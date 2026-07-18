Venue pour une opération à la cheville, une adolescente se fait retirer les dents de sagesse par erreur

Une adolescente de 17 ans devait être opérée de la cheville le 10 juillet dans une clinique du Pas-de-Calais. À son réveil, elle a découvert que quatre dents de sagesse lui avaient été retirées par erreur.

Le 10 juillet dernier, une adolescente de 17 ans s'est rendue à la clinique de Saint-Martin-Boulogne, dans le Pas-de-Calais, pour une opération de la cheville prévue de longue date. Mais l'intervention ne s'est pas déroulée comme attendu. La jeune patiente a finalement subi une ablation de quatre dents de sagesse, alors qu'elle n'était pas venue pour cette opération, rapporte France 3 qui relaye une information de La Voix du Nord.

C'est un chirurgien-dentiste qui aurait annoncé l'erreur à la mère de l'adolescente, alors qu'elle se trouvait en salle d'attente. Le praticien lui aurait présenté ses excuses, en expliquant qu'une "erreur médicale" avait été commise. La mère de famille raconte que sa fille s'est réveillée "en état de choc" après l'intervention.

Une adolescente traumatisée après l'erreur médicale

Depuis les faits, l'adolescente serait très affectée. "Depuis l'incident, ma fille fait des crises d'angoisse, ne dort pas la nuit", a confié sa mère à La Voix du Nord. Elle dit encore avoir du mal à comprendre comment une telle erreur a pu se produire : "J'ai l'impression que ça n'est pas réel, ça n'arrive que dans les films."

La famille s'inquiète aussi des conditions dans lesquelles l'opération a eu lieu. Selon la mère, "l'anesthésie était calibrée" pour une autre patiente, celle qui devait réellement subir l'extraction des dents de sagesse. Elle rappelle également qu'une telle intervention nécessite normalement des rendez-vous préparatoires, des explications sur la convalescence et un suivi adapté.

Une plainte contre la clinique

Contactée par France 3, la clinique évoque "une situation exceptionnelle, profondément regrettable". L'établissement affirme avoir ouvert une enquête interne afin de déterminer précisément les circonstances de cette erreur médicale et d'en comprendre les causes. Il assure que sa priorité est désormais "la santé et l'accompagnement de la jeune patiente", ainsi que "l'écoute de sa famille".

Le jour même, la famille a été reçue par une représentante de la direction, mais elle a refusé de signer un document permettant de percevoir des indemnités. Elle a décidé de porter plainte contre l'établissement. L'adolescente n'a toujours pas été opérée de la cheville et, selon sa mère, il faudra du temps avant qu'elle accepte de retourner dans un hôpital.