Canicule : la fin des chaleurs approche, de gros orages attendus
Malgré l'approche de la fin de la canicule, les températures seront très élevées ce samedi 15 août sur une majeure partie du territoire. L'arrivée de premiers orages promet cependant un rafraichissement pour le reste du week-end.
- Le sommet est passé mais la fin de la canicule est lente. Dans la foulée d'un vendredi 14 août particulièrement étouffant, Météo-France prévoit un maintien des conditions caniculaires pour ce début de week-end sur toute la moitié est du pays, où le mercure s'affolera encore dimanche pour atteindre de 35 à 40 degrés.
- Les premiers orages arrivent ce samedi 15 août, alors que l'ouest du pays amorce enfin sa décrue thermique. Le thermomètre franchira malgré tout encore la barre des 30 à 35 degrés. Selon Météo-France, cette dégradation instable engendrera de fortes pluies locales, notamment sur le Sud-Ouest et les reliefs méridionaux, et risque d'accompagner la fin de la canicule d'août 2028 de grêle ainsi que de puissantes rafales de vent dépassant les 80 km/h.
- Météo-France a levé, ce samedi 15 août, la vigilance orange canicule dans 19 départements de la façade ouest ainsi que des Alpes et prévoit de faire de même dimanche dans la majorité des 64 départements encore concernés. La vigilance "canicule" est repassée en jaune ou en vert notamment le long de la Manche en Normandie, sur la côte Atlantique des Deux-Sèvres et des Charentes jusqu'aux Pyrénées-Atlantiques, et sur les deux départements des Alpes du Sud (Hautes-Alpes et Alpes-de-Haute-Provence), a indiqué l'organisme.
- La vigilance orange canicule concerne désormais 64 départements pour cette journée du samedi 15 août : l'Ain, l'Aisne, l'Allier, l'Ardèche, les Ardennes, l'Aube, le Bas-Rhin, les Bouches-du-Rhône, le Cantal, le Cher, la Corrèze, la Corse-du-Sud, la Côte-d'Or, la Creuse, le Doubs, la Drôme, l'Essonne, l'Eure-et-Loir, le Gard, la Haute-Corse, la Haute-Marne, la Haute-Saône, la Haute-Savoie, la Haute-Vienne, le Haut-Rhin, les Hauts-de-Seine, l'Indre, l'Indre-et-Loire, l'Isère, le Jura, le Loir-et-Cher, la Loire, la Loire-Atlantique, le Loiret, le Lot, le Maine-et-Loire, la Marne, la Mayenne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, la Nièvre, l'Oise, Paris, le Puy-de-Dôme, le Rhône, la Saône-et-Loire, la Sarthe, la Savoie, la Seine-et-Marne, la Seine-Saint-Denis, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Territoire de Belfort, le Val-d'Oise, le Val-de-Marne, le Var, le Vaucluse, la Vendée, la Vienne, les Vosges, l'Yonne, les Yvelines.
12:52 - La chaleur déjà forte à Lyon ce samedi matin, jusqu’à 37°C attendus
La chaleur est déjà bien installée à Lyon ce samedi 15 août : le thermomètre affichait 29°C à 10 heures, selon Météo-France. Les températures doivent encore grimper dans l’après-midi, avec jusqu’à 37°C attendus dans la capitale des Gaules. Le Rhône reste placé en vigilance orange canicule.
12:32 - La ligne de train Saumur - Sables-d'Olonne à l'arrêt à cause de la canicule
Victime de la canicule, le célèbre "train des plages" reliant Saumur (Maine-et-Loire ) aux Sables-d’Olonne (Vendée) sera totalement à l'arrêt ce week-end des 15 et 16 août 2026. Afin de préserver l'infrastructure ferroviaire et de garantir la sécurité face aux conditions climatiques extrêmes, SNCF Réseau a instauré des limitations rendant impossible la circulation des rames entre Saumur et La Roche-sur-Yon. Pour pallier cette interruption qui affecte les vacanciers, la SNCF mettra en place une solution alternative dès le lundi 17 août, combinant un acheminement en autocar jusqu'à Bressuire puis une liaison ferroviaire vers le littoral vendéen.
11:58 - Sept départements sortiront de la vigilance canicule dimanche 16 août
Signe de début d'une baisse des températures, sept départements de l'Ouest de la France doivent sortir de la vigilance canicule dimanche 16 août, selon Météo-France : le Calvados, les Côtes d'Armor, le Finistère, la Manche, le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme.
