"Je préfère être morte !" Un nouveau dessin de Charlie Hebdo vise la mère de Didier Deschamps

Un nouveau dessin visant la mère du sélectionneur de l'équipe de France de football, Didier Deschamps, a été publié par le journal satirique Charlie Hebdo. Il a suscité de nombreuses réactions.

Rebelotte pour Charlie Hebdo. Après avoir publié une première caricature de Didier Deschamps en lien avec la mort de sa mère le 24 juin dernier, montrant le sélectionneur des Bleus ramenant "la coupe à la maison", celle-ci étant symbolisée par une urne funéraire contenant les cendres de sa mère, puis un dessin d'enfant avec un soleil et un ballon de foot titré, "Enfin un dessin sur la mort de Didier Deschamps qui ne choque personne" cinq jours plus tard, le célèbre journal satirique a remis le couvert.

Mercredi 15 juillet, Charlie Hebdo a décidé de publier un nouveau dessin représentant la mère de Didier Deschamps. Trois jours après la défaite de l'équipe de France en demi-finale de Coupe du monde contre l'Espagne (2-0), l'hebdomadaire ne lâche décidément pas l'ancien milieu de terrain champion du monde en 1998 et enfonce le clou.

La mère de Didier Deschamps représentée dans son cercueil

C'est le dessinateur Félix qui signe cette nouvelle caricature intitulée : "France-Espagne, la mère de Didier Deschamps réagit : je préfère encore être morte plutôt que de voir ça", représentée par son squelette, dans son cercueil posé sur un fauteuil. Une mise en scène et un nouveau croquis qui ont déclenché de vives réactions sur les réseaux sociaux, certains ne comprenant pas un certain acharnement contre Didier Deschamps et sa maman.

"C'est nul cette caricature. Comment pouvez vous vous moquer d'une personne qui ne vous a absolument rien fait et qui a perdu sa mère ?", se demande un internaute sur X. "Si c'est de l'humour, il faudra nous le dire. Pour l'instant, c'est surtout malsain", peste un second. Un troisième trouve même cette nouvelle caricature publiée par Charlie Hebdo "écoeurante".

Mais cet avis est loin d'être unanime. Ce vendredi 17 juillet, sur le plateau de RMC, les intervenants présents autour de la table ont fait preuve de davantage de nuance. "C'est Charlie Hebdo, c'est la ligne éditoriale de Charlie Hebdo de déranger et bousculer et on n'est toujours pas obligé de lire, je ne lis pas même si je défends Charlie Hebdo", explique l'entrepreneure Elise Goldfarb. "Tout événement mérite une caricature de Charlie et à partir du moment où l'actualité c'est la Coupe du monde et Didier Deschamps il continue. Et il suffit d'une réaction négative pour les inciter encore plus", lance Fred Hermel, fidèle lecteur du journal et journaliste sportif.

Un premier dessin de Charlie Hebdo au moment de sa mort

Par le passé, et notamment après le premier dessin évoquant la mère de Didier Deschamps, certaines personnalités s'étaient offusquées. "Ce dessin est indigne d'une personne qui a le minimum d'empathie pour une personne qui a perdu sa mère. Ce dessinateur, en plus de ne pas être drôle, est une honte pour notre pays", avait écrit Karim Bouamrane, maire de Saint-Ouen.

"Je défendrai toujours la liberté d'expression (…) La une de Charlie Hebdo est à vomir, elle est à mes yeux d'une cruauté gratuite. On peut rire de tout, mais chacun est libre de trouver qu'une blague est simplement déplacée. Quelle honte", fustigeait de son côté l'intendant des Bleus Bachir Nehar. Si Charlie Hebdo traverse les époques, force est de constater qu'il ne fera jamais l'unanimité.