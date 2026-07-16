Une 4e canicule fin juillet ou début août ? Les prévisions se précisent

Trois canicules ont déjà frappé la France depuis la fin du printemps 2026 et une quatrième vague de chaleur pourrait à nouveau toucher le pays d'ici la fin de l'été.

Les Français se remettent doucement du dernier épisode de canicule qui s'évacue progressivement par le sud-est entre ce jeudi 16 juillet et ce week-end. C'est déjà la troisième vague de chaleur extrême qui touche le pays après les épisodes de mai, de la dernière décade de juin et de la première quinzaine de juillet. Une succession de canicules qui a pour effet de renforcer les chaleurs et la sécheresse à chaque nouvel épisode. La question qui se pose est donc la suivante : faut-il craindre une quatrième canicule en juillet ou en août ?

Les modèles météorologiques prévoyaient il y a encore quelques jours une nouvelle canicule au moins dans le sud de la France durant la semaine du 20 au 26 juillet, mais les modélisations de la mi-juillet ont jugé un tel scénario moins probable, rapporte le site Météo-Paris, tenu par le spécialiste Guillaume Séchet. Les températures devraient rester chaudes et même supérieures aux normales de saison de 3 à 5°C, mais la position de l'anticyclone situé plus au large de l'Atlantique décalerait le dôme de chaleur au-dessus de l'océan et permettrait à la France de profiter d'un flux nord-ouest limitant la chaleur.

Une canicule écartée pour le 20 juillet, mais probable pour le reste de l'été

Si le risque de subir une quatrième canicule durant la semaine du 20 juillet est a priori écarté par les prévisions sur 7 à 10 jours, l'arrivée d'un nouvel épisode de chaleur dans le courant de l'été, à la fin du mois de juillet ou durant le mois d'août, reste une menace sérieuse. A noter que les prévisions sur une semaine ou dix jours ont une fiabilité limitée et qu'il suffit d'un simple décalage de l'anticyclone de l'Atlantique pour rediriger les fortes chaleurs venant de la péninsule ibérique vers la France et favoriser l'apparition d'une quatrième canicule dès la semaine prochaine ou lors de la dernière semaine de juillet.

Quant au moins d'août, les modèles météorologiques s'accordent pour dire qu'il sera, lui aussi, très chaud. Si ces prévisions se vérifient il sera "difficile d'échapper - à un moment ou à un autre - à une quatrième canicule au cours de cette année 2026", prévient Météo-Paris.

Des schémas météorologiques propices aux canicules en France se répètent

Les canicules observées en mai, juin et juillet ont démontré une répétition des phénomènes météorologiques entraînant ces épisodes de chaleur selon un même schéma. Un anticyclone se positionne au-dessus de la France et s'y trouve bloqué par deux zones dépressionnaires à l'ouest et à l'est, une configuration classique nommée blocage en oméga. L'anticyclone, qui empêche le passage de dépressions, agit alors comme une pompe à chaleur en attirant l'air chaud venant du sud et en l'emprisonnant sous un dôme de chaleur. Or la France, comme l'ensemble de l'Europe de l'Ouest, est très exposée à ces blocages en oméga formant des dômes de chaleur. Lorsqu'un anticyclone s'installe sur l'Atlantique, il bloque l'influence océanique qui rafraichit les températures et favorise la remonté d'air chaud venant d'Afrique et de la péninsule ibérique.

L'arrivée d'une nouvelle canicule dépend donc de la capacité du flux atlantique à reprendre le dessus sur le système anticyclonique. "Tant que les hautes pressions resteront dominantes entre l'Atlantique et l'Europe de l'Ouest, les perturbations continueront de contourner la France ou d'arriver très affaiblies. Dans ce cas, la chaleur pourra persister ou revenir rapidement après de brèves baisses", explique La Chaîne Météo.

Une nouvelle canicule renforcée par les précédentes

Ces dômes de chaleur à répétition ont aussi pour effet de favoriser et de renforcer les canicules à chaque épisode de chaleur : la chaleur s'abat sur la végétation et les sols déjà secs n'ayant plus d'humidité à rejeter, sur les villes ayant déjà accumulé de la chaleur, et sur les cours d'eau déjà taris. De plus, durant l'été, "le soleil est encore très haut, les nuits restent courtes, les sols ont déjà accumulé de la chaleur et l'atmosphère est plus facilement portée vers les extrêmes" abonde la Chaîne Météo. "C'est ce caractère cumulatif qui rend la situation actuelle préoccupante. La France n'affronte pas seulement un pic de chaleur, mais une séquence chaude durable, entrecoupée de pauses trop courtes pour réhydrater les sols ou rafraîchir durablement les bâtiments", souligne encore le site spécialisé.