Euromillions : résultat du tirage du vendredi 17 juillet 2026, voici les bons numéros [EN LIGNE]

À chaque achat d'une grille Euromillions en France, un code My Million est automatiquement attribué par un ordinateur. Composé de deux lettres et sept chiffres, ce code ne peut ni être choisi par le joueur, ni refusé : il est systématiquement inclus dans le prix de la grille, fixé à 2,50 euros, sans aucun frais supplémentaire. Son dévoilement intervient généralement aux alentours de 20h30-45, pendant ou juste après le journal de 20 heures de TF1, avant que la combinaison gagnante de l'Euromillions ne soit révélée dans la foulée.

Les chances de décrocher le jackpot de l'Euromillions sont d'une sur 139 838 160. Mais la probabilité de remporter un gain, même modeste, est bien plus accessible : une sur treize à partir de deux bons numéros. En France, l'option "Étoile+" permet d'améliorer encore ces chances, à une sur quatre. Par ailleurs, le code My Million, attribué automatiquement à chaque grille validée en France, garantit un million d'euros à un joueur français à chaque tirage, y compris dans les DOM-TOM, mardi comme vendredi.

En France, les gains remportés à l'Euromillions ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. La loi considère ces sommes comme un accroissement de patrimoine non imposable. Contrairement à l'Espagne, au Portugal ou à la Suisse, où les gains dépassant certains seuils sont taxés entre 10 % et 35 %, les gagnants français conservent l'intégralité de leur jackpot. Attention toutefois : dès l'année suivante, les revenus générés par le placement de cette fortune — intérêts, dividendes, loyers — restent soumis à la fiscalité classique, notamment la flat tax et l'impôt sur la fortune immobilière.

21:54 - L'Euromillions, une loterie à douze pays et quatre devises L'Euromillions n'est pas une loterie comme les autres : elle réunit douze pays européens, dont trois micro-États — Monaco, Andorre et le Liechtenstein — et fonctionne avec quatre devises différentes : l'euro, la livre sterling, le franc suisse et le franc pacifique. Dix sociétés de jeux coorganisent chaque tirage sans se faire concurrence sur leurs territoires respectifs. Cette dimension transnationale permet de proposer des jackpots bien supérieurs à ceux des loteries nationales, mais elle réduit aussi considérablement les chances de gagner pour chaque joueur participant.

21:48 - Une tentative de fraude massive à l'Euromillions en 2007 En juin 2007, un couple propriétaire d'un débit de tabac parisien et un complice ont été mis en examen pour escroquerie portant sur 35,565 millions d'euros. Le buraliste aurait subtilisé par ruse deux tickets gagnants à un joueur régulier, en lui indiquant qu'il n'avait rien gagné, avant de les faire encaisser par un complice. Des signaux d'alerte - les mêmes numéros continuant d'être joués et un transfert bancaire suspect vers l'étranger - ont déclenché une enquête judiciaire.

21:42 - Sept fois moins de chances de gagner à l'Euromillions qu'au Loto À l'Euromillions, chaque grille jouée offre une chance sur 139 838 160 de décrocher le jackpot. Une probabilité qui ne varie pas selon le nombre de participants : seul le nombre de combinaisons possibles entre en compte. À titre de comparaison, le Loto offre une chance sur 19 068 840, soit sept fois plus de chances de l'emporter. En contrepartie, l'Euromillions peut proposer jusqu'à 250 millions d'euros de gains, contre des montants bien moindres au Loto, qui trouve néanmoins un vainqueur bien plus régulièrement.

21:36 - Un millionnaire garanti en France à chaque tirage de l'Euromillions À chaque tirage de l'Euromillions, un code My Million est tiré au sort, garantissant un nouveau millionnaire en France tous les mardis et vendredis. Ce tirage est exclusivement réservé aux joueurs français, quand bien même l'Euromillions réunit une dizaine de pays participants. Concernant le retrait des gains, la procédure varie selon les montants : jusqu'à 30 000 euros, un commerçant FDJ suffit. Entre 30 001 et 499 999 euros, il faut contacter la FDJ directement. Au-delà de 500 000 euros, les gagnants sont pris en charge par le service Relations Gagnants. Le jeu est réservé aux majeurs.

