Tirage du Loto : tous les résultats du samedi 18 juillet 2026 dévoilés [EN DIRECT]

Le tirage du Loto du samedi 18 juillet 2026 a eu lieu et son résultat avec une cagnotte de 13 millions est désormais à suivre en direct.
Ce samedi 18 juillet 2026, la Française des Jeux organise un nouveau tirage du Loto avec un jackpot de 13 millions à la clé. Lors du dernier rendez-vous, aucun joueur n'est parvenu à valider la bonne combinaison, permettant à la cagnotte de continuer sa progression jusqu'à ce montant. Les résultats du tirage du Loto de ce soir sont à suivre en direct ci-dessous, dès leur publication officielle par la FDJ.
Pour tenter de remporter le jackpot, chaque joueur doit sélectionner cinq numéros compris entre 1 et 49, auxquels s'ajoute un numéro Chance allant de 1 à 10. C'est cette combinaison à six éléments qui définit la mécanique centrale du Loto et le distingue des autres produits proposés par la FDJ. Le tirage du Loto se tient trois fois par semaine, chaque lundi, mercredi et samedi soir.
Qui peut tenter sa chance au tirage du Loto ce soir ?
Le Loto est strictement réservé aux joueurs majeurs, conformément à la législation française encadrant les jeux d'argent. Les mises peuvent être enregistrées dans l'un des points de vente agréés FDJ, mais aussi via le site officiel ou l'application mobile, jusqu'à une heure limite fixée avant le tirage. La FDJ met également à disposition un numéro d'écoute dédié, le 09 74 75 13 13, pour accompagner les personnes rencontrant des difficultés avec le jeu.
Le résultat du Loto peut récompenser bien au-delà du jackpot
Le Loto comprend plusieurs rangs de gains, ce qui signifie que le résultat du Loto peut désigner des gagnants à différents niveaux, sans nécessairement décrocher le jackpot. Trouver cinq numéros sans le Chance, ou encore trois numéros accompagnés du Chance, ouvre ainsi droit à des dotations intermédiaires. Chaque grille simple est proposée au tarif de 2,20 euros, un prix accessible qui contribue largement à l'engouement que suscite chaque tirage du Loto à travers le pays.
Les joueurs peuvent également compléter leur participation en optant pour des formules additionnelles comme le Joker+, un jeu complémentaire dont le résultat est indépendant de celui du Loto principal. Ces options permettent de multiplier les occasions de gagner sans modifier la mécanique fondamentale du tirage du Loto. Avec 13 millions en suspens, la tension est particulièrement palpable ce soir parmi les habitués comme les joueurs occasionnels.
Dernières mises à jour
- Quand le Loto propose encore plus de chances de gagner
Pour les joueurs en quête de davantage de chances au Loto, il existe une version élargie du pack MultiChances, constituée de 600 parts et autant de codes. Chaque part est proposée au prix de 6,60 euros. Ce format offre de meilleures probabilités de remporter un gain, mais implique un partage des sommes entre les participants ayant misé sur le même pack. Une option distincte du pack classique, pensée pour ceux qui souhaitent maximiser leur participation à chaque tirage du Loto.
Rappel : le jeu est interdit aux moins de 18 ans. En cas de difficulté, le 09 74 75 13 13 est disponible.
- Un simulateur pour calculer ses gains au Loto
La FDJ met à disposition un simulateur en ligne permettant d'estimer ses gains potentiels au Loto. Pour l'utiliser, il suffit de renseigner ses numéros cochés, son code LOTO®, sa participation éventuelle au 2nd tirage ainsi que le jour de tirage choisi. L'outil prend également en charge les cas de grilles multiples ou de numéros supplémentaires. Un service pratique pour les joueurs souhaitant anticiper leurs gains avant ou après chaque tirage du Loto, sans avoir à effectuer les calculs manuellement.
- Le pack MultiChances du Loto : comment ça fonctionne ?
