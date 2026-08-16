Canicule : où prend-elle fin ce dimanche ? Les températures et prévisions pour le début de semaine

La fraicheur gagne l'Ouest ce dimanche 18 août, tandis la canicule continue dans l'est et le sud-est de la France jusqu'à mercredi, avant un retour général aux normales de saison d'ici le week-end prochain. 28 départements restent en vigilance orange.

L'ESSENTIEL

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14:51 - Quelles sont les restrictions qui accompagnent la "crise sécheresse" dans le Calvados ? Frappée par une absence prolongée de précipitations et un assèchement historique des sols et des réserves, la moitié ouest du Calvados, incluant la majeure partie de l'agglomération de Caen, a été placée le 13 août 2026 en "crise sécheresse", le niveau d'alerte maximal, impliquant de strictes interdictions sur l'ensemble des usages non prioritaires, indique Actu.fr. Celles-ci concernent l'arrosage des pelouses, espaces verts, terrains de sport et golfs, ainsi que des potagers en journée entre 9h et 20h. Sont également proscrits le lavage des véhicules, des façades et des voiries, le remplissage des piscines privées, la pêche ou la navigation sur certains cours d'eau, ainsi que l'irrigation agricole et les prélèvements d'eau hors dérogations exceptionnelles.

14:05 - Quelles sont les limites du corps humain face à la canicule Le mois de juillet 2026 est devenu le plus chaud jamais enregistré en France et a vu s'illustrer la vulnérabilité du corps humain face aux canicules prolongées. Pour maintenir l'organisme à 37 °C, le cerveau active des mécanismes de thermorégulation comme la transpiration et la dilatation des vaisseaux sanguins ; toutefois, lorsque la chaleur et l'humidité persistent, y compris la nuit, ce système s'épuise et crée un "stress thermique cumulatif". Ce dépassement des capacités corporelles accroît considérablement les risques de déshydratation, de complications cardiovasculaires et de coups de chaleur potentiellement mortels ,tout particulièrement chez les personnes âgées ou fragiles, ce qui rend essentiels des réflexes de prévention tels qu'une hydratation régulière, des repas adaptés et l'évitement des chocs thermiques, rappelle Franceinfo.

Voici la carte des vigilances de Météo-France avec les départements en vigilance orange canicule ce samedi 15 août.

13:51 - Pourquoi la Seine résiste mieux à la canicule que le Danube et le Rhin ? Contrairement à des cours d'eau comme le Danube ou le Rhin fortement affectés par la sécheresse de 2026, la Seine résiste mieux à la baisse des précipitations grâce à des aménagements hydrauliques stratégiques : elle bénéficie du lâcher quotidien d'eau de ses quatre grands lacs-réservoirs gérés par Seine Grands Lacs ainsi que de barrages mobiles régulant la navigation, tandis que des infrastructures de gestion adaptées permettent d'y maintenir un débit suffisant pour préserver le transport fluvial et l'économie locale, indiquent Les Échos.

13:14 - Pourquoi l'Europe se réchauffe plus vite que le reste du monde ? Se réchauffant deux fois plus vite que la moyenne mondiale avec une hausse de 2,4 °C par rapport à l'ère préindustrielle, l'Europe cumule plusieurs facteurs géographiques, climatiques et environnementaux qui amplifient l'effet des gaz à effet de serre : sa proximité avec l'Arctique, la diminution de sa couverture neigeuse au profit de sols sombres absorbant plus de chaleur, la baisse paradoxale des aérosols refroidissants grâce à la purification de l'air, et le blocage récurrent de masses d'air chaud par la modification des courants atmosphériques comme le jet-stream, selon L'Express.

12:23 - Le quart nord-est de la France quittera la vigilance orange canicule le lundi 17 août Dès 22 heures ce dimanche 16 août, la majorité des départements du quart nord-est de la France quitteront la vigilance orange canicule, que Météo-France ne maintiendra plus que pour 16 départements lors de la journée du lundi 17 août.

11:24 - Le goudron à 80°C : à Avignon, 5000 foyers privés d'électricité suite à la surchauffe des infrastructures En raison des températures extrêmes liées à la canicule faisant monter le goudron jusqu'à 80 °C et endommageant les réseaux souterrains, près de 5000 foyers d'Avignon (Vaucluse) sont privés d'électricité depuis la soirée du samedi 15 août, notamment dans les quartiers de Saint-Ruf, Saint-Jean et du Lavarin, indique Franceinfo. Le gestionnaire Enedis mène des travaux pour un rétablissement rapide.

10:32 - Pas de sortie totale de la canicule avant la fin de la semaine prochaine ? Bien que les températures restent élevées en ce début de semaine, le météorologue Patrick Marlière annonce sur Franceinfo une nette amélioration à partir de mercredi 19 août, avant un retour progressif à des valeurs de saison sur l'ensemble du pays d'ici le week-end prochain "Il faut encore patienter jusqu'en fin de semaine prochaine pour que tout le pays soit sous des températures un peu plus proches des normales de saison", précise-t-il.

10:02 - Fin de l'épisode de pollution à l'ozone en Île-de-France L'épisode de pollution à l'ozone touche à sa fin en Île-de-France, selon Franceinfo : face à l'amélioration de la situation météorologique et au retour prévu d'une qualité de l'air sous les seuils d'alerte ce dimanche 16 août, la préfecture de police a levé l'abaissement de vitesse de 20 km/h sur le réseau routier francilien dès samedi soir.

09:28 - Une baisse de la vigilance canicule ce dimanche 16 août Une partie de la France métropolitaine connaît enfin un répit : selon Météo-France, seuls le Sud-Est et une partie de l'Est restent placés en vigilance orange canicule ce dimanche 16 août, tandis que l'alerte est rétrogradée en jaune ou vert sur le reste du pays. L'alerte orange concerne aujourd'hui 28 départements, contre 83 la veille.