21:30 - Plusieurs rangs de gains à l'Euromillions Décrocher le jackpot n'est pas la seule façon de gagner à l'Euromillions. Les joueurs ayant coché les cinq bons chiffres accompagnés d'un seul numéro étoile, soit le rang 2, peuvent empocher plusieurs centaines de milliers d'euros. Ceux qui trouvent les cinq chiffres sans aucun numéro étoile, classés au rang 3, repartent quant à eux avec des sommes souvent de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Par ailleurs, les joueurs ont jusqu'à 20h15 pour valider leur grille, en point de vente ou en ligne, avant le tirage qui débute à partir de 20h20.

21:24 - Une option méconnue à l'Euromillions L'Euromillions attire des dizaines de millions de participants en France comme dans les autres pays membres. Peu de joueurs connaissent l'option Étoile+, qui offre pourtant plus d'une chance sur quatre de percevoir un gain additionnel : concrètement, une chance sur 3,8 de remporter un gain pour une combinaison associée à cette option. Par ailleurs, certains joueurs français ont empoché des sommes significatives sans décrocher le jackpot. Le 3 avril, un joueur ayant trouvé cinq numéros et une étoile a remporté 236 718,40 euros. Le 27 mars, une grille validée en France avec la même combinaison rapportait 353 647,20 euros.

21:18 - Le chiffre d'affaires de l'Euromillions en forte hausse depuis ses débuts Depuis son lancement, l'Euromillions a connu une croissance spectaculaire de son chiffre d'affaires : parti de 1,5 milliard d'euros en 2004, il atteignait déjà 6,6 milliards en 2013, avant de grimper à 15,8 milliards en 2018. En France, dès 2006, le jeu représentait près de 10 % du chiffre d'affaires de la Française des Jeux. Le taux de participation reste étroitement lié au montant de la cagnotte annoncée, dont le jackpot peut atteindre 250 millions, plafond fixé par le règlement de la loterie européenne.

21:12 - TF1 aux commandes du tirage de l'Euromillions depuis 2014 Depuis janvier 2014, TF1 assure la diffusion du tirage de l'Euromillions en France, après avoir remporté l'appel d'offres de la Française des Jeux. Ce n'est pas la première fois que la chaîne occupe ce rôle : elle diffusait déjà le tirage de 2004 à 2010, avant que France 2 ne prenne le relais de janvier 2011 à décembre 2013. Plusieurs animateurs se succèdent à la présentation, parmi lesquels Jean-Pierre Foucault, Marion Jollès, Karine Ferri et Emma Cubaynes.

21:06 - Un taux de redistribution parmi les plus faibles des jeux FDJ À l'Euromillions, sur une grille à 2,50 euros, seulement 1,25 euro est affecté aux lots. Le taux de redistribution aux joueurs (TRJ) s'établit à 50 %, le plus faible des jeux de tirage proposés par la Française des Jeux, contre 50,5 % pour le Loto et 57,5 % pour le Keno. Le jeu My Million affiche un TRJ encore inférieur, compris entre 25 et 50 %, avec une particularité notable : ce taux diminue à mesure que le nombre de joueurs augmente. Une fois les résultats dévoilés, les gagnants disposent de soixante jours pour réclamer leurs gains auprès de la FDJ.

21:00 - Euromillions : le hasard est-il vraiment total ? Certains joueurs tentent de décrypter les statistiques pour identifier des numéros "chauds" ou "froids" à l'Euromillions. En vain, rappelle la FDJ : chaque boule a strictement la même probabilité d'être tirée, soit 1 chance sur 50 pour les numéros et 1 chance sur 12 pour les étoiles. Les combinaisons dites gagnantes ne se prédisent pas. Au total, ce sont 139 838 160 combinaisons possibles pour le jackpot, et 1 chance sur 13, tous rangs confondus, de remporter un gain.

