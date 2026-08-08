Nouvelle canicule : quand la chaleur fera-t-elle vraiment son retour ? Les dates sont connues

Les températures repartent à la hausse ce week-end. 12 départements du Sud-Est sont en vigilance orange canicule alors qu'un nouvel épisode de fortes chaleurs est attendu la semaine prochaine en France.

L'ESSENTIEL

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16:20 - Canicule : l'Ain passera en vigilance orange demain midi Météo-France fait le point. Une dizaine de départements du Sud-Est resteront en alerte orange canicule ce dimanche 9 août. La Corse-du-Sud, la Haute-Corse, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, la Drôme, le Var, le Vaucluse, le Gard, l'Isère, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie restent concernés. L'Ain basculera en vigilance orange à partir de dimanche midi.

15:37 - Quand 72 départements étaient en vigilance rouge canicule, un record La France a donc connu plusieurs épisodes caniculaires ces derniers mois. Plusieurs records ont d'ailleurs été battus. En juin, 72 départements avaient été placés simultanément en vigilance rouge canicule. Une situation inédite qui concernait plus de 50 millions de personnes. Elle ne devrait néanmoins pas se reproduire dans les prochains jours, malgré la remontée des températures dans la quasi-totalité du pays.

Cette carte affiche les vigilances Météo France pour le lendemain et se met à jour automatiquement après chaque nouveau bulletin de vigilance.

15:12 - À quoi faut-il s'attendre la nuit prochaine ? Les températures nocturnes seront élevées entre samedi et dimanche dans le Sud-Est, en particulier sur le pourtour méditerranéen. Il faut s'attendre à une nuit tropicale dans cette partie de la France. Le mercure risque d'être élevé du côté de la région parisienne. La #canicule va se mettre en place sur le pays dès dimanche par le sud. Voici en général les valeurs attendues pour les températures minimales et maximales. Outre les fortes chaleurs en journée, les nuits deviendront également compliquées. pic.twitter.com/xhN3t0IJ0M — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) August 7, 2026

14:45 - Canicule d'août 2026 : combien de temps va durer l'épisode de chaleur ? La semaine prochaine s'annonce particulièrement chaude avec des températures élevées sur une très grande partie du pays, à partir de mardi. Selon La Chaîne Météo, la durée de cet épisode sera variable selon les régions. Le pic est attendu jusqu'à jeudi dans l'Ouest, jusqu'à vendredi pour la partie Nord. La canicule pourrait s'étendre jusqu'au week-end prochain dans l'Est et le centre du pays alors que dans le Sud-Est, les températures élevées devraient perdurer.

14:20 - La barre des 40°C atteinte ce samedi ? Les fortes chaleurs sont présentes ce samedi 8 août dans le Sud de la France, où 12 départements sont en vigilance orange canicule. Le thermomètre pourrait atteindre la barre des 40°C dans la région toulousaine ainsi que dans le Gard.

13:58 - Des orages attendus ce samedi Le risque d’orages est présent à plusieurs endroits ce samedi 8 août, selon les prévisions de Météo-France. Le Sud-Ouest devrait être concerné cet après-midi, vers les Pyrénées, le Tarn et la région de Toulouse. Des orages peuvent aussi se produire dans les Alpes et en Nouvelle-Aquitaine, près des côtes.

13:20 - Fera-t-il plus de 40°C la semaine prochaine ? Les fortes chaleurs ne quittent pas le sud du pays. Et alors que les températures s'annoncent élevées sur la quasi-totalité de la France en milieu de semaine prochaine, la barre des 40°C pourrait encore être dépassée cet été. Ces températures pourraient être observées localement dans le Sud-Ouest et l'arrière-pays méditerranéen, selon La Chaîne Météo.

12:52 - Canicule d'août 2026 : des fortes chaleurs à partir de quand ? Ce week-end d'août s'annonce chaud sur une partie du pays, en particulier dans le Sud. Mais les fortes chaleurs sont attendues dans le Nord à partir de la semaine prochaine. "Dès lundi, les températures continueront d'augmenter par le Sud-Ouest avant de gagner la quasi-totalité du pays mardi", annonce La Chaîne Météo.

11:11 - Canicule d'août 2026 : où va-t-il faire le plus chaud ce samedi ? Les températures restent particulièrement élevées ce samedi 8 août. Les valeurs attendues dépassent les 35°C dans cette partie du pays. Le thermomètre devrait atteindre les 38°C au niveau de la Vallée du Rhône et du Sud-Ouest, où il pourrait faire jusqu'à 39° localement.