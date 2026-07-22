Tirage du Loto : tous les résultats du mercredi 22 juillet 2026 [EN LIGNE]

Depuis 2023, le Loto Mission Nature s'impose comme un engagement concret de la FDJ en faveur de l'environnement. Lancée en partenariat avec l'Office français de la biodiversité (OFB) à l'occasion de la Fête de la Nature, cette offre de jeux est "destinée à la préservation et la restauration de la biodiversité et à la sensibilisation du grand public à cet enjeu". En 2026, elle entre dans sa quatrième édition. Depuis 2023, 64 projets répartis sur l'ensemble du territoire ont déjà bénéficié du soutien financier de la FDJ dans ce cadre.

En 2026, 1 516 316 joueurs ont gagné au Loto. Entre le jackpot, les gains intermédiaires et les simples remboursements, le tirage a fait de nombreux heureux. L'année est également marquée par un calendrier de tirages spéciaux : six Super Loto sont programmés, dont trois liés aux vendredis 13, ainsi qu'un Super Loto du Patrimoine. Deux Grands Loto, avec des jackpots minimums de 20 millions d'euros, sont prévus en juillet et à Noël. Chaque semaine, des millions de Français tentent leur chance et espèrent décrocher le gros lot.

Envie de multiplier vos chances au Loto ? Le pack MultiChances, disponible uniquement sur le site FDJ ou son application mobile, pourrait vous intéresser. Il se compose de 100 grilles simples et de 100 codes Loto, chacun permettant de remporter 20 000 euros. Les joueurs peuvent acheter 1, 2, 5 ou 10 parts à 4,40 euros l'unité. En cas de victoire, "vous remportez une partie des gains du pack, proportionnellement au nombre de parts achetées", précise la FDJ. Une option accessible et flexible pour tenter sa chance différemment.

22:06 - Les plus gros jackpots jamais remportés au Loto Le record absolu du Loto français est détenu par un heureux gagnant d'Orgères, qui a empoché 30 millions d'euros le 4 décembre 2021. Cette même année, le 11 septembre, un joueur ayant misé sur Internet repartait avec 26 millions d'euros. La troisième plus grande somme jamais remportée s'élève à 25 millions d'euros, gagnée à Paris le 5 décembre 2022. Ces jackpots historiques rappellent que le Loto peut véritablement changer une vie, quelle que soit la façon dont on joue — en point de vente ou en ligne.

21:54 - Récupérer ses gains au Loto en ligne, mode d'emploi Pour les joueurs ayant misé sur FDJ.fr ou via l'application mobile, les gains sont automatiquement crédités sur le compte joueur. Si les coordonnées bancaires ont été renseignées au préalable, un virement automatique est possible pour des sommes allant jusqu'à 500 000 euros. Au-delà de ce montant, une démarche supplémentaire est nécessaire : il faut contacter le service des gagnants de la FDJ au 09 69 36 60 60, qui propose alors un accompagnement sur mesure. Par ailleurs, la FDJ met à disposition un simulateur en ligne permettant d'estimer ses gains potentiels en renseignant ses numéros, son code LOTO®, sa participation au second tirage et le jour choisi.

21:42 - Des gains non réclamés au Loto qui profitent à l'État Chaque année, plusieurs millions d'euros gagnés aux jeux de la Française des Jeux ne sont jamais récupérés par leurs gagnants, souvent à cause d'un ticket perdu ou oublié. Après un délai légal de 60 jours pour se manifester, ces gains deviennent "non réclamés". Depuis la loi Pacte, les gains intermédiaires sont reversés au Trésor public, tandis que les jackpots peuvent être réinjectés dans de futures cagnottes ou opérations spéciales. Un phénomène qui représente chaque année des sommes considérables laissées sans propriétaire.

