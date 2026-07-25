Orages en France : des départements en vigilance orange samedi, de la grêle et des fortes pluies… Les prévisions

De gros orages sont attendus en France ce samedi 25 juillet 2026. La moitié sud du pays est concernée, deux départements sont d'ailleurs en vigilance orange. Le point sur les prévisions.

Une météo particulièrement instable dans la moitié sud de la France ce samedi 25 juillet 2026. Météo-France fait savoir que deux départements, les Bouches-du-Rhône et le Var, basculeront à partir de cet après-midi en vigilance orange à cause du risque d’orages. Dans son bulletin, le service national de la météorologie prévoit que samedi matin, les orages "qui se forment sur le golfe du Lion pourraient donner localement d'importants cumuls de pluie en une à deux heures, ainsi qu'une forte activité électrique et de la grêle".

Les Bouches-du-Rhône passeront en vigilance orange aux orages à partir de 14h. Pour le Var, il faudra attendre 16h. Le reste de la moitié sud est en vigilance jaune ce samedi 25 juillet. Il n'est pas exclu que le niveau de vigilance puisse être revu à la hausse pour l'Hérault et le Gard. Selon La Chaîne Météo, cette dégradation a débuté dans la matinée au niveau des côtes méditerranéennes. Les orages doivent éclater dans des régions du Sud-Ouest, du Massif Central, du Languedoc et atteindre la vallée du Rhône, les Alpes, la Provence et la Corse. Par ailleurs, plusieurs départements basculent aussi en vigilance jaune pluie-inondation : les Pyrénées-Atlantiques, l'Hérault, la Lozère, le Gard, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes.

De la forte grêle sous les orages de samedi

Samedi, les orages pourraient être violents et vont mettre fin aux fortes chaleurs persistantes dans ces régions, mais aussi se coupler de grêle. Les plus gros grêlons pourraient toucher le Sud-Est. De fortes pluies sont également attendues avec 30 à 60 mm en peu de temps. Le pourtour méditerranéen pourrait particulièrement connaître des cumuls de pluie importants. Il faudra alors surveiller le risque de ruissellements et d'inondations. "On surveille surtout l'activité sur le Sud-Est : des orages forts, accompagnés de rafales, de grêle et de pluies copieuses en quelques heures, se déclenchent plus fréquemment sur le Languedoc et la Provence, avant de se décaler en soirée vers la Côte d'Azur et les Alpes du sud en restant potentiellement sévères", précise Météo-France.

Les vacanciers pourraient, en plus, être nombreux sur les routes ce week-end et ces phénomènes peuvent être dangereux. Sur la moitié nord, le beau temps pourrait perdurer malgré un rafraichissement en soirée par le Nord-Ouest, mais il devrait se faire sans orages. Dimanche, une perturbation pluvieuse va arriver de la Bretagne et gagner une large partie Nord-Ouest. Les cumuls de pluie resteront modestes.

Dernières mises à jour

10:25 - Deux départements basculent en vigilance orange orages ce samedi Une dégradation orageuse attend le sud de la France ce samedi 25 juillet 2026. Météo-France a même décidé de placer deux départements en vigilance orange aux orages. Il s'agit des Bouches-du-Rhône ( à partir de 14h) et du Var (à partir de 16h). D'autres territoires pourraient aussi basculer à ce niveau d'alerte au cours de la journée. 24/07/26 - 23:04 - Des orages sous-estimés par les modèles météo en Gironde et dans les Landes Alors que les deux départements font face à de terribles incendies, le météorologue Guillaume Séchet constate sur X que les orages qui balayent le nord des Landes ainsi que la Gironde ce vendredi soir prennent davantage d'ampleur que prévu et semblent avoir été sous-estimés par les modèles météo. Ce soir, des #orages commencent à balayer la Gironde et le nord des Landes, déjà durement touchés par de graves feux de forêt. Probablement assez brefs, ils ont néanmoins été sous-estimés par les modèles météo et prennent de plus en plus dampleur. pic.twitter.com/c9mWfT9G4Q — Guillaume Séchet (@Meteovilles) July 24, 2026

Un passage orageux assez violent va se dérouler ce week-end. De nombreux départements sont en alerte et feront face à une activité électrique élevée, des pluies intenses et de la grosse grêle.