Le pack MultiChances est une option réservée au site FDJ et à l'application mobile. Il est composé de 100 grilles simples et de 100 codes Loto, chacun permettant de remporter 20 000 euros. Les joueurs peuvent acquérir 1, 2, 5 ou 10 parts, proposées à 4,40 euros l'unité. En cas de gain, "vous remportez une partie des gains du pack, proportionnellement au nombre de parts achetées", précise la FDJ. Une formule flexible pour tenter sa chance au Loto avec des mises modulables selon son budget.
- Le top 3 des gains au Loto en 2025
Si l'Euromillions propose des jackpots vertigineux, le Loto affiche lui aussi de beaux records. En 2025, le gain le plus élevé a atteint 23 millions d'euros, remporté en Gironde le 29 septembre. La deuxième marche du podium revient à un heureux gagnant de Bretagne, qui a décroché 20 millions d'euros le 15 novembre. Enfin, 19 millions d'euros ont été remportés en Occitanie le 26 février. Trois jackpots conséquents qui illustrent la générosité du Loto tout au long de l'année écoulée.
- En 2025, le Loto a créé 189 millionnaires
En 2025, la FDJ a créé un millionnaire tous les deux jours, portant le total annuel à 189 heureux gagnants. La grande majorité d'entre eux, soit 87,5 %, ont empoché entre 1 et 5 millions d'euros. Ces gains ont été réalisés principalement grâce au Loto, mais aussi à l'Euromillions. Un rythme soutenu qui illustre la régularité avec laquelle ces deux jeux phares de la FDJ génèrent de nouveaux millionnaires en France chaque année.
- Le pack MultiChances du Loto : 600 parts pour tenter sa chance
Pour les joueurs qui souhaitent maximiser leurs probabilités de gagner au Loto, il existe un pack MultiChances constitué de 600 parts, assorti d'autant de codes Loto. Chaque part est proposée au prix de 6,60 euros. Ce format offre davantage de chances de sortir gagnant, mais implique un partage des gains entre les joueurs ayant misé sur ce même pack. Une option à connaître pour ceux qui cherchent à optimiser leur participation au tirage du Loto.
- Le record absolu du Loto : 30 millions d'euros
Le plus gros jackpot jamais remporté au Loto s'élève à 30 millions d'euros, décroché à Orgères le 4 décembre 2021. La deuxième place revient à un joueur ayant tenté sa chance sur Internet, qui a empoché 26 millions d'euros le 11 septembre 2021. Le top 5 se complète avec 25 millions d'euros gagnés à Paris le 5 décembre 2022, 24 millions remportés à Sarcelles le 6 juin 2011, et 23 millions empochés par un couple de Libourne le 19 mai 2014.
- En 2026, le Loto a déjà fait plus d'un million de gagnants
En 2026, plus de 1,5 million de joueurs ont déjà remporté un gain au Loto, qu'il s'agisse d'un jackpot, d'un gain intermédiaire ou d'un simple remboursement. Une performance qui s'inscrit dans la continuité de l'année 2025, au cours de laquelle la FDJ a créé un millionnaire tous les deux jours, pour un total de 189 sur l'année. La grande majorité de ces heureux gagnants, soit 87,5 %, ont empoché entre 1 et 5 millions d'euros, principalement grâce au Loto mais aussi à l'Euromillions. Les chances de décrocher le jackpot restent toutefois d'environ une sur 19 millions.
- Les numéros qui sortent le plus souvent au Loto
Depuis le 4 février 2020, cinq numéros se distinguent dans les statistiques officielles de la FDJ. Le 31 arrive en tête avec 12,11% de sorties, soit 131 apparitions au total, dont la dernière le 6 juillet 2026. Il est suivi du 30 (129 sorties, 11,92%), du 24 (122 sorties, 11,28%), du 3 (121 sorties, 11,18%) et du 5 (120 sorties, 11,09%). La FDJ le rappelle clairement : il s'agit uniquement de statistiques, et non de probabilités de tirages. Ces chiffres ne permettent pas de prédire les résultats futurs du Loto.
