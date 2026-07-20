Loto : le tirage du lundi 20 juillet 2026 livre son verdict [EN DIRECT]

Le tirage du Loto du lundi 20 juillet 2026 a mis en jeu 14 millions et le résultat est désormais à suivre en direct.
Ce lundi 20 juillet 2026, la Française des Jeux ouvre un nouveau chapitre pour les amateurs de tirage du Loto. La cagnotte mise en jeu ce soir atteint 14 millions, un jackpot qui concentre l'attention de nombreux joueurs à travers tout le pays. Les résultats sont à suivre en direct ci-dessous, dès leur publication officielle par la FDJ.
Le précédent tirage du Loto s'est conclu sans grand gagnant, ce qui explique mécaniquement la progression de la cagnotte jusqu'à ce niveau. Le numéro chance 7 avait été tiré lors de cette session, mais aucune combinaison complète n'a été validée par un joueur. C'est cette absence de vainqueur qui a alimenté le pot commun et conduit à l'enjeu exceptionnel de ce soir.
Un jackpot de 14 millions qui ne demande qu'à tomber lors de ce tirage du Loto
Pour tenter de remporter le jackpot au Loto, chaque participant doit sélectionner cinq numéros entre 1 et 49, auxquels s'ajoute un numéro chance choisi entre 1 et 10. La probabilité de valider la combinaison intégrale est d'environ une chance sur 19 millions, ce qui confère à chaque vainqueur du jackpot un statut statistiquement hors norme. Ce mécanisme, inchangé dans ses grandes lignes depuis plusieurs décennies, structure l'ensemble du résultat du Loto semaine après semaine.
Au-delà du jackpot, le tirage du Loto mobilise également des joueurs qui visent des rangs de gains intermédiaires. Valider cinq numéros sans le numéro chance, ou encore quatre numéros accompagnés du chance, ouvre déjà la voie à des dotations substantielles. Ces paliers secondaires fidélisent chaque semaine un large public, bien au-delà des seuls chasseurs de jackpot.
Le résultat du Loto ce soir, entre second tirage et enjeux multiples
La FDJ programme ses tirages du Loto trois fois par semaine, les lundis, mercredis et samedis, un rythme qui entretient une dynamique constante autour du jeu. Cette cadence soutenue favorise aussi la progression des cagnottes lorsque le jackpot n'est pas décroché lors d'un tirage. Le jeu en ligne, accessible sur fdj.fr, capte désormais une portion croissante des mises enregistrées à chaque session.
Le résultat du Loto de ce soir intégrera également les données du second tirage, un dispositif complémentaire construit à partir des numéros non sélectionnés lors du tirage principal. Ce mécanisme, pensé pour élargir les opportunités de gain, offre une seconde lecture du résultat du Loto à tous ceux qui n'auraient pas validé de combinaison gagnante au tour principal. Un moyen supplémentaire, pour la FDJ, de maximiser l'intérêt autour de chaque session.
Dernières mises à jour
- 30 millions d'euros : le plus gros jackpot de l'histoire du Loto
Le plus gros jackpot jamais remporté au Loto s'élève à 30 millions d'euros, décroché à Orgères le 4 décembre 2021. La même année, le 11 septembre, 26 millions d'euros avaient été gagnés par un joueur ayant misé sur Internet. La troisième place du podium revient à un Parisien, qui a empoché 25 millions d'euros le 5 décembre 2022. Ces trois records illustrent l'ampleur des sommes que le Loto peut redistribuer, avec des jackpots pouvant transformer radicalement le quotidien de leurs heureux bénéficiaires.
- Plus de 1,5 million de gagnants au Loto en 2026
En 2026, 1 516 316 joueurs ont gagné au Loto. Entre le jackpot, les gains intermédiaires ou les simples remboursements, le tirage a fait plusieurs heureux. Chaque semaine, des millions de Français tentent leur chance et espèrent remporter le gros lot. L'année 2026 prévoit également des tirages spéciaux : six Super Loto sont programmés, dont trois liés aux vendredis 13, ainsi qu'un Super Loto du Patrimoine. Deux Grands Loto sont aussi au calendrier, en été et à Noël, avec des jackpots minimums de 20 millions d'euros. Pour les tirages spéciaux, la Française des Jeux propose au minimum 13 millions d'euros.
