Résultat du Loto : le tirage du mercredi 22 juillet 2026 [EN DIRECT]

Le tirage du Loto du mercredi 22 juillet 2026 bat son plein avec 15 millions en jeu, suivez le résultat en direct dès ce soir.
Le tirage du Loto de ce mercredi 22 juillet 2026 mobilise l'attention de millions de joueurs à travers toute la France, avec une cagnotte de 15 millions à la clé. La Française des Jeux propose ce soir une mise en jeu qui place ce tirage du Loto parmi les plus attendus de l'été. Les résultats sont à suivre en direct ci-dessous, dès leur publication officielle par la FDJ.
Décrocher le jackpot du Loto reste un événement rare, mais statistiquement, chaque combinaison de cinq numéros et un numéro Chance dispose exactement des mêmes probabilités d'être tirée. La probabilité de remporter le jackpot au premier rang est d'environ une chance sur 19 millions, un chiffre qui n'entame pourtant pas l'enthousiasme des parieurs. Le résultat du Loto, quel qu'il soit ce soir, sera le fruit d'un tirage rigoureusement aléatoire, supervisé de manière indépendante.
Résultat du Loto ce soir, tout comprendre sur la grille gagnante
Pour participer au tirage du Loto, le joueur doit cocher cinq numéros parmi 49 et un numéro Chance parmi 10. Cette structure de grille, stable depuis plusieurs années, détermine directement les différents rangs de gain selon le nombre de bons numéros trouvés. Même sans décrocher le jackpot, un joueur peut remporter un gain dès deux numéros corrects, ce qui explique en partie la fidélité du public au Loto semaine après semaine.
Le tirage du Loto s'appuie sur un dispositif technique contrôlé, avec deux machines distinctes utilisées lors de chaque session : l'une pour les cinq numéros principaux, l'autre pour le numéro Chance. La FDJ publie les résultats du Loto peu après le tirage, généralement en soirée, sur l'ensemble de ses canaux officiels. Les détaillants agréés permettent également aux joueurs de vérifier leurs grilles directement en point de vente.
Le tirage du Loto face à une cagnotte qui attise les convoitises
Lorsqu'un jackpot du Loto atteint plusieurs millions d'euros, le volume de grilles jouées augmente sensiblement, ce qui accroît mécaniquement les chances collectives qu'un gagnant se dégage ce soir. Cette dynamique est bien connue des habitués, qui adaptent parfois leur mise en fonction du montant affiché. Le résultat du Loto de ce mercredi pourrait ainsi sceller le destin d'une cagnotte qui a grossi au fil des tirages successifs.
Au-delà du jackpot, le tirage du Loto génère chaque semaine plusieurs centaines de gagnants aux rangs inférieurs, des joueurs qui repartent avec des sommes allant de quelques euros à plusieurs milliers d'euros. C'est cette pyramide de gains qui fait du Loto un jeu à la fois populaire et accessible, bien au-delà des seuls chasseurs de jackpot. Quelle que soit l'issue du tirage de ce soir, la FDJ publiera l'intégralité des numéros gagnants dans les minutes suivant la clôture officielle.
Dernières mises à jour
- Les numéros les moins tirés du Loto depuis 2020
Depuis le 4 février 2020, certains numéros se font remarquer par leur discrétion au Loto. Selon les statistiques officielles de la FDJ, le 43 est le moins sorti, avec un taux de 8,21 % et seulement 89 apparitions au total. Sa dernière sortie remonte au 8 juin 2026. Derrière lui, le 33 affiche 8,49 % de sorties (92 fois), suivi du 14 et du 1 avec 8,67 % (94 fois chacun), et du 37 sorti 100 fois. Ces chiffres restent des statistiques : ils ne préjugent en rien des résultats à venir.
- Un simulateur pour estimer ses gains au Loto
Pour les joueurs qui souhaitent anticiper leurs gains avant même le tirage du Loto, la FDJ met à disposition un simulateur en ligne. Il suffit de renseigner ses numéros cochés, son code Loto, sa participation éventuelle au second tirage ainsi que le jour de tirage choisi. L'outil prend également en charge les cas de grilles multiples ou de numéros supplémentaires. Un dispositif pratique pour mieux visualiser les gains potentiels selon les combinaisons jouées, sans avoir à effectuer les calculs soi-même.
- Comment récupérer ses gains au Loto selon le montant remporté
Gagner au Loto, c'est bien. Savoir comment récupérer sa mise, c'est mieux. Pour les joueurs ayant acheté leur grille chez un commerçant partenaire, les gains inférieurs à 30 000 euros peuvent être retirés directement sur place. Au-delà et jusqu'à 500 000 euros, un déplacement dans un centre de paiement FDJ est nécessaire. Pour les sommes supérieures à ce plafond, un service dédié, le service Relations Gagnants, propose un accompagnement personnalisé. Les joueurs en ligne, eux, voient leurs gains automatiquement crédités sur leur compte joueur, avec virement bancaire possible jusqu'à 500 000 euros. Au-delà, le numéro 09 69 36 60 60 permet d'obtenir une prise en charge sur mesure.
- Le pack MultiChances du Loto : plus de chances, mais des gains partagés
Pour les joueurs souhaitant maximiser leurs chances au Loto, il existe un pack MultiChances composé de 600 parts, assorti d'autant de codes Loto. Chaque part est proposée à 6,60 euros. En optant pour ce pack, un joueur augmente significativement ses probabilités de remporter un gain. En contrepartie, les gains obtenus seront partagés entre les détenteurs de parts. Une option qui s'adresse à ceux qui privilégient les chances de victoire à un gain individuel maximal.