- Le pack MultiChances du Loto : une option pour multiplier ses chances
Disponible uniquement sur le site de la FDJ ou son application mobile, le pack MultiChances est une formule originale constituée de 100 grilles simples et 100 codes Loto. Chaque code permet de remporter 20 000 euros. Les joueurs peuvent acheter 1, 2, 5 ou 10 parts à 4,40 euros l'unité. En cas de gain, ils remportent "une partie des gains du pack, proportionnellement au nombre de parts achetées", précise la FDJ. Une option à connaître avant de jouer. Le Loto est strictement réservé aux majeurs. En cas de difficulté, composez le 09 74 75 13 13.
- Le Loto Mission Nature, un tirage engagé pour la biodiversité
Le Loto ne se limite pas aux jackpots : il finance aussi des causes environnementales. L'offre Loto Mission Nature est "destinée à la préservation et la restauration de la biodiversité et à la sensibilisation du grand public à cet enjeu". En 2026, cette quatrième édition est lancée en partenariat avec l'Office français de la biodiversité (OFB), à l'occasion de la Fête de la Nature. Depuis 2023, 64 projets répartis sur l'ensemble du territoire ont déjà bénéficié du soutien financier de la FDJ grâce à cette initiative.
- Loto : quels sont les plus gros gains de l'année 2025 ?
En 2025, le Loto a souri à plusieurs heureux gagnants. Le plus gros jackpot de l'année a atteint 23 millions d'euros, remporté en Gironde le 29 septembre. En deuxième position, un joueur de Bretagne a décroché 20 millions d'euros le 15 novembre. Le podium se complète avec 19 millions d'euros gagnés en Occitanie le 26 février. Des gains qui rappellent que le Loto reste une loterie capable de faire basculer des vies, même si les montants restent inférieurs à ceux de l'Euromillions.
- Six Super Loto et deux Grands Loto au programme du Loto en 2026
En 2026, la Française des Jeux a programmé six Super Loto, dont trois liés aux vendredis 13, ainsi qu'un Super Loto du Patrimoine. Deux Grands Loto sont également prévus, l'un en été et l'autre à Noël, avec des jackpots minimums garantis à 20 millions d'euros. Pour les tirages spéciaux, la mise de départ est fixée à au moins 13 millions d'euros. Une année qui s'annonce riche en rendez-vous pour les amateurs du Loto, avec de nombreuses occasions de tenter leur chance sur de grosses mises.
- Les plus gros jackpots jamais remportés au Loto
Le record absolu du Loto reste un jackpot de 30 millions d'euros, décroché à Orgères le 4 décembre 2021. Le deuxième plus grand jackpot a été remporté le 11 septembre 2021 par un joueur ayant tenté sa chance sur Internet. Le top 5 se complète avec 25 millions d'euros gagnés à Paris le 5 décembre 2022, 24 millions à Sarcelles le 6 juin 2011, et 23 millions remportés par un couple de Libourne le 19 mai 2014. En 2025, le plus gros gain de l'année a atteint 23 millions d'euros, remportés en Gironde le 29 septembre.
- Au Loto, l'Île-de-France domine le classement des régions les plus chanceuses
L'Île-de-France s'impose comme la région la plus chanceuse au Loto avec 88 gagnants au classement régional. Elle devance Auvergne-Rhône-Alpes, qui compte 40 gagnants, et le Grand Est avec 36 gagnants. Les joueurs en ligne sur FDJ.fr ne sont pas en reste : ils totalisent 81 gagnants, représentant 17,9 % des gains de l'année 2025. Au Loto, il n'est pas nécessaire de décrocher le jackpot pour gagner : trouver cinq bons numéros sans le numéro Chance ou quatre bons numéros avec le numéro Chance permet déjà de remporter des sommes significatives.
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