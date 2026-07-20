Loto : le tirage du lundi 20 juillet 2026 livre son verdict [EN DIRECT]

Loto : le tirage du lundi 20 juillet 2026 livre son verdict [EN DIRECT]
La Rédaction

Le tirage du Loto du lundi 20 juillet 2026 a mis en jeu 14 millions et le résultat est désormais à suivre en direct.

Ce lundi 20 juillet 2026, la Française des Jeux ouvre un nouveau chapitre pour les amateurs de tirage du Loto. La cagnotte mise en jeu ce soir atteint 14 millions, un jackpot qui concentre l'attention de nombreux joueurs à travers tout le pays. Les résultats sont à suivre en direct ci-dessous, dès leur publication officielle par la FDJ.

 

Le précédent tirage du Loto s'est conclu sans grand gagnant, ce qui explique mécaniquement la progression de la cagnotte jusqu'à ce niveau. Le numéro chance 7 avait été tiré lors de cette session, mais aucune combinaison complète n'a été validée par un joueur. C'est cette absence de vainqueur qui a alimenté le pot commun et conduit à l'enjeu exceptionnel de ce soir.

Un jackpot de 14 millions qui ne demande qu'à tomber lors de ce tirage du Loto

Pour tenter de remporter le jackpot au Loto, chaque participant doit sélectionner cinq numéros entre 1 et 49, auxquels s'ajoute un numéro chance choisi entre 1 et 10. La probabilité de valider la combinaison intégrale est d'environ une chance sur 19 millions, ce qui confère à chaque vainqueur du jackpot un statut statistiquement hors norme. Ce mécanisme, inchangé dans ses grandes lignes depuis plusieurs décennies, structure l'ensemble du résultat du Loto semaine après semaine.

Au-delà du jackpot, le tirage du Loto mobilise également des joueurs qui visent des rangs de gains intermédiaires. Valider cinq numéros sans le numéro chance, ou encore quatre numéros accompagnés du chance, ouvre déjà la voie à des dotations substantielles. Ces paliers secondaires fidélisent chaque semaine un large public, bien au-delà des seuls chasseurs de jackpot.

Le résultat du Loto ce soir, entre second tirage et enjeux multiples

La FDJ programme ses tirages du Loto trois fois par semaine, les lundis, mercredis et samedis, un rythme qui entretient une dynamique constante autour du jeu. Cette cadence soutenue favorise aussi la progression des cagnottes lorsque le jackpot n'est pas décroché lors d'un tirage. Le jeu en ligne, accessible sur fdj.fr, capte désormais une portion croissante des mises enregistrées à chaque session.

Le résultat du Loto de ce soir intégrera également les données du second tirage, un dispositif complémentaire construit à partir des numéros non sélectionnés lors du tirage principal. Ce mécanisme, pensé pour élargir les opportunités de gain, offre une seconde lecture du résultat du Loto à tous ceux qui n'auraient pas validé de combinaison gagnante au tour principal. Un moyen supplémentaire, pour la FDJ, de maximiser l'intérêt autour de chaque session.

Dernières mises à jour

- 30 millions d'euros : le plus gros jackpot de l'histoire du Loto

Le plus gros jackpot jamais remporté au Loto s'élève à 30 millions d'euros, décroché à Orgères le 4 décembre 2021. La même année, le 11 septembre, 26 millions d'euros avaient été gagnés par un joueur ayant misé sur Internet. La troisième place du podium revient à un Parisien, qui a empoché 25 millions d'euros le 5 décembre 2022. Ces trois records illustrent l'ampleur des sommes que le Loto peut redistribuer, avec des jackpots pouvant transformer radicalement le quotidien de leurs heureux bénéficiaires.

- Plus de 1,5 million de gagnants au Loto en 2026

En 2026, 1 516 316 joueurs ont gagné au Loto. Entre le jackpot, les gains intermédiaires ou les simples remboursements, le tirage a fait plusieurs heureux. Chaque semaine, des millions de Français tentent leur chance et espèrent remporter le gros lot. L'année 2026 prévoit également des tirages spéciaux : six Super Loto sont programmés, dont trois liés aux vendredis 13, ainsi qu'un Super Loto du Patrimoine. Deux Grands Loto sont aussi au calendrier, en été et à Noël, avec des jackpots minimums de 20 millions d'euros. Pour les tirages spéciaux, la Française des Jeux propose au minimum 13 millions d'euros.

- Comment récupérer ses gains au Loto après un tirage gagnant

Vous avez coché les bons numéros au Loto ? Encore faut-il savoir comment récupérer vos gains. Pour les billets achetés en point de vente physique, les gains jusqu'à 30 000 euros peuvent être retirés directement chez le commerçant. Au-delà de ce montant, il est nécessaire de contacter le service client de la Française des jeux, qui oriente le gagnant vers le service Relations Gagnants pour un accompagnement personnalisé. Dans tous les cas, le gagnant dispose de 60 jours pour faire valoir ses droits et récupérer sa mise.

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