- Une histoire du Loto qui remonte au XVIe siècle
Héritier de la Loterie nationale créée en 1933, le Loto puise en réalité ses racines au XVIe siècle, en Italie. C'est sous le gouvernement Chirac qu'il est officialisé sous sa forme moderne, avec un premier tirage organisé en 1976. Depuis près de cinquante ans, des millions de Français ont vu leur vie bouleversée en devenant millionnaires grâce à ce jeu. Une longévité qui témoigne de l'attachement durable des joueurs à cette institution du paysage populaire français.
- Qui gagne le plus souvent au Loto en France ?
L'Île-de-France domine le classement régional des gagnants au Loto avec 88 lauréats, devant Auvergne-Rhône-Alpes (40 gagnants) et le Grand Est (36 gagnants). Les joueurs en ligne sur FDJ.fr ne sont pas en reste : ils totalisent 81 gagnants, représentant 17,9 % des gains de l'année 2025. Côté statistiques, entre novembre 2019 et septembre 2022, les numéros les plus fréquemment sortis étaient le 22, le 26 et le 31. Ces chiffres ne garantissent pourtant rien : à chaque tirage, le hasard reste le seul maître du jeu.
- Jouer au Loto trois fois par semaine
Les tirages du Loto se tiennent chaque lundi, mercredi et samedi. Tout au long de l'année, des tirages spéciaux viennent enrichir ce calendrier : les Super Loto, programmés lors d'événements particuliers comme les vendredis 13, proposent un jackpot minimum de 13 millions d'euros, contre 20 millions pour les Grands Loto, organisés en été et à Noël. En 2026, six Super Loto sont au programme, dont un Super Loto du Patrimoine. Rappel important : le jeu est strictement interdit aux moins de 18 ans. En cas de difficultés, un service d'aide est joignable au 09 74 75 13 13.
- Quand le jackpot du Loto grossit à chaque tirage
Au Loto, lorsque personne ne remporte le jackpot, la cagnotte ne repart pas de zéro : elle est automatiquement remise en jeu et augmente d'un million d'euros à chaque nouveau tirage. Le jackpot minimum est fixé à 2 millions d'euros, et la cagnotte moyenne remportée tourne autour de 5 millions d'euros. Côté tarifs, une grille classique cochée de cinq chiffres et deux numéros Chance est vendue 4,40 euros, contre 6 euros lors d'un Super Loto. Pour six chiffres et un numéro Chance, les prix montent respectivement à 13,20 et 18 euros.
- Une chance sur 19 millions de gagner au Loto
Décrocher le jackpot du Loto relève de l'exploit statistique. Un joueur ne dispose que d'une chance sur 19 068 840 de trouver la bonne combinaison avec une grille classique. À titre de comparaison, il a davantage de chances d'être touché par un astéroïde (une sur 720 000) ou d'avoir un enfant astronaute (une sur 12 millions). Et toutes les combinaisons se valent : une combinaison comme 1 - 2 - 3 - 4 - 5, à titre d'exemple fictif, a exactement autant de probabilités d'être tirée que n'importe quelle autre. Par ailleurs, à chaque tirage, dix codes gagnants sont tirés au sort, offrant chacun 20 000 euros, indépendamment de la combinaison gagnante.
- Six Super Loto au programme du Loto en 2026
En 2026, la Française des Jeux a dévoilé un calendrier de tirages spéciaux particulièrement chargé. Six Super Loto sont programmés sur l'année, dont trois liés aux vendredis 13, ainsi qu'un Super Loto du Patrimoine. Deux Grands Loto, avec des jackpots minimums de 20 millions d'euros, sont également prévus, l'un en juillet et l'autre à Noël. Côté statistiques, le numéro 31 reste le plus fréquemment sorti depuis le 4 février 2020, avec 131 apparitions et un taux de sortie de 12,08 %. Il est suivi des numéros 30, 24, 3 et 5.
- Les plus gros jackpots de l'histoire du Loto
Certains tirages du Loto ont marqué les esprits par l'ampleur des sommes remportées. Le 6 juin 2011, un gagnant de Sarcelles, dans le Val-d'Oise, avait empoché 24 millions d'euros. Quelques années plus tard, le 19 mai 2014, un couple résidant à Libourne avait décroché 23 millions d'euros, complétant le top 5 des plus gros jackpots de l'histoire du jeu. Pour les joueurs en ligne, les gains sont automatiquement crédités sur le compte joueur. Au-delà de 500 000 euros, un accompagnement personnalisé est proposé via le service des gagnants.
- Le 9, numéro Chance star du Loto
Au Loto, tous les numéros Chance ne se valent pas. Selon les statistiques de la Française des jeux, le 9 est celui qui est sorti le plus souvent, avec 117 apparitions. Il devance le 2 (110 sorties), le 4 (109), le 10 (107) et le 7 (106). En bas du classement, le 3 et le 5 n'ont été tirés que 96 fois chacun. Rappelons qu'au Loto, il n'est pas nécessaire de trouver la combinaison complète pour gagner : quatre bons numéros avec le numéro Chance suffisent déjà à décrocher un gain au rang 3.
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