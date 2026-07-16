Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 16 juillet 2026 [EN LIGNE]

EURODREAMS. Ce jeudi 16 juillet, le tirage EuroDreams a-t-il fait un vainqueur ? Retrouvez tous les résultats gagnants sans plus attendre !

Le tirage EuroDreams de ce jeudi 16 juillet 2026 n'a pas fait de rentier. La répartition des gains est formelle : aucun joueur n'est parvenu à parier sur le résultat EuroDreams du jour. Et si personne n'a réussi à trouver tous les résultats gagnants, la Française des jeux annonce également qu'il n'y a pas non plus eu de vainqueur au deuxième rang.

En revanche, on constate que plusieurs grilles sont données gagnantes au troisième rang. Pas moins de 77 d'entre elles ont été cochées correctement de cinq des six chiffres. Parmi elles, 29 avaient été validées en France. Chaque vainqueur repart avec 680,50 euros. 1 102 grilles ont également permis à leurs détenteurs de remporter 34,90 euros en France. 15 185 font gagner 5,20 euros et 87 926 les 2,50 euros de la mise de base à leurs propriétaires. Voici tous les résultats EuroDreams :

Tirage du jeudi 16 juillet 2026 1 - 9 - 14 - 16 - 30 - 40 3

Est-il facile de remporter le tirage EuroDreams ?

Comme pour n'importe quelle loterie, il n'est pas évident de trouver les résultats au tirage de l'EuroDreams. Et c'est bien là tout ce qui fait le charme du jeu. En effet, si tout un chacun pouvait trouver à sa guise le résultat gagnant, les gains seraient bien moindres. Pour qu'une loterie fonctionne et propose de beaux gains, il faut au contraire que les participants n'aient pas trop de chances de découvrir les résultats. Ainsi, on peut constater que plus la cagnotte peut être imposante, moins les joueurs ont de chances de trouver le résultat gagnant.

À l'EuroDreams, avec 20 000 euros par mois pendant trente ans, ce sont 7,2 millions d'euros qui sont à remporter sur trois décennies et les joueurs n'ont, du fait du nombre de combinaisons possibles sur une grille, qu'une chance sur 19 191 900 de trouver le bon résultat. À l'Euromillions, avec un minimum de 17 millions d'euros en jeu et un maximum de 250 millions d'euros, beaucoup plus de chiffres sont présents sur la grille et la combinaison demandée est plus longue, ce qui diminue intrinsèquement le nombre de chances de trouver les résultats du tirage. Comptez ainsi une chance sur 139 838 160 de remporter le tirage. Mais comme les plus téméraires le feront remarquer, qui ne tente rien n'a rien ! Alors, pourquoi ne pas tenter sa chance malgré tout ?