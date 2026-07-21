Euromillions : le résultat du tirage du mardi 21 juillet 2026 dévoilé [EN DIRECT]

Le tirage Euromillions du mardi 21 juillet 2026 a mis en jeu 59 millions et le résultat est désormais à suivre en direct.
Ce mardi 21 juillet 2026, la FDJ propose un nouveau tirage de l'Euromillions avec une cagnotte de 59 millions à remporter. Les amateurs de loterie sont attendus en nombre dans les bureaux de tabac et sur les plateformes numériques avant la clôture des mises. Le résultat de l'Euromillions sera à suivre en direct ci-dessous dès sa publication officielle, aux alentours de 20h45.
Ce jackpot de 59 millions trouve son explication dans le tirage précédent, lors duquel les étoiles 9 et 10 n'avaient trouvé aucun preneur. L'absence de grand gagnant a mécaniquement alimenté la cagnotte, selon le principe d'accumulation propre au fonctionnement de l'Euromillions. C'est cette logique de report qui fait parfois grimper les sommes en jeu à des niveaux spectaculaires d'un tirage à l'autre.
La France, terre de grands gagnants de l'Euromillions
Le territoire français se distingue par une présence remarquable dans les palmarès de l'Euromillions. En août 2025, cinq amis d'Île-de-France se sont partagé un gain de 250 millions, établissant un record national, avant qu'un couple alsacien n'empoche 178 millions quelques mois plus tard. Plus tôt, en 2021, c'est depuis Tahiti qu'un joueur avait décroché 220 millions, illustrant à quel point la géographie des heureux élus du tirage de l'Euromillions défie toute logique.
La liste des grandes victoires en France s'allonge encore avec un retraité du Sud qui avait remporté 200 millions en décembre 2020. Ces destins bouleversés par un tirage de l'Euromillions rappellent que chaque région, des métropoles aux territoires ultramarins, peut voir émerger un gagnant. L'imprévisibilité reste la marque de fabrique d'un jeu qui redistribue ses fortunes sans logique géographique ni calendaire.
Avant le résultat de l'Euromillions, les règles essentielles à connaître
Jouer à l'Euromillions implique de sélectionner cinq numéros parmi 50, ainsi que deux étoiles parmi 12, une grille de base coûtant 2,50 euros. Ce prix d'entrée intègre automatiquement un code My Million, mécanisme qui assure qu'un participant français repart millionnaire à chaque tirage de l'Euromillions, indépendamment du jackpot principal. La participation est strictement réservée aux personnes majeures, que ce soit en point de vente agréé ou via l'application FDJ.
Ce soir, des millions de joueurs à travers l'Europe attendent le résultat de l'Euromillions avec la même fébrilité, unis par les mêmes règles communes à l'ensemble des pays du consortium. La combinaison gagnante sera officiellement dévoilée vers 20h45, mettant fin à l'attente pour ceux qui auront tenté leur chance sur ce jackpot de 59 millions. L'Euromillions confirme ainsi, tirage après tirage, son statut de rendez-vous incontournable du jeu en Europe.
Dernières mises à jour
- Plusieurs rangs de gains possibles à l'Euromillions
Décrocher le jackpot de l'Euromillions n'est pas la seule façon de repartir avec de l'argent. Les joueurs ayant coché les cinq bons chiffres et un seul numéro étoile peuvent remporter plusieurs centaines de milliers d'euros. Ceux qui ont trouvé les cinq chiffres sans aucun numéro étoile repartent également avec des sommes significatives, souvent de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Il existe en tout 139 838 160 combinaisons possibles, ce qui donne à chaque grille une chance sur 139 838 160 de décrocher le jackpot — une probabilité identique pour toutes les combinaisons, y compris, à titre d'exemple, le 1-2-3-4-5 avec les étoiles 6 et 7.
- Une tentative de fraude massive à l'Euromillions
En juin 2007, un couple propriétaire d'un débit de tabac parisien et un complice ont été mis en examen pour escroquerie portant sur 35,565 millions d'euros. Le buraliste aurait subtilisé par ruse deux tickets gagnants à un joueur régulier, en lui indiquant qu'il n'avait rien gagné, avant de les faire encaisser par un complice. Des signaux d'alerte ont déclenché une enquête judiciaire : les mêmes numéros continuaient d'être joués et un transfert bancaire suspect vers l'étranger avait été détecté.
- À quelle heure tombe le résultat de l'Euromillions ?