- Comment récupérer ses gains au Loto après un tirage gagnant
Vous avez coché les bons numéros au Loto ? Encore faut-il savoir comment récupérer vos gains. Pour les billets achetés en point de vente physique, les gains jusqu'à 30 000 euros peuvent être retirés directement chez le commerçant. Au-delà de ce montant, il est nécessaire de contacter le service client de la Française des jeux, qui oriente le gagnant vers le service Relations Gagnants pour un accompagnement personnalisé. Dans tous les cas, le gagnant dispose de 60 jours pour faire valoir ses droits et récupérer sa mise.
- Au Loto, dix codes sont tirés au sort à chaque tirage
À chaque tirage du Loto, dix codes sont tirés au sort parmi l'ensemble des participants. Chacun de ces codes rapporte 20 000 euros à son détenteur, indépendamment de la combinaison jouée. Lors des Super Loto, ce nombre grimpe exceptionnellement à cinquante codes gagnants, offrant toujours 20 000 euros chacun. Par ailleurs, selon les statistiques de la Française des Jeux, le 9 est le numéro Chance sorti le plus souvent, avec 117 apparitions, devant le 2 (110 sorties) et le 4 (109 sorties).
- En 2025, le Loto a créé un millionnaire tous les deux jours
En 2025, la Française des Jeux a enregistré un rythme record : un nouveau millionnaire créé tous les deux jours, pour un total annuel de 189 gagnants. Une grande majorité d'entre eux, soit 87,5 %, ont remporté entre 1 et 5 millions d'euros. Le Loto reste le principal pourvoyeur de ces gains, devant d'autres jeux comme l'EuroMillions. Des jeux à gratter, tels que Millionnaire et Mission Patrimoine 2025, ont également permis à quelques joueurs chanceux de franchir la barre du million d'euros.
- 23 millions d'euros : le record du Loto en 2025
Le plus gros gain du Loto en 2025 a atteint 23 millions d'euros, remportés en Gironde le 29 septembre. Deux autres jackpots impressionnants ont marqué l'année : 20 millions d'euros ont été gagnés en Bretagne le 15 novembre, et 19 millions d'euros décrochés en Occitanie le 26 février. Ces chiffres rappellent que le Loto peut faire basculer des vies, même si le hasard reste le seul maître du jeu. Les statistiques sur les numéros fréquemment sortis, comme le 22, le 26 ou le 31 entre 2019 et 2022, ne garantissent en rien les résultats des tirages à venir.
- Jouer au Loto a un coût qui varie selon les options choisies
Au Loto, le prix d'une grille dépend du nombre de numéros cochés et du type de tirage. Une grille classique à cinq chiffres et deux numéros Chance est vendue 4,40 euros, et 6 euros lors d'un Super Loto. En cochant six chiffres et un numéro Chance, la grille monte à 13,20 euros en tirage classique, et à 18 euros pour un Super Loto. Par ailleurs, le jeu comporte des risques d'addiction. Les jeux d'argent sont strictement réservés aux majeurs. En cas de difficulté, un service d'aide est joignable au 09 74 75 13 13.
- L'Île-de-France, grande gagnante du Loto en 2025
Au classement régional des gains du Loto, l'Île-de-France domine largement avec 88 gagnants recensés en 2025. Elle devance Auvergne-Rhône-Alpes, qui compte 40 gagnants, et le Grand Est avec 36 gagnants. Les joueurs en ligne sur FDJ.fr ne sont pas en reste : ils totalisent 81 gagnants, représentant 17,9 % des gains enregistrés sur l'année. Ces chiffres illustrent la part croissante du jeu en ligne, où les gains sont directement crédités sur le compte FDJ du joueur, avec un virement automatique possible pour des sommes allant jusqu'à 500 000 euros.
- Comment récupérer ses gains au Loto
Vous avez décroché un gain au Loto ? Les démarches varient selon le montant remporté. Pour les gains inférieurs à 30 000 euros, il est possible de les retirer directement chez le commerçant partenaire où la grille a été achetée. Pour des montants compris entre 30 000 et 500 000 euros, un déplacement dans un centre de paiement FDJ est nécessaire. Au-delà de 500 000 euros, la FDJ met à disposition un service baptisé "Relations Gagnants", qui propose un accompagnement personnalisé aux heureux gagnants.
