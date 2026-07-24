Orages en France : 25 départements en vigilance, de la grêle et de fortes pluies s'abattent

Des orages éclatent en France ce vendredi 24 juillet 2026. Le sud-ouest est en alerte et la vigilance pourra être élargie pour la journée de samedi.

Le temps va devenir plus instable à l'approche du week-end. Un nouvel épisode d'orages va débuter ce vendredi 24 juillet. Une dépression va amener de l'air plus frais qui va entrer en conflit avec la masse d'air chaude très présente dans le sud de la France. Les premiers orages pourront survenir dans la soirée et la nuit de vendredi à samedi, notamment en Nouvelle-Aquitaine, du côté de Bordeaux et Limoges, et en Occitanie vers Tarbes et Toulouse. "Ce soir, des foyers orageux très localisés devraient se développer sur l'ouest Aquitaine et l'ancienne région Midi-Pyrénées. Ils pourront produire des chutes de grêle localement fortes sur ces deux zones. Ce risque orageux concerne également le reste du quart sud-ouest mais l'activité restera plus modérée en gagnant vers le Massif Central dans la nuit", précise Keraunos, l'observatoire français des tornades et orages violents.

C'est pourquoi Météo-France a placé le sud-ouest en vigilance jaune orages à partir de la fin de journée. 25 départements sont concernés : l’Ariège, l’Aude, l’Aveyron, la Charente, la Charente-Maritime, la Corrèze, la Creuse, la Dordogne, le Gard, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, l’Hérault, les Landes, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Lozère, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, les Deux-Sèvres, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Vienne et la Haute-Vienne. De fortes pluies ainsi que de puissantes rafales, pouvant aller jusqu'à 110 km/h, sont attendues.

De la forte grêle sous les orages de samedi

La principale instabilité est attendue pour samedi et particulièrement l'après-midi. La vigilance jaune sera élargie à une bonne moitié sud. Les orages devraient éclater dès le matin du sud-ouest au Massif central et au Languedoc. Puis, ils se décaleraient vers la vallée du Rhône, les Alpes, la Provence et la Corse en fin de journée.

Ces orages pourraient être violents de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'en Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi dans le Languedoc et la PACA. Ils vont mettre fin aux fortes chaleurs persistantes dans ces régions, mais aussi se coupler de grêle. Les plus gros grêlons pourraient toucher le sud-est. Les vacanciers pourraient, en plus, être nombreux sur les routes ce week-end et ces grêlons peuvent être dangereux. De fortes pluies sont également attendues avec 30 à 60 mm en peu de temps. Le pourtour méditerranéen pourrait particulièrement connaitre des cumuls de pluie importants. Il faudra alors surveiller le risque de ruissellements et d'inondations. Cet épisode ne suffira malheureusement pas à enrayer la sécheresse.

Sur la moitié nord, le beau temps pourrait perdurer malgré un rafraichissement en soirée par le nord-ouest, mais il devrait se faire sans orages. Dimanche, une perturbation pluvieuse va arriver de la Bretagne et gagner une large partie nord-ouest. Les cumuls de pluie resteront modestes.

Dernières mises à jour

13:45 - Avec les orages, prudence sur les routes pour les départs ou retours de vacances Les vacanciers qui se dirigent vers le Massif central, le Languedoc, la vallée du Rhône et le sud-est devront faire attention aux orages qui peuvent être soudains. Cela peut entrainer une baisse de la visibilité et des chaussées glissantes avec un risque d'aquaplanning. La prudence sera donc de mise lors d'un week-end qui s'annonce chargé sur les routes. 13:00 - Quand vont se déclencher les orages les plus actifs ? Si des orages éclatent ce vendredi en fin de journée ainsi que samedi matin, les premiers orages les plus actifs sont attendus dans l'après-midi de samedi. La Chaine météo prévoit un développement aux alentours de 15h samedi dans le sud-ouest et vers le Massif central, les Cévennes et le Languedoc. Ils vont ensuite se décaler vers l'est en fin d'après-midi et soirée, notamment vers la vallée du Rhône, la Provence, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la Corse. Ils s'estomperont en cours de nuit. Des #orages potentiellement violents vont se développer ce samedi après-midi ainsi qu'en soirée au sud du pays. Fortes #pluies, #grêle et violentes rafales de #vent sont attendues sous ces orages. Une #alerte #météo sera émise concernant cette dégradation orageuse. pic.twitter.com/VE9h9czGWK — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) July 24, 2026 Cette carte affiche les vigilances Météo France pour la journée de demain et se met à jour automatiquement après chaque nouveau bulletin de vigilance. 12:20 - Les plus gros orages attendus samedi Samedi, le temps va devenir très instable sur la moitié sud. Les orages vont être plus importants dans l'après-midi. "Dès le matin, des orages parfois forts peuvent éclater sur le Languedoc, avec un risque de fortes pluies sur la zone côtière. Sur le reste de l'Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine et en Auvergne Rhône-Alpes jusqu'au sud de la Bourgogne Franche-Comté, les ondées orageuses sont d'abord localisées. Puis dans l'après-midi, les averses orageuses se multiplient, notamment près des Pyrénées, sur l'ancienne région Midi-Pyrénées jusqu'au centre-est. Mais on surveille surtout l'activité sur le sud-est: des orages forts, accompagnés de rafales, de grêle et de pluies copieuses en quelques heures, se déclenchent plus fréquemment sur le Languedoc et la Provence, avant de se décaler en soirée vers la Côte d'Azur et les Alpes du sud en restant potentiellement sévères", précise Météo-France pour la trajectoire des orages de samedi. LIRE PLUS

Un passage orageux assez violent va se dérouler ce week-end. De nombreux départements sont en alerte et feront face à une activité électrique élevée, des pluies intenses et de la grosse grêle.