20:54 - My Million : un nouveau millionnaire créé à chaque tirage de l'Euromillions Deux fois par semaine, le My Million désigne un nouveau millionnaire en France. Au 7 avril 2026, ce sont déjà 28 personnes qui ont décroché ce gain depuis le début de l'année. Les heureux gagnants sont issus de toutes les régions : Île-de-France, Occitanie, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire ou encore les DOM-TOM. Pour récupérer un gain compris entre 30 000 et 500 000 euros, il faut se rendre dans un centre de paiement FDJ. Au-delà de 500 000 euros, le service des grands vainqueurs est joignable au 09 69 36 60 60.

20:48 - Récupérer ses gains à l'Euromillions : ce que tout joueur doit savoir Les gagnants de l'Euromillions disposent de soixante jours pour réclamer leurs gains auprès de la Française des jeux. Ce délai court "à compter de la date du dernier tirage ou événement auquel le reçu a participé", et non nécessairement à partir du tirage gagnant. Pour les gains supérieurs à 500 000 euros, un service dédié aux grands vainqueurs est joignable au 09 69 36 60 60. Par ailleurs, contrairement à une idée reçue, les chances de remporter le jackpot ne varient pas selon le nombre de participants : elles dépendent uniquement des 139 838 160 combinaisons possibles que la grille permet de réaliser.

20:42 - L'Euromillions se joue deux fois par semaine, toute l'année Deux rendez-vous hebdomadaires, chaque mardi et chaque vendredi, sans interruption tout au long de l'année : voilà le rythme auquel l'Euromillions propose ses tirages. Ce calendrier régulier permet aux joueurs de neuf pays et trois principautés - parmi lesquels la France, l'Espagne, le Portugal, la Belgique ou encore Monaco et le Liechtenstein - de tenter leur chance très régulièrement. Les jackpots oscillent entre 17 et 250 millions d'euros. Cette fréquence soutenue explique aussi pourquoi les cagnottes peuvent grimper rapidement lorsqu'aucun gagnant ne se présente au tirage.

20:36 - Le record de 250 millions d'euros remporté par cinq amis franciliens En août 2025, cinq amis originaires d'Île-de-France ont décroché ensemble la somme record de 250 millions d'euros à l'Euromillions, soit le plafond maximal du jackpot. Selon les informations rapportées, c'était "la toute première fois qu'ils jouaient tous ensemble". Avant eux, un joueur de Tahiti avait remporté 220 millions en 2021, un retraité du Sud de la France 200 millions en décembre 2020, et un couple alsacien 178 millions en novembre 2025. Des gains colossaux qui témoignent de l'ampleur des jackpots que peut générer cette loterie européenne.

20:30 - Le jackpot de l'Euromillions a atteint 250 millions trois fois en quelques mois Longtemps plafonné à 190 millions, le jackpot de l'Euromillions a été relevé à 250 millions. Un record qui ne tarde pas à être battu : ce plafond historique a déjà été atteint et remporté à trois reprises en l'espace de quelques mois, en Autriche le 28 mars 2025, en Irlande le 17 juin 2025, puis en France le 19 août 2025. Ces jackpots successifs illustrent l'attractivité croissante de cette loterie européenne. Pour tenter leur chance, les joueurs peuvent miser leurs propres numéros ou opter pour un "flash", laissant le hasard composer leur combinaison à leur place.

20:24 - Les numéros les plus tirés à l'Euromillions Depuis le 4 février 2020, cinq numéros se distinguent par leur fréquence d'apparition à l'Euromillions, selon les statistiques officielles de la FDJ. Le 35 arrive en tête avec 12,63% de sorties, soit 85 apparitions au total, dont la dernière date du 26 juin 2026. Le 42 suit avec 84 sorties (12,48%), devant le 21 (80 sorties, 11,89%), puis le 29 et le 34, ex aequo à 11,74% avec 79 sorties chacun. Ces données restent toutefois de simples statistiques et ne préjugent en rien des probabilités de tirages à venir.