21:30 - Une histoire du Loto qui remonte au XVIe siècle Officialisé sous sa forme moderne par le gouvernement Chirac, le Loto a tenu son premier tirage en 1976. Pourtant, ses origines remontent bien plus loin : né en Italie au XVIe siècle, il est également l'héritier de la Loterie nationale française créée en 1933. Depuis près de cinquante ans, des millions de Français ont vu leur quotidien chamboulé en devenant millionnaires. Les plus gros jackpots restent gravés dans les mémoires : 24 millions d'euros remportés à Sarcelles en 2011, 23 millions pour un couple de Libourne en 2014.

21:22 - Le numéro Chance qui sort le plus au Loto, c'est le 9 D'après les statistiques de la Française des jeux, le 9 est le numéro Chance le plus fréquemment tiré au Loto, avec 117 sorties. Il devance le 2 (110 sorties), le 4 (109), le 10 (107) et le 7 (106). En bas du classement, le 3 et le 5 affichent chacun 96 sorties. À noter que ces données sont purement statistiques et ne préjugent en rien des prochains tirages. Par ailleurs, à chaque tirage, dix codes Loto sont tirés au sort, offrant chacun un gain de 20 000 euros, indépendamment de la combinaison jouée.

21:10 - Le jackpot du Loto n'a pas été décroché ce lundi Le tirage du Loto du lundi 20 juillet 2026 n'a pas livré de grand gagnant. La combinaison gagnante était le 13-15-20-24-45, avec le numéro chance 8. Le jackpot de 14 millions d'euros reste donc sans preneur. Deux grilles gagnantes ont toutefois correspondu à des gains de rang 2. Le prochain tirage est prévu le samedi 25 juillet 2026, avec un jackpot fixé à 2 millions d'euros à la clé. Une nouvelle occasion de tenter sa chance.

20:58 - En 2026, six Super Loto sont au programme du Loto En 2026, la Française des jeux a programmé six Super Loto, dont trois liés aux vendredis 13, ainsi qu'un Super Loto du Patrimoine. Deux Grands Loto sont également prévus, l'un en été et l'autre à Noël, avec des jackpots minimums fixés à 20 millions d'euros. Pour les autres tirages spéciaux, la FDJ garantit au minimum 13 millions d'euros. Une offre variée qui rythme l'année et offre aux joueurs plusieurs rendez-vous exceptionnels pour tenter de décrocher des gains bien au-delà du jackpot de base de 2 millions d'euros.

20:52 - Les numéros qui sortent le plus souvent au Loto Depuis le 4 février 2020, les statistiques officielles de la FDJ révèlent que cinq numéros dominent les tirages du Loto. Le 31 arrive en tête avec 12,08% de sorties, soit 131 apparitions au total, la dernière remontant au 6 juillet 2026. Il est suivi du 30 (129 sorties), du 24 (124 sorties), du 3 (121 sorties) et du 5 (120 sorties). Une précision importante : ces chiffres reflètent uniquement des statistiques historiques et ne constituent en aucun cas des indicateurs de probabilité pour les prochains tirages. Le hasard reste entier.

20:46 - Maximiser ses chances au Loto grâce au pack MultiChances Pour ceux qui souhaitent augmenter leurs chances de gagner au Loto, la Française des Jeux propose le pack MultiChances, disponible uniquement sur le site FDJ ou son application. Il se compose de 100 grilles simples et de 100 codes Loto, chacun permettant de remporter 20 000 euros, avec des parts à 4,40 euros. Une version étendue existe également : 600 parts et autant de codes Loto, à 6,60 euros la part. En cas de victoire, les gains sont partagés proportionnellement au nombre de parts achetées, comme le précise la FDJ.

20:40 - Jackpot, prix d'une grille, records : tout savoir sur le Loto Pour jouer au Loto, il faut compter 2,20 euros pour une grille classique, avec la possibilité de participer au second tirage en ajoutant 0,80 euro. Pour un Super Loto, la grille est proposée à 3 euros. Le jackpot minimal s'élève à 2 millions d'euros, mais les gains peuvent atteindre des sommets : le record absolu est fixé à 30 millions d'euros, remporté à Orgères le 4 décembre 2021. En 2026, plus de 1,5 million de joueurs ont déjà touché un gain, toutes catégories confondues.