11:31 - Faut-il s'attendre à une fin de canicule dimanche ?
Aucun rafraîchissement n'est attendu dimanche 16 août, selon la Chaîne Météo : après une matinée déjà particulièrement lourde où le mercure oscillera entre 18 et 25 °C sur l'ensemble du territoire, l'après-midi restera dans la lignée de la canicule avec des maximales grimpant de 25 °C en Bretagne jusqu'à 35 °C dans la basse vallée du Rhône. Alors que des températures de 32 °C sont prévues à Paris, Orléans, Bordeaux ou Strasbourg, Météo-France indique que les valeurs se situeront nettement au-dessus des normales de saison (entre 5 et 8 °C de plus).
11:04 - Après la canicule d'août, la Bretagne respire
Épargnée par la lourdeur du climat continental, la Bretagne bénéficie d'une douceur bienvenue avec des températures particulièrement clémentes au bord de la mer, atteignant 18 °C à la pointe du Raz, 20 °C à Dinard et 23 °C à Lorient, indique le Parisien. Si le thermomètre ne devrait pas dépasser les 25 °C dans le Finistère au cours de l'après-midi, une chaleur plus marquée est tout de même attendue dans les terres bretonnes, avec des piques grimpant jusqu'à 29 °C du côté de Vannes.
10:31 - Le mercure déjà en hausse et une nette disparité entre l'Ouest et l'Est
Les températures poursuivent leur ascension sur l'ensemble du territoire national, tandis qu'une nette disparité s'affirme entre l'Ouest, qui bénéficie encore d'une relative fraîcheur avec notamment 25 °C enregistrés au Cap Ferret, et l'Est, déjà écrasé par une chaleur caniculaire. Le mercure y atteint ainsi des sommets matinaux, grimpant jusqu'à 26 °C à Paris, 28 °C à Lyon et Orange, et frôlant même les 29 °C dans le Doubs, selon Le Parisien.
10:01 - 64 départements restent en alerte orange canicule
64 départements sont toujours placés en alerte orange canicule par Météo-France ce samedi 15 août : l'Ain, l'Aisne, l'Allier, l'Ardèche, les Ardennes, l'Aube, le Bas-Rhin, les Bouches-du-Rhône, le Cantal, le Cher, la Corrèze, la Corse-du-Sud, la Côte-d'Or, la Creuse, le Doubs, la Drôme, l'Essonne, l'Eure-et-Loir, le Gard, la Haute-Corse, la Haute-Marne, la Haute-Saône, la Haute-Savoie, la Haute-Vienne, le Haut-Rhin, les Hauts-de-Seine, l'Indre, l'Indre-et-Loire, l'Isère, le Jura, le Loir-et-Cher, la Loire, la Loire-Atlantique, le Loiret, le Lot, le Maine-et-Loire, la Marne, la Mayenne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, la Nièvre, l'Oise, Paris, le Puy-de-Dôme, le Rhône, la Saône-et-Loire, la Sarthe, la Savoie, la Seine-et-Marne, la Seine-Saint-Denis, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Territoire de Belfort, le Val-d'Oise, le Val-de-Marne, le Var, le Vaucluse, la Vendée, la Vienne, les Vosges, l'Yonne, les Yvelines.
09:31 - La canicule continue à Paris et dans l'Est du pays
Alors que des chaleurs accablantes continuent de sévir sur l'Est de la France et en Île-de-France avec des sommets attendus entre 35 et 40 °C samedi après-midi, un répit de la canicule se profile à l'Ouest. Météo-France annonce en effet une baisse progressive des températures et prévoit la levée de la vigilance orange dans 36 départements supplémentaires dès dimanche à 6 heures, incluant enfin la région parisienne.
08:56 - 19 départements ne sont plus en vigilace orange canicule
Une vague de soulagement déferle sur une large partie du pays alors que 19 départements sortent enfin de la vigilance orange aux fortes chaleurs. Météo-France indique ainsi un rétrogradage en jaune ou vert de l'alerte canicule, ciblant principalement le littoral de la Manche en Normandie, la côte Atlantique, étendue des Deux-Sèvres jusqu'aux Pyrénées-Atlantiques, ainsi que les Alpes du Sud.