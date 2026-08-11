Nouvelle canicule : quelles températures ce mardi ? la date du pic et de la fin de la canicule
Depuis ce lundi 10 août, la France entre dans une nouvelle vague caniculaire. Après avoir placé 22 départements en vigilance orange, hier, Météo-France a ajouté 21 départements, ce mardi 11 août, portant ainsi le total à 43 pour la journée. Les températures ont déjà franchi les 30° dans certaines zones, notamment le Sud-Est.
- Les fortes chaleurs continuent en France. Une nouvelle vague de chaleur s'installe sur le pays. Les températures continuent de monter et il fait déjà très chaud ce mardi matin sur l'ensemble de l'Hexagone, notamment dans le Sud-Est où les maximales dépassent déjà les 30°C et devraient aisément tutoyer la barre des 35 °C. Le reste du territoire n'échappera pas à cette lourdeur estivale, enregistrant des valeurs généralement comprises entre 30 et 35 °C.
- 43 départements sont placés en vigilance orange canicule pour la journée de ce mardi 11 août, selon Météo-France. Une large partie du Nord-Ouest, de la Bretagne jusqu'en Corrèze, rejoint un large quart sud-est et le Centre-Est de la France, déjà concernés par cette alerte météorologiques. Cette nuit, des températures tropicales ont été observées le long du pourtour méditerranéen, dans la vallée du Rhône et sur les bords de Loire. Le record de la nuit a été atteint à Saint-Maurice-les-Couches (Saône-et-Loire) avec 27,7 °C.
- 67 départements seront placés en vigilance orange mercredi 12 août, touchant l'ensemble de l'Hexagone, excepté la région parisienne et une partie du Nord-Est du pays. Les zones concernées sont les suivantes : l'ensemble de la Bretagne, la façade atlantique, une grande partie du Grand Ouest et du Grand Est, la côte méditerranéenne et une grande partie du centre de la France.
- Une nouvelle canicule est attendue cette semaine. Le mercure va continuer de grimper ce mardi 11 août avant un pic prévu mercredi 12. Les maximales devraient dépasser les 40°C dans certaines zones, tandis que la majeure partie du pays enregistrera des moyennes entre 35 et 38 °C. Si la fin de cet épisode caniculaire s'amorce entre vendredi et samedi, des températures particulièrement élevées devraient néanmoins persister dans le Sud et l'Est.
15:10 - La ligne de train Paris-Clermont perturbée par la chaleur
Face à la canicule, la SNCF a annoncé, lundi, la suppression de plusieurs Intercités mercredi 12 et jeudi 13 août aux heures les plus chaudes sur la ligne Clermont-Ferrand-Paris. En juin, 71 dessertes avaient été supprimées sur plusieurs axes, parmi lesquels Paris-Clermont-Ferrand.
Dans le détail, les trains n° 5966 (10 h 27) et n° 5970 (13 h 29) ne circuleront pas au départ de Clermont-Ferrand, ce mercredi. Dans le sens inverse, depuis Paris-Bercy, ce sont les trajets de 12 h 58 (n° 5959) et 13 h 56 (n° 5963) qui seront supprimés.
13:51 - Les 40°C atteints en Corse
Selon les données relevées par Meteociel à 14 heures, le thermomètre affichait 40 °C à Sartène (Corse-du-Sud) et 38°C à Figari.
13:00 - La fin de la canicule prévue "d'ici 5 jours"
Alors que la 5e canicule en est à ses débuts, elle pourrait se terminer en fin de semaine. Sur X, le météorologue indépendant Paul Marquis annonce que "la fin de la canicule se confirme à l'échelle nationale d'ici 5 jours", et surtout dans le Sud-Est. La région "devrait pouvoir respirer durablement pour la première fois depuis la mi-juin", écrit l'expert météo. Par ailleurs, "un temps instable et orageux sur de nombreuses régions" est prévu après le 15 août.
12:20 - Une canicule "à son paroxysme" jusqu'à vendredi
La Chaîne météo indique que la canicule devrait être "à son paroxysme jusqu'à vendredi", en raison notamment d'une "masse d'air très chaude en altitude" sur le pays. Jeudi pourrait être la journée la plus chaude de la semaine avec les 35°C dépassés dans de nombreuses régions et des pointes de 38 à 40°C attendus dans le sud-ouest au centre-est et au sud-est.
12:03 - Le thermomètre s'affole déjà
Selon les données Météociel, à 10h, des températures supérieures à 30°C ont été relevées en Corse, avec notamment 33,5°C à Calvi, 32,7°C à Figari ou encore 31,1°C à Bastia. Dans le Var, il faisait déjà 30,3°C à Hyères et Le Luc. La Roche-sur-Yon affichait 29°C. Entre 33 à 36°C sont attendus dans de nombreuses régions et jusqu’à 40°C dans certaines régions.
10:57 - La vigilance orange s'étendre à 67 départements mercredi
Dans son dernier bulletin, Météo-France a annoncé que 67 départements seront concernés par une vigilance orange, à partir de mercredi 12 août, où le pic de chaleur est attendu. La majeure partie du pays est touchée, excepté la région parisienne et une partie du Nord-est, du département du Nord jusqu'au Haut-Rhin.
10:53 - 43 départements en vigilance orange ce mardi
La canicule continue de s'imposer. Ce mardi 11 août, 43 départements sont placés en vigilance orange par Météo-France, à partir de midi. C'est une large partie du Nord-ouest de la Charente à la Manche qui est concerné par cette alerte déjà appliqué aux 22 départements du Centre et du Sud-est du pays.
La Vigilance Orange Canicule s'étend demain mercredi dès 12h vers le Sud-Ouest notamment, et pour Paris et sa petite couronne.— Météo-France (@meteofrance) August 11, 2026
La chaleur s'accentue mercredi. 36C à 39C sur les départements en Vigilance Orange.
Soyez vigilants, restez informés : https://t.co/SBcDaJ3wuk pic.twitter.com/cEwvanJ9d8
Les fortes chaleurs continuent d'être présentes dans le Sud-Est de la France. Et une remontée des températures est envisagée dès la semaine prochaine avec les 35 degrés sans doute dépassés dans la majeure partie de l'Hexagone le mercredi 12 août.