20:34 - Le Loto, une histoire qui remonte au XVIe siècle Avant de tenter sa chance ce soir, retour sur les origines d'un jeu emblématique. Le Loto, tel qu'on le connaît aujourd'hui, est l'héritier de la Loterie nationale née en 1933, mais ses racines remontent au XVIe siècle en Italie. C'est sous le gouvernement Chirac que le jeu est officialisé sous sa forme moderne, avec un premier tirage organisé en 1976. Depuis cinquante ans, des millions de Français ont vu leur quotidien bouleversé en devenant millionnaires. Une longévité qui témoigne de l'engouement durable des Français pour ce rendez-vous du hasard.

20:26 - La sécurité des tirages du Loto garantie par des mesures strictes Les boules officielles du Loto sont conservées dans un espace ultra-sécurisé, placé sous vidéosurveillance et équipé d'un accès par lecteur d'empreinte biométrique. Seul l'huissier détient la clé permettant d'accéder à ce coffre. Les boules sont également contrôlées deux fois par an par un organisme extérieur, garantissant l'intégrité de chaque tirage. Par ailleurs, entre novembre 2019 et septembre 2022, les numéros les plus fréquemment sortis étaient le 22, le 26 et le 31. Malgré ces statistiques, le résultat de chaque tirage demeure totalement imprévisible. Le hasard reste le seul maître du jeu.

20:20 - Les différents rangs de gains au Loto Au Loto, décrocher le jackpot n'est pas la seule façon de gagner. Trouver cinq bons numéros sans le numéro Chance (rang 2) ou quatre bons numéros avec le numéro Chance (rang 3) permet déjà de remporter des sommes significatives. Lorsque plusieurs joueurs trouvent la combinaison gagnante lors d'un même tirage, le jackpot est partagé entre eux. À noter : toutes les combinaisons ont exactement la même probabilité d'être tirées. Une combinaison comme 1-2-3-4-5 avec le numéro Chance 6 a autant de chances de sortir que n'importe quelle autre.

20:14 - Les numéros les moins tirés du Loto depuis 2020 Depuis le 4 février 2020, certains numéros se font remarquer par leur discrétion au Loto. Selon les statistiques officielles de la FDJ, le 43 est le moins sorti, avec un taux de 8,21 % et seulement 89 apparitions au total. Sa dernière sortie remonte au 8 juin 2026. Derrière lui, le 33 affiche 8,49 % de sorties (92 fois), suivi du 14 et du 1 avec 8,67 % (94 fois chacun), et du 37 sorti 100 fois. Ces chiffres restent des statistiques : ils ne préjugent en rien des résultats à venir.

20:08 - Un simulateur pour estimer ses gains au Loto Pour les joueurs qui souhaitent anticiper leurs gains avant même le tirage du Loto, la FDJ met à disposition un simulateur en ligne. Il suffit de renseigner ses numéros cochés, son code Loto, sa participation éventuelle au second tirage ainsi que le jour de tirage choisi. L'outil prend également en charge les cas de grilles multiples ou de numéros supplémentaires. Un dispositif pratique pour mieux visualiser les gains potentiels selon les combinaisons jouées, sans avoir à effectuer les calculs soi-même.

20:02 - Comment récupérer ses gains au Loto selon le montant remporté Gagner au Loto, c'est bien. Savoir comment récupérer sa mise, c'est mieux. Pour les joueurs ayant acheté leur grille chez un commerçant partenaire, les gains inférieurs à 30 000 euros peuvent être retirés directement sur place. Au-delà et jusqu'à 500 000 euros, un déplacement dans un centre de paiement FDJ est nécessaire. Pour les sommes supérieures à ce plafond, un service dédié, le service Relations Gagnants, propose un accompagnement personnalisé. Les joueurs en ligne, eux, voient leurs gains automatiquement crédités sur leur compte joueur, avec virement bancaire possible jusqu'à 500 000 euros. Au-delà, le numéro 09 69 36 60 60 permet d'obtenir une prise en charge sur mesure.