- Six Super Loto au programme du Loto en 2026
En 2026, la FDJ a dévoilé un calendrier de tirages spéciaux particulièrement chargé. Six Super Loto sont programmés sur l'année, dont trois coïncident avec des vendredis 13, ainsi qu'un Super Loto du Patrimoine. Deux Grands Loto viennent compléter ce calendrier, avec des jackpots minimums garantis de 20 millions d'euros chacun : l'un prévu en juillet, l'autre à Noël. Ces rendez-vous exceptionnels rythment une année qui s'annonce riche en opportunités pour les joueurs du Loto à travers toute la France.
- Le pack MultiChances du Loto pour booster ses chances
Pour ceux qui souhaitent maximiser leurs chances au Loto, la FDJ propose le pack MultiChances, disponible uniquement sur son site ou son application mobile. Ce pack est composé de 100 grilles simples et 100 codes Loto, chacun permettant de remporter 20 000 euros. Chaque joueur peut acheter 1, 2, 5 ou 10 parts à 4,40 euros l'unité. En cas de victoire, les gains sont partagés proportionnellement au nombre de parts achetées. Une version élargie du pack existe également, constituée de 600 parts, avec une part fixée à 6,60 euros.
- Que se passe-t-il si personne ne réclame ses gains au Loto ?
Chaque année, des millions d'euros remportés aux jeux de la FDJ ne sont jamais récupérés par leurs gagnants, souvent parce que le ticket a été perdu ou oublié. Les joueurs disposent d'un délai légal de 60 jours pour se manifester après le tirage. Passé ce délai, les gains sont considérés comme "non réclamés". Depuis la loi Pacte, les gains intermédiaires sont reversés au Trésor public, tandis que les jackpots peuvent être réinjectés dans de futures cagnottes ou opérations spéciales organisées par la FDJ.
- Les plus gros jackpots de l'histoire du Loto
Le record absolu du Loto a été établi le 4 décembre 2021 à Orgères, avec un jackpot de 30 millions d'euros. La même année, le 11 septembre, un joueur ayant tenté sa chance sur Internet avait remporté 26 millions d'euros. Le podium est complété par un gain de 25 millions d'euros décroché à Paris le 5 décembre 2022. Plus loin dans le classement, 24 millions d'euros ont été gagnés à Sarcelles le 6 juin 2011, et un couple de Libourne avait empoché 23 millions d'euros le 19 mai 2014.
- Jouer au Loto comporte des risques : ce qu'il faut savoir
Le Loto n'est pas sans risques. Le jeu peut entraîner une addiction et est strictement interdit aux moins de 18 ans. En cas de difficultés — endettement, isolement ou dépenses excessives —, un service d'aide dédié est disponible au 09 74 75 13 13. Par ailleurs, entre novembre 2019 et septembre 2022, les numéros 22, 26 et 31 étaient les plus fréquemment tirés. Mais ces statistiques ne garantissent rien : chaque tirage reste totalement imprévisible et le hasard demeure le seul maître du jeu.
- Le Loto mise sur la sécurité à chaque tirage
Les boules officielles du Loto sont conservées dans un espace ultra-sécurisé, placé sous vidéosurveillance et équipé d'un accès par lecteur d'empreinte biométrique. Seul l'huissier détient la clé permettant d'accéder à ce coffre. Les boules font également l'objet d'un contrôle deux fois par an par un organisme extérieur, garantissant l'intégrité de chaque tirage. Par ailleurs, à chaque tirage du Loto, dix codes sont tirés au sort, permettant à dix participants de remporter chacun 20 000 euros, indépendamment de la combinaison jouée.
- Les numéros les plus souvent tirés au Loto
Depuis le 4 février 2020, cinq numéros se distinguent dans les statistiques officielles de la FDJ. Le 31 arrive en tête avec 12,10 % de sorties, soit 131 apparitions au total, dont la dernière remonte au 6 juillet 2026. Il est suivi du 30 (11,91 %, 129 sorties), du 24 (11,36 %, 123 sorties), du 3 (11,17 %, 121 sorties) et du 5 (11,08 %, 120 sorties). La FDJ rappelle cependant qu'il s'agit uniquement de statistiques et non de probabilités : chaque combinaison a autant de chances d'être tirée que les autres.
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