Euromillions : le résultat du tirage du mardi 21 juillet 2026 dévoilé [EN DIRECT]

Le tirage Euromillions du mardi 21 juillet 2026 a mis en jeu 59 millions et le résultat est désormais à suivre en direct.

Ce mardi 21 juillet 2026, la FDJ propose un nouveau tirage de l'Euromillions avec une cagnotte de 59 millions à remporter. Les amateurs de loterie sont attendus en nombre dans les bureaux de tabac et sur les plateformes numériques avant la clôture des mises. Le résultat de l'Euromillions sera à suivre en direct ci-dessous dès sa publication officielle, aux alentours de 20h45.

Ce jackpot de 59 millions trouve son explication dans le tirage précédent, lors duquel les étoiles 9 et 10 n'avaient trouvé aucun preneur. L'absence de grand gagnant a mécaniquement alimenté la cagnotte, selon le principe d'accumulation propre au fonctionnement de l'Euromillions. C'est cette logique de report qui fait parfois grimper les sommes en jeu à des niveaux spectaculaires d'un tirage à l'autre.

La France, terre de grands gagnants de l'Euromillions

Le territoire français se distingue par une présence remarquable dans les palmarès de l'Euromillions. En août 2025, cinq amis d'Île-de-France se sont partagé un gain de 250 millions, établissant un record national, avant qu'un couple alsacien n'empoche 178 millions quelques mois plus tard. Plus tôt, en 2021, c'est depuis Tahiti qu'un joueur avait décroché 220 millions, illustrant à quel point la géographie des heureux élus du tirage de l'Euromillions défie toute logique.

La liste des grandes victoires en France s'allonge encore avec un retraité du Sud qui avait remporté 200 millions en décembre 2020. Ces destins bouleversés par un tirage de l'Euromillions rappellent que chaque région, des métropoles aux territoires ultramarins, peut voir émerger un gagnant. L'imprévisibilité reste la marque de fabrique d'un jeu qui redistribue ses fortunes sans logique géographique ni calendaire.

Avant le résultat de l'Euromillions, les règles essentielles à connaître

Jouer à l'Euromillions implique de sélectionner cinq numéros parmi 50, ainsi que deux étoiles parmi 12, une grille de base coûtant 2,50 euros. Ce prix d'entrée intègre automatiquement un code My Million, mécanisme qui assure qu'un participant français repart millionnaire à chaque tirage de l'Euromillions, indépendamment du jackpot principal. La participation est strictement réservée aux personnes majeures, que ce soit en point de vente agréé ou via l'application FDJ.

Ce soir, des millions de joueurs à travers l'Europe attendent le résultat de l'Euromillions avec la même fébrilité, unis par les mêmes règles communes à l'ensemble des pays du consortium. La combinaison gagnante sera officiellement dévoilée vers 20h45, mettant fin à l'attente pour ceux qui auront tenté leur chance sur ce jackpot de 59 millions. L'Euromillions confirme ainsi, tirage après tirage, son statut de rendez-vous incontournable du jeu en Europe.

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