Euromillions : résultat du tirage du vendredi 17 juillet 2026, voici les bons numéros [EN LIGNE]

Euromillions : résultat du tirage du vendredi 17 juillet 2026, voici les bons numéros [EN LIGNE]
La Rédaction

Le résultat du tirage Euromillions du vendredi 17 juillet 2026 est tombé et la cagnotte de 50 millions a trouvé son verdict.

Le tirage de l'Euromillions de ce vendredi 17 juillet 2026 a livré son verdict, et les numéros gagnants sont désormais disponibles ci-dessous. Ce soir, c'est une cagnotte de 50 millions qui était mise en jeu, attirant des dizaines de millions de joueurs à travers toute l'Europe. La FDJ a officiellement validé les résultats, permettant à chacun de vérifier sa grille sans attendre.

 

Le tirage de l'Euromillions du mardi 14 juillet 2026 n'avait désigné aucun grand vainqueur au rang 1 : la combinaison 10-19-37-42-47, assortie des étoiles 9 et 12, n'avait pas trouvé preneur pour le jackpot de 38 millions. Deux joueurs avaient néanmoins décroché le rang 2 en validant cinq bons numéros accompagnés d'une seule étoile. C'est précisément ce résultat de l'Euromillions sans vainqueur au sommet qui a alimenté la cagnotte du jour.

Ce que révèle vraiment le résultat de l'Euromillions sur le mécanisme de la cagnotte

Derrière chaque grille à 2,50 euros jouée à l'Euromillions se cache une réalité financière que peu de participants connaissent : seulement la moitié de la mise, soit 1,25 euro, est susceptible d'être redistribuée sous forme de gains. L'Euromillions affiche ainsi le taux de redistribution le plus bas parmi l'ensemble des jeux de tirage proposés par la FDJ, fixé à 50 %. Cette donnée mérite d'être intégrée par tout joueur souhaitant aborder le tirage de l'Euromillions en toute connaissance de cause.

Tirage de l'Euromillions et sécurité numérique, des précautions qui s'imposent

Consulter le résultat de l'Euromillions sur internet peut exposer les joueurs à des tentatives de phishing ou d'escroquerie en ligne. La FDJ recommande de vérifier systématiquement que l'adresse du site commence par « https » et de maintenir son antivirus à jour avant toute recherche. Communiquer ses coordonnées bancaires à un tiers, sous quelque prétexte que ce soit, doit être formellement écarté.

Les joueurs ayant remporté un gain d'au moins 500 000 euros à l'issue du tirage de l'Euromillions bénéficient d'un accompagnement sur mesure proposé par la FDJ. Ce service, accessible au 09 69 36 60 60, a été conçu pour aider les grands gagnants à traverser sereinement une situation financière inédite. Quelle que soit la nature du rang concerné, cet interlocuteur dédié constitue une première étape recommandée avant toute décision patrimoniale.

Dernières mises à jour

- Le code My Million : attribué automatiquement, sans supplément

À chaque achat d'une grille Euromillions en France, un code My Million est automatiquement attribué par un ordinateur. Composé de deux lettres et sept chiffres, ce code ne peut ni être choisi par le joueur, ni refusé : il est systématiquement inclus dans le prix de la grille, fixé à 2,50 euros, sans aucun frais supplémentaire. Son dévoilement intervient généralement aux alentours de 20h30-45, pendant ou juste après le journal de 20 heures de TF1, avant que la combinaison gagnante de l'Euromillions ne soit révélée dans la foulée.

- À l'Euromillions, une chance sur treize de remporter un gain

Les chances de décrocher le jackpot de l'Euromillions sont d'une sur 139 838 160. Mais la probabilité de remporter un gain, même modeste, est bien plus accessible : une sur treize à partir de deux bons numéros. En France, l'option "Étoile+" permet d'améliorer encore ces chances, à une sur quatre. Par ailleurs, le code My Million, attribué automatiquement à chaque grille validée en France, garantit un million d'euros à un joueur français à chaque tirage, y compris dans les DOM-TOM, mardi comme vendredi.

22:00 - Les gains de l'Euromillions ne sont pas taxés en France

En France, les gains remportés à l'Euromillions ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. La loi considère ces sommes comme un accroissement de patrimoine non imposable. Contrairement à l'Espagne, au Portugal ou à la Suisse, où les gains dépassant certains seuils sont taxés entre 10 % et 35 %, les gagnants français conservent l'intégralité de leur jackpot. Attention toutefois : dès l'année suivante, les revenus générés par le placement de cette fortune — intérêts, dividendes, loyers — restent soumis à la fiscalité classique, notamment la flat tax et l'impôt sur la fortune immobilière.

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