Le code My Million est généralement dévoilé aux alentours de 20h30-45, pendant ou peu après le journal de 20 heures de TF1. La combinaison gagnante de l'Euromillions est ensuite révélée dans la foulée. La répartition détaillée des gains est quant à elle publiée plus tard dans la soirée par la Française des jeux. Une fois les résultats connus, les gagnants disposent de soixante jours pour se manifester auprès de la FDJ. Pour les joueurs en ligne, "le montant correspondant à votre gain sera automatiquement crédité sur votre compte joueur", sauf en cas de très gros gain.
- Les numéros les moins tirés à l'Euromillions
Depuis le 4 février 2020, cinq numéros ressortent des statistiques officielles de la FDJ comme les moins fréquemment tirés à l'Euromillions. Le 22 affiche le taux de sorties le plus faible avec 6,53 %, suivi du 1, du 43 (7,86 %), du 31 (8,46 %) et du 30 (8,61 %). En nombre absolu de tirages, le 22 est sorti 44 fois, contre 48 pour le 1, 53 pour le 43, 57 pour le 31 et 58 pour le 30. Une précision s'impose toutefois : il s'agit uniquement de statistiques, et non de probabilités de tirages futurs.
21:18 - Le scandale des profils gagnants de l'Euromillions en Belgique
La Loterie nationale belge a été au cœur d'une polémique révélée par le journal Sud Presse : elle aurait elle-même fabriqué les profils des gagnants d'EuroMillions pour les rendre moins identifiables. Un cas concret illustre la pratique : une gagnante âgée de Blankenberge avait été présentée comme "une famille avec deux enfants de Gand". Un ancien responsable a témoigné avoir reçu l'ordre de composer ces faux profils, une accusation formellement niée par les directeurs de la Loterie nationale.
- Gagner à l'Euromillions en France : aucun impôt sur les gains
En France, les gains à l'Euromillions ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. La somme perçue au moment du tirage est considérée comme un accroissement de patrimoine non imposable. Une situation bien différente de celle de l'Espagne, du Portugal ou de la Suisse, où les gains dépassant certains seuils sont taxés entre 10 % et 35 %. Attention toutefois : dès l'année suivante, les revenus générés par le placement de cette fortune — intérêts, dividendes, loyers — ou les biens acquis restent soumis à la fiscalité classique, comme la flat tax ou l'impôt sur la fortune immobilière.
21:00 - Euromillions : un millionnaire créé en France à chaque tirage
Deux fois par semaine, le MyMillion garantit un nouveau millionnaire en France. Depuis le début de l'année 2026, ce jeu complémentaire à l'Euromillions avait déjà créé pas moins de 20 millionnaires au début du printemps. Les heureux gagnants proviennent de toutes les régions du pays : Île-de-France, Occitanie, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire ou encore les DOM-TOM. Pour récupérer un gain inférieur à 30 000 euros, il suffit de se rendre dans un point de vente FDJ. Au-delà de ce montant et jusqu'à 500 000 euros, un centre de paiement FDJ est nécessaire. Les gains égaux ou supérieurs à 500 000 euros donnent droit à un accompagnement personnalisé.
- Jouer à l'Euromillions : maximiser ses chances a un coût
Pour augmenter leurs chances à l'Euromillions, les joueurs peuvent cocher davantage de numéros sur une même grille ou miser sur plusieurs grilles. Mais cette stratégie a un prix : plus le nombre de chiffres cochés est élevé, plus la grille coûte cher. Comptez 7,50 euros pour une grille avec une troisième étoile cochée, et jusqu'à 15 euros pour un sixième chiffre. À titre de comparaison, un joueur a une chance sur 139 838 160 de trouver la bonne combinaison à l'Euromillions, contre une sur 19 068 840 au Loto, soit sept fois plus de chances à ce dernier.
- Réclamer ses gains à l'Euromillions : attention au délai
Les participants disposent de soixante jours pour récupérer leurs gains auprès de la Française des jeux. Ce délai court "à compter de la date du dernier tirage ou évènement auquel le reçu a participé", et non nécessairement à partir du tirage gagnant lui-même. Pour les gains supérieurs à 500 000 euros, un service dédié aux grands vainqueurs est joignable au 09 69 36 60 60. Une précision utile pour ne pas laisser passer une échéance et perdre le bénéfice d'un gain, quelle qu'en soit la valeur.
