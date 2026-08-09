Nouvelle canicule : quel sera le jour où il fera le plus chaud ? Les dates du pic et les prévisions

À quoi faut-il s'attendre avec cette canicule d'août 2026 ? Un nouvel épisode de fortes chaleurs est attendu en France. Ce dimanche 9 août, 13 départements du Sud-Est sont en vigilance orange canicule.

L'ESSENTIEL

Les fortes chaleurs se poursuivent en France . Avant l'arrivée d'une nouvelle canicule dans plusieurs régions, les températures continuent de grimper, en particulier dans le Nord, dimanche 9 août. On attend 34° à Lille, à Paris et même 35°C du côté de Strasbourg. Dans le Sud, le thermomètre reste élevé, alors que des orages sont attendus dans le Sud-Ouest. Il pourrait faire jusqu'à 38°C.

. Avant l'arrivée d'une nouvelle canicule dans plusieurs régions, les températures continuent de grimper, en particulier dans le Nord, dimanche 9 août. On attend 34° à Lille, à Paris et même 35°C du côté de Strasbourg. Dans le Sud, le thermomètre reste élevé, alors que des orages sont attendus dans le Sud-Ouest. Il pourrait faire jusqu'à 38°C. 13 départements sont placés en vigilance orange canicule pour la journée de dimanche. La liste des départements concernés : la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, la Drôme, le Var, le Vaucluse, le Gard, l'Isère, le Rhône, la Savoie, la Haute-Savoie et l'Ain.

pour la journée de dimanche. La liste des départements concernés : la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, la Drôme, le Var, le Vaucluse, le Gard, l'Isère, le Rhône, la Savoie, la Haute-Savoie et l'Ain. Une nouvelle canicule lors de cet été 2026 est attendue. Les températures doivent encore progresser la semaine prochaine, avec des fortes chaleurs presque généralisées à partir de mardi. Des valeurs souvent comprises entre 35 et 38°C, et pouvant atteindre la barre des 40°C localement, sont attendues. La date de la fin de la canicule reste encore incertaine.

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14:45 - La centrale de Golfech encore à l'arrêt à cause de la chaleur Le seul réacteur en activité de la centrale de Golfech (Tarn-et-Garonne) est encore arrêté à cause de la chaleur alors qu'il avait été remis en marche vendredi. "Les conditions climatiques de ces derniers jours ont entraîné une montée importante de la température de la Garonne qui devrait atteindre 28°C, ce dimanche 9 août 2026", indique EDF dans un communiqué. 14:20 - Combien de temps va durer la canicule ? De nombreuses incertitudes entourent cette nouvelle vague de chaleur, attendue dans la majeure partie du pays la semaine prochaine. Sa durée reste encore incertaine. Les fortes chaleurs pourraient durer jusqu'à la fin de la semaine, peut-être déborder à samedi. Cette carte affiche les vigilances Météo France pour le lendemain et se met à jour automatiquement après chaque nouveau bulletin de vigilance. 13:40 - Quand aura lieu le pic de cette canicule d'août ? Les températures seront élevées la semaine prochaine dans la majeure partie du pays. Selon les prévisions de La Chaîné Météo, le pic pourrait intervenir jeudi avec un thermomètre au-delà des 35°C presque partout. Il pourrait faire jusqu'à 38°C dans le Nord et 39°C dans le Sud. Voici comment la #canicule va évoluer cette semaine. Après un plateau déjà très chaud lundi et mardi, elle atteindra son pic entre mercredi et vendredi, avec 35 à 40C laprès-midi sur une grande partie du pays. Un début de baisse est entrevu pour le week-end du 15 août. pic.twitter.com/ZxvahMuhrr — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) August 9, 2026 13:00 - Va-t-il faire 40°C ce dimanche en France ? Alors qu'une importante vague de chaleur est attendue dans les prochains jours dans une grosse partie de la France, les températures sont élevées ce dimanche. 13 départements du Sud-Est sont en vigilance orange canicule. Selon les prévisions de La Chaîne Météo, il pourrait faire jusqu'à 40°C dans cette partie de l'Hexagone. 12:19 - L'Ain bascule en vigilance orange canicule, 13 départements concernés 13 départements du Sud-Est sont désormais en vigilance orange canicule. Comme annoncé par Météo-France, l'Ain a basculé à ce niveau d'alerte à la mi-journée. 11:40 - Canicule : à quoi faut-il s'attendre la semaine prochaine ? La France va connaître un nouvel épisode de fortes chaleurs. Les températures vont grimper dans de nombreuses régions à partir de mardi, selon Météo-France. Cet épisode doit durer plusieurs jours. "Entre mercredi et vendredi, les 35 °C concernent une grande partie du pays, y compris le nord de la France, et les 40 °C peuvent être approchés localement", indique également Météo-France. 10:30 - Canicule d'août 2026 : 13 départements en vigilance orange ce dimanche 13 départements sont en vigilance orange canicule ce dimanche 9 août. Le Sud-Est et la Corse sont concernés. La liste des territoires en alerte : la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, la Drôme, le Var, le Vaucluse, le Gard, l'Isère, le Rhône, la Savoie, la Haute-Savoie et l'Ain. Ce dernier département basculera en orange à partir de la mi-journée. À noter que huit départements du Sud-Ouest sont en vigilance orange aux orages.

La canicule faiblit en deuxième partie de semaine. Seul le sud-est souffre continuellement. Une remontée des températures est envisagée dès la semaine prochaine avec les 30 degrés sans doute dépassés sur l'ensemble de l'Hexagone dès mercredi 12 août.