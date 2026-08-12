Nouvelle canicule : la France en alerte, quelles températures chez vous ? La date de la fin de la canicule se précise

La canicule s'étend en France. Les départements du Centre-Ouest sont placés en alerte rouge canicule par La Chaîne Météo, et 78 départements sont placés en vigilance orange canicule ce mercredi 12 août par Météo-France. Les températures y dépasseront les 35 degrés et pourront approcher les 40 degrés.

L'ESSENTIEL

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12:59 - 94% de la population métropolitaine touchée par les restrictions d'eau La sécheresse atteint un niveau critique en France métropolitaine, où les restrictions d'usage de l'eau touchent désormais 62 millions d'habitants, soit 94 % de la population, selon une analyse des données de VigiEau réalisée par l'AFP et reprise par le Figaro.

12:34 - Sécheresse : le gouvernement réunit un comité ce mercredi pour évaluer l'impact du manque d'eau Face à l'aggravation de la sécheresse et des fortes chaleurs, le gouvernement intensifie sa réponse en réunissant ce mercredi 12 août le Comité d’anticipation et de suivi hydrologique (CASH) et les préfectures régionales, afin d'évaluer les répercussions sur l'agriculture et la biodiversité tout en renforçant la résilience des territoires sous tension hydrique, indique le Monde.

Voici la carte des vigilances de Météo-France. 78 départements sont en vigilance orange canicule ce mercredi 12 août.

12:04 - Le niveau du lac d'Annecy perd un centimètre par jour à cause des fortes chaleurs Frappé par la sécheresse et les fortes chaleurs, le lac d'Annecy voit son niveau reculer d'environ un centimètre par jour, se situant désormais 30 centimètres en dessous de son niveau de référence, indique le Figaro. Alors que les professionnels estiment qu'il faudrait une semaine entière de précipitations pour redresser la barre, le troisième plus grand lac alpin français subit également une surchauffe inquiétante : la température de l'eau atteint actuellement 29 °C en surface, dans un contexte de réchauffement continu où la température du plan d'eau a déjà grimpé de près de 2 °C depuis les années 1960.

11:33 - Des orages attendus à la fin de la canicule ce week-end La vague de chaleur touchera à sa fin ce week-end à la faveur d'un air frais venu de l'ouest, qui provoquera une nette dégradation orageuse selon les prévisions de Météo-France. Keraunos, l'observatoire français des orages, alerte sur des phénomènes localement intenses attendus entre les Pyrénées et le Massif central, ainsi qu'en Auvergne-Rhône-Alpes et dans l'est de la Bourgogne-Franche-Comté. Cette météo perturbée devrait d'ailleurs persister jusqu'à lundi.

11:14 - Plusieurs départements du Centre-Ouest placés en alerte rouge canicule Face à une intensification critique de la vague de chaleur attendue entre mercredi et vendredi, La Chaîne Météo a placé plusieurs départements du Centre-Ouest en alerte rouge canicule : l'Indre, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, le Maine-et-Loire, les Deux-Sèvres, et la Vienne. L'épisode promet d'être particulièrement sévère, avec des maximales diurnes frôlant les 38 à 40 °C et des températures nocturnes qui ne descendront pas sous les 23 à 25 °C.

10:59 - Var : des vendanges exceptionnellement précoces à cause de la chaleur Sous l'effet des vagues de chaleur successives et d'une sécheresse persistante, les vendanges ont déjà commencé dans le Var avec dix à douze jours d'avance, indique BFM TV. Face à ce calendrier bousculé, les viticulteurs locaux constatent un déséquilibre notable dans les raisins récoltés qui compromet d'ores et déjà les espoirs d'obtenir un grand millésime cette année.

10:27 - Le numéro vert "Canicule info service" toujours ouvert Face aux fortes chaleurs estivales, le gouvernement maintient actif son numéro vert "Canicule info service", joignable gratuitement au 0 800 06 66 66 de 9h à 19h. Mis en place dès le début de la saison, ce dispositif d'écoute piloté par le ministère de la Santé vise à délivrer des conseils pratiques pour adopter les bons réflexes et veiller sur les personnes les plus vulnérables.

09:17 - La région Centre particulièrement touchée par cette nouvelle canicule La canicule s'installe particulièrement dans les départements de la région Centre. Les minimales descendront péniblement sous les 25 degrés alors que les maximales pourraient atteindre 40 degrés en cette fin de semaine.

09:13 - Quand le pic de la canicule est-il attendu ? Cette journée du mercredi 12 août doit marquer le début du pic de la canicule avec 35 à 38 degrés attendus, parfois jusqu'à 40 degrés localement. Ces prévisions doivent durer avec une canicule qui s'installe jusqu'à vendredi et des nuits chaudes ou le thermomètre peinera à descendre, sans doute pas sous les 23 degrés dans de nombreux départements. C'est le week-end, et la journée de samedi, qui doit marquer la fin de la canicule avec l'arrivée prévue d'orages.