Incendie à Mérignac : une enquête ouverte après la mort de deux pompiers... Que s'est-il passé ?

Deux pompiers sont décédés en intervenant sur l'incendie qui s'est déclaré près de l'aéroport de Mérignac, en Gironde, mardi 21 juillet. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du drame.

Un incendie soudain, virulent et mortel à Mérignac. Dans l'après-midi du mardi 21 juillet 2026, un "très violent feu de forêt" s'est déclaré sur une zone herbeuse et arborée proche de l'aéroport de Mérignac, en Gironde, mais en dehors de la zone aéroportuaire. L'incendie était cependant à proximité directe du parking longue durée P4 de l'aéroport, de zones résidentielles et industrielles.

Les pompiers sont arrivés rapidement sur place, notamment des soldats du feu positionnés sur l'aéroport, et ont été soutenus par deux avions de la Sécurité civile pour venir à bout de l'incendie. Deux pompiers ont trouvé la mort lors de l'intervention. L'information a été donnée mardi après-midi par le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, durant la séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale : "Je viens d'apprendre par madame la préfète de Gironde que deux sapeurs-pompiers sont décédés en combattant un incendie".

Une enquête ouverte après la mort des pompiers dans l'incendie de Mérignac

Les deux pompiers sont décédés "dans les premières minutes de la phase d'attaque" du feu alors qu'ils étaient "confrontés à une dynamique très violente" dans une forêt de pins "très dense", a précisé Marc Vermeulen, directeur départemental des Services d'Incendie et de Secours de la Gironde (Sdis 33) lors d'un point de situation en fin de journée. Les soldats du feu se sont retrouvés "piégés" par les flammes à bord de leur camion-citerne, a ajouté le directeur du Sdis 33. Il a également indiqué que les deux victimes sont des sapeurs-pompiers professionnels issus de l'unité de feux de forêt de Saint-Médard-en-Jalles.

Après la mort des deux pompiers, une enquête judiciaire a été ouverte par le parquet de Bordeaux pour déterminer les circonstances du drame. "Une unité d'intervention de feu de forêt, composée de deux camions-citernes du centre de secours de Saint-Médard-en-Jalles, a vu un de ses camions piégé, pour une raison qu'il appartient désormais à l'enquête de préciser", a confirmé Marc Vermeulen durant le point-presse.

L'enquête doit aussi déterminer l'origine de l'incendie de Mérignac, notamment s'il s'agit d'un feu accidentel ou criminel. Le procureur de la République de Bordeaux, Renaud Gaudeul a précisé auprès du Parisien que 25 enquêteurs ont été mobilisés sur place pour "procéder aux premières constatations". L'incendie de Mérignac a été maîtrisé et éteint dans la soirée de mardi grâce à la mobilisation de 120 pompiers, de 60 engins et de trois avions.

Un hommage rendu et un déplacement du ministre de l'Intérieur

Au lendemain de l'incendie de Mérignac qui a entrainé la mort de deux pompiers, Laurent Nuñez se rend sur place ce mercredi 22 juillet. "J'ai une pensée très forte pour ces deux sapeurs-pompiers, pour leur famille, et je me rendrai dès que possible sur place", avait indiqué le ministre depuis l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron a également réagi en honorant la mémoire des deux soldats du feu. "Deux sapeurs-pompiers ont perdu la vie en intervenant face à un incendie à Mérignac. J'adresse à leurs familles, à leurs proches et aux sapeurs-pompiers de France les condoléances, la reconnaissance et le soutien de la Nation".

A Saint-Médard-en-Jalles aussi, un hommage est rendu aux pompiers. La mairie a mis à disposition "un registre de condoléances pour toutes les personnes qui souhaitent adresser un message de soutien à leurs familles, à leurs proches et à leurs collègues" sur le parvis de l'Hôtel-de-Ville. Un hommage doit également être rendu sur le même parvis jeudi 23 juillet à 18h30. Enfin, une unique cagnotte a été ouverte par les pompiers de Saint-Médard-en-Jalles pour soutenir les familles.