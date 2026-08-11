Nouvelle canicule : quelles températures ce mardi ? la date du pic et de la fin de la canicule

Depuis ce lundi 10 août, la France entre dans une nouvelle vague caniculaire. Après avoir placé 22 départements en vigilance orange, hier, Météo-France a ajouté 21 départements, ce mardi 11 août, portant ainsi le total à 43 pour la journée. Les températures ont déjà franchi les 30° dans certaines zones, notamment le Sud-Est.

L'ESSENTIEL

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15:10 - La ligne de train Paris-Clermont perturbée par la chaleur Face à la canicule, la SNCF a annoncé, lundi, la suppression de plusieurs Intercités mercredi 12 et jeudi 13 août aux heures les plus chaudes sur la ligne Clermont-Ferrand-Paris. En juin, 71 dessertes avaient été supprimées sur plusieurs axes, parmi lesquels Paris-Clermont-Ferrand. Dans le détail, les trains n° 5966 (10 h 27) et n° 5970 (13 h 29) ne circuleront pas au départ de Clermont-Ferrand, ce mercredi. Dans le sens inverse, depuis Paris-Bercy, ce sont les trajets de 12 h 58 (n° 5959) et 13 h 56 (n° 5963) qui seront supprimés.

13:51 - Les 40°C atteints en Corse Selon les données relevées par Meteociel à 14 heures, le thermomètre affichait 40 °C à Sartène (Corse-du-Sud) et 38°C à Figari.

Voici la carte des vigilances de Météo-France. 22 départements sont en vigilance orange canicule ce lundi 10 août.

13:00 - La fin de la canicule prévue "d'ici 5 jours" Alors que la 5e canicule en est à ses débuts, elle pourrait se terminer en fin de semaine. Sur X, le météorologue indépendant Paul Marquis annonce que "la fin de la canicule se confirme à l'échelle nationale d'ici 5 jours", et surtout dans le Sud-Est. La région "devrait pouvoir respirer durablement pour la première fois depuis la mi-juin", écrit l'expert météo. Par ailleurs, "un temps instable et orageux sur de nombreuses régions" est prévu après le 15 août.

12:20 - Une canicule "à son paroxysme" jusqu'à vendredi La Chaîne météo indique que la canicule devrait être "à son paroxysme jusqu'à vendredi", en raison notamment d'une "masse d'air très chaude en altitude" sur le pays. Jeudi pourrait être la journée la plus chaude de la semaine avec les 35°C dépassés dans de nombreuses régions et des pointes de 38 à 40°C attendus dans le sud-ouest au centre-est et au sud-est.

12:03 - Le thermomètre s'affole déjà Selon les données Météociel, à 10h, des températures supérieures à 30°C ont été relevées en Corse, avec notamment 33,5°C à Calvi, 32,7°C à Figari ou encore 31,1°C à Bastia. Dans le Var, il faisait déjà 30,3°C à Hyères et Le Luc. La Roche-sur-Yon affichait 29°C. Entre 33 à 36°C sont attendus dans de nombreuses régions et jusqu’à 40°C dans certaines régions.

10:57 - La vigilance orange s'étendre à 67 départements mercredi Dans son dernier bulletin, Météo-France a annoncé que 67 départements seront concernés par une vigilance orange, à partir de mercredi 12 août, où le pic de chaleur est attendu. La majeure partie du pays est touchée, excepté la région parisienne et une partie du Nord-est, du département du Nord jusqu'au Haut-Rhin.