Orages en France : grosse grêle, pluies battantes... Des phénomènes dangereux annoncés, trajectoire et prévisions

Des orages vont toucher la France à l'approche du week-end. Ils s'annoncent déjà violents et accompagnés de grêle et de pluie.

Après celui de la semaine dernière, un nouvel épisode orageux se profile. Il va notamment mettre fin aux fortes chaleurs dans le sud. Les températures monteront encore ce vendredi 24 juillet, avec jusqu'à 40 degrés dans le sud-ouest. Quelques degrés seront même gagnés au nord. Ce week-end, le temps va tourner à l'orage suite à une dépression qui va arriver sur le pays. Elle va amener de l'air plus frais qui entrera en conflit avec la masse d'air chaude.

Les premiers orages pourront survenir dans la nuit de vendredi à samedi, notamment en Nouvelle-Aquitaine, du côté de Bordeaux et Limoges. "Des orages pourront se développer en soirée et nuit suivante sur un grand quart sud-ouest, de manière peu organisée", précise Keraunos, l'observatoire français des tornades et orages violents. Les orages seront davantage présents samedi sur la moitié sud, remontant jusqu'en Saône-et-Loire. C'est surtout en deuxième partie d'après-midi que les orages vont se développer, avant de se multiplier en soirée et début de nuit.

Les plus violents concerneront "le Languedoc, la Provence ainsi qu'une grande partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes", selon La Chaine météo. Les départements des Alpes-Maritimes, des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Bouches-du-Rhône, des Pyrénées-Orientales, du Var, du Vaucluse, de la Drome, de l'Ardèche, de l'Isère, de la Savoie, de la Haute-Savoie, de l'Ain, du Rhône, de la Loire, de la Lozère, du Gard, de l'Hérault et de l'Aude devraient ainsi être particulièrement concernés.

De la forte grêle sous les orages

Sous ces orages, il faudra se méfier de la grêle, qui pourrait atteindre plusieurs centimètres de diamètre. Les vacanciers pourraient, en plus, être nombreux sur les routes ce week-end et les grêlons peuvent être dangereux. De fortes pluies sont également attendues avec 30 à 60 mm en peu de temps, ainsi que des rafales à plus de 80 km/h, voire 100 km/h localement. Les orages pourront être irréguliers, avec certaines communes très arrosées et d'autres voisines beaucoup moins.

© la chaine météo

Sur la moitié nord, le beau temps pourrait perdurer malgré un rafraichissement en soirée par le nord-ouest, mais il devrait se faire sans orages. Dimanche, ce sont les nuages et les averses qui prendront le dessus. Les ondées ne devraient prendre un caractère orageux que sur les Alpes, la Côte d'Azur et la Corse.

Pour les départements qui ne subiront pas la grêle, les orages apporteront un peu d'humidité aux sols très secs. Cet épisode ne suffira malheureusement pas à enrayer la sécheresse car il y a un risque de ruissellement sous ces pluies intenses. De plus, l'anticyclone reprendra le dessus dès la semaine prochaine.