installée à Lyon ce samedi 15 août : le thermomètre affichait 29°C à 10 heures, selon Météo-France. Les températures doivent encore grimper dans l’après-midi, avec jusqu’à 37°C attendus dans la capitale des Gaules. Le Rhône reste placé en vigilance orange canicule.

12:32 - La ligne de train Saumur - Sables-d'Olonne à l'arrêt à cause de la canicule Victime de la canicule, le célèbre "train des plages" reliant Saumur (Maine-et-Loire ) aux Sables-d’Olonne (Vendée) sera totalement à l'arrêt ce week-end des 15 et 16 août 2026. Afin de préserver l'infrastructure ferroviaire et de garantir la sécurité face aux conditions climatiques extrêmes, SNCF Réseau a instauré des limitations rendant impossible la circulation des rames entre Saumur et La Roche-sur-Yon. Pour pallier cette interruption qui affecte les vacanciers, la SNCF mettra en place une solution alternative dès le lundi 17 août, combinant un acheminement en autocar jusqu'à Bressuire puis une liaison ferroviaire vers le littoral vendéen.

Voici la carte des vigilances de Météo-France avec les départements en vigilance orange canicule ce samedi 15 août.

11:58 - Sept départements sortiront de la vigilance canicule dimanche 16 août Signe de début d'une baisse des températures, sept départements de l'Ouest de la France doivent sortir de la vigilance canicule dimanche 16 août, selon Météo-France : le Calvados, les Côtes d'Armor, le Finistère, la Manche, le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme.

11:31 - Faut-il s'attendre à une fin de canicule dimanche ? Aucun rafraîchissement n'est attendu dimanche 16 août, selon la Chaîne Météo : après une matinée déjà particulièrement lourde où le mercure oscillera entre 18 et 25 °C sur l'ensemble du territoire, l'après-midi restera dans la lignée de la canicule avec des maximales grimpant de 25 °C en Bretagne jusqu'à 35 °C dans la basse vallée du Rhône. Alors que des températures de 32 °C sont prévues à Paris, Orléans, Bordeaux ou Strasbourg, Météo-France indique que les valeurs se situeront nettement au-dessus des normales de saison (entre 5 et 8 °C de plus).

11:04 - Après la canicule d'août, la Bretagne respire Épargnée par la lourdeur du climat continental, la Bretagne bénéficie d'une douceur bienvenue avec des températures particulièrement clémentes au bord de la mer, atteignant 18 °C à la pointe du Raz, 20 °C à Dinard et 23 °C à Lorient, indique le Parisien. Si le thermomètre ne devrait pas dépasser les 25 °C dans le Finistère au cours de l'après-midi, une chaleur plus marquée est tout de même attendue dans les terres bretonnes, avec des piques grimpant jusqu'à 29 °C du côté de Vannes.

10:31 - Le mercure déjà en hausse et une nette disparité entre l'Ouest et l'Est Les températures poursuivent leur ascension sur l'ensemble du territoire national, tandis qu'une nette disparité s'affirme entre l'Ouest, qui bénéficie encore d'une relative fraîcheur avec notamment 25 °C enregistrés au Cap Ferret, et l'Est, déjà écrasé par une chaleur caniculaire. Le mercure y atteint ainsi des sommets matinaux, grimpant jusqu'à 26 °C à Paris, 28 °C à Lyon et Orange, et frôlant même les 29 °C dans le Doubs, selon Le Parisien.

10:01 - 64 départements restent en alerte orange canicule 64 départements sont toujours placés en alerte orange canicule par Météo-France ce samedi 15 août : l'Ain, l'Aisne, l'Allier, l'Ardèche, les Ardennes, l'Aube, le Bas-Rhin, les Bouches-du-Rhône, le Cantal, le Cher, la Corrèze, la Corse-du-Sud, la Côte-d'Or, la Creuse, le Doubs, la Drôme, l'Essonne, l'Eure-et-Loir, le Gard, la Haute-Corse, la Haute-Marne, la Haute-Saône, la Haute-Savoie, la Haute-Vienne, le Haut-Rhin, les Hauts-de-Seine, l'Indre, l'Indre-et-Loire, l'Isère, le Jura, le Loir-et-Cher, la Loire, la Loire-Atlantique, le Loiret, le Lot, le Maine-et-Loire, la Marne, la Mayenne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, la Nièvre, l'Oise, Paris, le Puy-de-Dôme, le Rhône, la Saône-et-Loire, la Sarthe, la Savoie, la Seine-et-Marne, la Seine-Saint-Denis, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Territoire de Belfort, le Val-d'Oise, le Val-de-Marne, le Var, le Vaucluse, la Vendée, la Vienne, les Vosges, l'Yonne, les Yvelines.

09:31 - La canicule continue à Paris et dans l'Est du pays Alors que des chaleurs accablantes continuent de sévir sur l'Est de la France et en Île-de-France avec des sommets attendus entre 35 et 40 °C samedi après-midi, un répit de la canicule se profile à l'Ouest. Météo-France annonce en effet une baisse progressive des températures et prévoit la levée de la vigilance orange dans 36 départements supplémentaires dès dimanche à 6 heures, incluant enfin la région parisienne.