Tirage du Loto : tous les résultats du samedi 18 juillet 2026 dévoilés [EN DIRECT]

Le tirage du Loto du samedi 18 juillet 2026 a eu lieu et son résultat avec une cagnotte de 13 millions est désormais à suivre en direct.

Ce samedi 18 juillet 2026, la Française des Jeux organise un nouveau tirage du Loto avec un jackpot de 13 millions à la clé. Lors du dernier rendez-vous, aucun joueur n'est parvenu à valider la bonne combinaison, permettant à la cagnotte de continuer sa progression jusqu'à ce montant. Les résultats du tirage du Loto de ce soir sont à suivre en direct ci-dessous, dès leur publication officielle par la FDJ.

Pour tenter de remporter le jackpot, chaque joueur doit sélectionner cinq numéros compris entre 1 et 49, auxquels s'ajoute un numéro Chance allant de 1 à 10. C'est cette combinaison à six éléments qui définit la mécanique centrale du Loto et le distingue des autres produits proposés par la FDJ. Le tirage du Loto se tient trois fois par semaine, chaque lundi, mercredi et samedi soir.

Qui peut tenter sa chance au tirage du Loto ce soir ?

Le Loto est strictement réservé aux joueurs majeurs, conformément à la législation française encadrant les jeux d'argent. Les mises peuvent être enregistrées dans l'un des points de vente agréés FDJ, mais aussi via le site officiel ou l'application mobile, jusqu'à une heure limite fixée avant le tirage. La FDJ met également à disposition un numéro d'écoute dédié, le 09 74 75 13 13, pour accompagner les personnes rencontrant des difficultés avec le jeu.

Le résultat du Loto peut récompenser bien au-delà du jackpot

Le Loto comprend plusieurs rangs de gains, ce qui signifie que le résultat du Loto peut désigner des gagnants à différents niveaux, sans nécessairement décrocher le jackpot. Trouver cinq numéros sans le Chance, ou encore trois numéros accompagnés du Chance, ouvre ainsi droit à des dotations intermédiaires. Chaque grille simple est proposée au tarif de 2,20 euros, un prix accessible qui contribue largement à l'engouement que suscite chaque tirage du Loto à travers le pays.

Les joueurs peuvent également compléter leur participation en optant pour des formules additionnelles comme le Joker+, un jeu complémentaire dont le résultat est indépendant de celui du Loto principal. Ces options permettent de multiplier les occasions de gagner sans modifier la mécanique fondamentale du tirage du Loto. Avec 13 millions en suspens, la tension est particulièrement palpable ce soir parmi les habitués comme les joueurs occasionnels.

Dernières mises à jour