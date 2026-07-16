Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 16 juillet 2026 [EN DIRECT]

EURODREAMS. Ce jeudi 16 juillet, le tirage EuroDreams fera-t-il un vainqueur ? Retrouvez tous les résultats gagnants dans la soirée sur cette page.

Le tirage EuroDreams de ce jeudi 16 juillet 2026 propose une rente de 20 000 euros par mois pendant trente ans. Et ce, pour le plus grand bonheur des participants qui pourront tenter leur chance jusqu'à 20h15. Comptez 2,50 euros pour une grille cochée d'une combinaison classique, soit six chiffres compris entre 1 et 40 et un numéro Dream parmi les cinq possibles. À noter toutefois que pour augmenter ses chances, il est possible de cocher davantage de numéros.

En cochant les cinq numéros Dream et les six numéros classiques à côté, la grille vous sera vendue 12,50 euros. En revanche, si vous cochez un septième numéro et un seul numéro Dream, elle atteint déjà les 17,50 euros. Au maximum, il est possible de cocher 10 chiffres parmi les 40 et avec un seul numéro Dream. La grille coûte alors... 525 euros. Si on préfère cocher les cinq numéros Dream en priorité, on ne peut alors cocher que huit numéros parmi les 40. La grille est vendue 350 euros. Quoi qu'il en soit, les résultats EuroDreams seront connus après 20h15 :

Est-il facile de remporter le tirage EuroDreams ?

Comme pour n'importe quelle loterie, il n'est pas évident de trouver les résultats au tirage de l'EuroDreams. Et c'est bien là tout ce qui fait le charme du jeu. En effet, si tout un chacun pouvait trouver à sa guise le résultat gagnant, les gains seraient bien moindres. Pour qu'une loterie fonctionne et propose de beaux gains, il faut au contraire que les participants n'aient pas trop de chances de découvrir les résultats. Ainsi, on peut constater que plus la cagnotte peut être imposante, moins les joueurs ont de chances de trouver le résultat gagnant.

À l'EuroDreams, avec 20 000 euros par mois pendant trente ans, ce sont 7,2 millions d'euros qui sont à remporter sur trois décennies et les joueurs n'ont, du fait du nombre de combinaisons possibles sur une grille, qu'une chance sur 19 191 900 de trouver le bon résultat. À l'Euromillions, avec un minimum de 17 millions d'euros en jeu et un maximum de 250 millions d'euros, beaucoup plus de chiffres sont présents sur la grille et la combinaison demandée est plus longue, ce qui diminue intrinsèquement le nombre de chances de trouver les résultats du tirage. Comptez ainsi une chance sur 139 838 160 de remporter le tirage. Mais comme les plus téméraires le feront remarquer, qui ne tente rien n'a rien ! Alors, pourquoi ne pas tenter sa chance malgré tout ?