- Jouer à l'Euromillions : ce que le nombre de joueurs change vraiment
Contrairement à une idée reçue, les chances de remporter l'Euromillions ne varient pas selon le nombre de participants. Elles dépendent uniquement du nombre de combinaisons possibles, soit 139 838 160. Qu'il y ait un ou quatre millions de joueurs, la probabilité reste strictement identique pour chaque grille jouée. Pour ceux qui préfèrent laisser le hasard décider, l'option "flash" génère automatiquement une combinaison, disponible en point de vente comme sur le site ou l'application de la FDJ. Les résultats sont diffusés sur TF1 après chaque tirage.
- Neuf pays réunis autour de l'Euromillions
Fondé début 2004 par la France, l'Espagne et le Royaume-Uni, l'Euromillions s'est rapidement élargi. Dès octobre de la même année, l'Autriche, la Belgique, l'Irlande, le Luxembourg, le Portugal et la Suisse ont rejoint l'aventure. Trois principautés — Monaco, Andorre et le Liechtenstein — participent également aux tirages bihebdomadaires. Au total, ce sont quelque 214 millions d'habitants qui peuvent tenter leur chance. Malgré les différences de devises entre pays participants, les jackpots sont toujours constitués en euros, garantissant une uniformité pour l'ensemble des joueurs européens impliqués dans ce tirage commun.
20:30 - Jouer à l'Euromillions : point de vente ou en ligne, à quel prix ?
Pour tenter sa chance à l'Euromillions, plusieurs options s'offrent aux joueurs. Les plus traditionnels se rendent en point de vente FDJ, où ils cochent une grille papier avant de la faire valider. Le prix d'une grille simple est fixé à 2 € depuis la création du jeu. En France, la participation obligatoire au jeu complémentaire My Million a porté ce tarif minimal à 2,50 € par grille depuis février 2014. La FDJ met également en garde contre les arnaques : elle "ne demandera jamais d'argent pour vos gains".
- My Million, le jeu qui garantit un millionnaire à chaque tirage de l'Euromillions
Lancé en février 2014, My Million est un jeu complémentaire français adossé à chaque tirage de l'Euromillions. Son principe est simple : un gagnant d'un million d'euros est garanti à chaque tirage en France. Ce dispositif a contribué à dynamiser les ventes, avec une hausse de 13 % enregistrée dès 2014. Plusieurs fois dans l'année, des "Semaines exceptionnelles My Million" sont organisées, portant le nombre de gagnants à 5 ou 10 au lieu d'un seul. Une mécanique qui renforce l'attractivité du jeu pour les joueurs français.
- Où se déroule le tirage de l'Euromillions ?
Chaque mardi et vendredi, aux alentours de 20h45, le tirage de l'Euromillions est enregistré près de Paris, sous le contrôle d'un huissier de justice. Deux machines du fabricant français Ryo Catteau sont utilisées : une "Stresa" pour tirer les 5 numéros, et une "Pâquerette" pour les 2 étoiles. La vidéo est ensuite transmise aux différents pays participants, qui la diffusent en différé avec leur propre présentateur et voix-off. Seules les images du tirage sont communes à l'ensemble des diffuseurs européens.
- Comment récupérer ses gains à l'Euromillions ?
Vous avez peut-être un ticket gagnant sans le savoir : la FDJ rappelle qu'en moyenne un ticket sur 12 remporte un gain à l'Euromillions. Il est donc conseillé de vérifier soigneusement ses numéros après chaque tirage. Pour récupérer ses gains en point de vente, il faut se présenter sur place avec son reçu si le montant ne dépasse pas 30 000 euros. Entre 30 000 et 500 000 euros, un centre de paiement FDJ est requis. Au-delà, la FDJ propose un accompagnement via le numéro 09 69 36 60 60. Les joueurs en ligne voient leurs gains crédités automatiquement sur leur compte, sauf pour les très gros montants.
- Tenter sa chance à l'Euromillions, même sans jackpot
Remporter le jackpot de l'Euromillions relève du quasi-miracle : la probabilité d'y parvenir est d'une chance sur 139 838 160. Pourtant, le jeu offre treize rangs de gains différents, et il suffit de trouver deux bons numéros pour espérer toucher une récompense, même modeste. La probabilité de remporter un gain est alors d'une sur treize. En France, l'option "Étoile+" permet d'améliorer ses chances à une sur quatre. Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, il est possible de jouer directement sur le site ou l'application de la Française des jeux.
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