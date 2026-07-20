Une nouvelle canicule en France prochainement ? Les prévisions de fin juillet et début août se précisent

Une quatrième canicule est crainte d'ici la fin de l'été. Les prévisions des prochaines semaines s'affinent concernant les niveaux de températures attendus.

Les Français respirent enfin. La troisième canicule s'est achevée et les fortes chaleurs se cantonnent désormais au sud du pays. Après trois épisodes en l'espace de deux mois, les prévisions météo du reste de l'été sont surveillées de près. "Une nouvelle canicule nationale n'est pas à l'ordre du jour", précise La Chaine météo pour les prochains jours. Si les régions méditerranéennes et le sud-ouest peuvent avoir chaud, l'anticyclone s'installe sur le proche atlantique et favorise un flux de nord, limitant la hausse des températures. En se rapprochant de la France en fin de semaine, il va favoriser une remontée d'air chaud, mais sans excès. Seulement quelques degrés seront gagnés.

D'ici la fin du mois de juillet, le scénario majoritaire est donc celui d'un temps sec et chaud, mais sans "reconstitution rapide d'un dôme de chaleur", prévoit La Chaine météo. "Le risque d’une nouvelle canicule nationale est estimé autour de 15%" avant fin juillet, estime le site spécialisé. Il est encore plus faible dans le nord-ouest, sous l'influence de l'air océanique. A l'inverse, dans le sud, cette probabilité monte entre 25 et 45%. Le sud-est est le secteur le plus à risque. Les signaux jusqu'à début août ne seraient pas assez forts pour évoquer une nouvelle canicule à l'échelle du pays.

Pour la semaine prochaine, qui marquera la transition entre le mois de juillet et d'août, Météo-France annonce, pour sa part, une semaine plus chaude que la normale, mais "avec une ampleur plus faible que les semaines précédentes à l'échelle nationale". Les températures resteraient légèrement au-dessus des normales de saison et le temps pourrait même devenir plus humide. La sécheresse va tout de même se maintenir.

Une nouvelle canicule début août ?

Si le risque de subir une quatrième canicule durant la semaine du 20 juillet est écarté, l'arrivée d'un nouvel épisode de chaleur dans le courant de l'été, notamment durant le mois d'août, reste à surveiller. A noter que les prévisions à ce délai ont une fiabilité limitée et qu'il suffit d'un simple décalage de l'anticyclone pour rediriger les fortes chaleurs venant de la péninsule ibérique vers la France et favoriser l'apparition d'un nouvel épisode caniculaire.

Pour le mois d'août, les modèles météorologiques s'accordent pour dire qu'il sera, lui aussi, très chaud. Dans le détail, La Chaîne Météo anticipe une potentielle nouvelle vague de chaleur sur la semaine du 3 au 9 août avec un flux de sud qui ramènerait de l'air chaud. Les températures seraient en hausse "sur l'ensemble du pays", avec un temps majoritairement "sec et ensoleillé", précise-t-on. Toutefois, il est extrêmement délicat de se projeter avec précision sur les tendances à plus de quinze jours. Le modèle européen ECMWF prévoit une anomalie de températures un peu plus importante, notamment dans le centre-est (3 à 6 degrés), sur cette semaine de début août, mais sans être généralisée. Elle est de 1 à 3 degrés ailleurs. Pour la période du 3 au 16 août, "les températures devraient rester globalement supérieures aux normales de saison", indique simplement, de son côté, Météo-France.

Des schémas météorologiques propices aux canicules en France se répètent

Les canicules observées en mai, juin et juillet ont démontré une répétition des phénomènes météorologiques entraînant ces épisodes de chaleur selon un même schéma. Un anticyclone se positionne au-dessus de la France et s'y trouve bloqué par deux zones dépressionnaires à l'ouest et à l'est, une configuration classique nommée blocage en oméga. L'anticyclone, qui empêche le passage de dépressions, agit alors comme une pompe à chaleur en attirant l'air chaud venant du sud et en l'emprisonnant sous un dôme de chaleur. Or la France, comme l'ensemble de l'Europe de l'Ouest, est très exposée à ces blocages en oméga formant des dômes de chaleur. Lorsqu'un anticyclone s'installe sur l'Atlantique, il bloque l'influence océanique qui rafraichit les températures et favorise la remontée d'air chaud venant d'Afrique et de la péninsule ibérique. L'arrivée d'une nouvelle canicule dépend donc de la capacité du flux atlantique à reprendre le dessus sur le système anticyclonique.

Ces dômes de chaleur à répétition ont aussi pour effet de renforcer les canicules à chaque nouvel épisode : la chaleur s'abat sur la végétation et les sols déjà secs n'ayant plus d'humidité à rejeter, sur les villes ayant déjà accumulé de la chaleur, et sur les cours d'eau déjà taris. Le soleil est très haut et les nuits courtes, et donc il y a de nombreuses heures d'ensoleillement. La hausse des températures va ainsi d'autant plus vite. "Ce que la météorologie peut affirmer sans ambiguïté à ce jour, c’est que tant que le régime de blocage anticyclonique se maintiendra sur la France et que les anomalies de températures moyennes de surface de la mer méditerranéenne resteront présentes, le contexte restera très favorable à de nouveaux épisodes de chaleur intense", e expliqué le météorologue Yann Amice à actu.fr.

Dernières mises à jour

14:00 - L'absence de pluie se prolonge S'il ne fait plus aussi chaud, le temps reste sec et ensoleillé. Peu de pluie est attendue cette semaine, même si le temps pourrait devenir plus instable en fin de semaine. Ce week-end, l'air chaud qui remonte sur la France va rencontrer la perturbation atlantique, ce qui peut favoriser le développement d'orages. Cela sera trop temporaire pour enrayer la sécheresse. La Chaine météo précise d'ailleurs que peu de pluie est prévue jusqu'au début du mois d'août. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour la #sécheresse : il y a toujours que très peu de pluie au programme pour ces prochains jours sur le pays, et ce jusqu'à début août... pic.twitter.com/Wz8lZ1FcNs — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) July 20, 2026 13:51 - Pas de canicule généralisée cette semaine Le nord du pays a retrouvé de l'air plus frais. L'épisode caniculaire résiste toutefois dans les régions du sud et notamment près de la Méditerranée. Le sud-ouest connait aussi la chaleur, notamment dans le pays toulousain. Il peut faire plus de 35 degrés l'après-midi. Les températures repartiront à la hausse dans le nord en fin de semaine suite au rapprochement de l'anticyclone. Il fera souvent autour de 30 degrés, mais on restera loin des niveaux de canicule.

Une quatrième canicule est redouté lors de cet été qui s'annonce globalement très chaud. Les météorologues surveillent la chaleur de près.