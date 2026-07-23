Tornade de feu en Gironde : comment ce phénomène s'est-il produit à Saumos ? Les images

Le feu continue de progresser à Saumos, en Gironde, ce jeudi 23 juillet. Des tornades de feu, phénomènes rares, confirment la violence et la dangerosité de l'incendie.

Un incendie violent et au milieu une tornade de feu. Les images ont été capturées en Gironde où l'incendie qui s'est déclaré à Saumos le 21 juillet a déjà parcouru environ 2 400 hectares, entraîné l'évacuation d'au moins 12 000 personnes et continue de progresser ce jeudi 23 juillet. La tornade de feu s'est formée sous les yeux des pompiers mobilisés pour lutter contre l'incendie et les images ont été relayées mercredi soir par l'association Prévention et signalement de feux de forêt (PSFDF) sur ses réseaux sociaux.

Les images montrent des flammes tourbillonnant et s'élevant en colonne à plusieurs centimètres au-dessus du sol avant de redescendre et de recommencer cette danse. Le tout en se déplaçant au milieu de l'incendie. Si le mouvement de la tornade de feu est hypnotisant, le phénomène est dangereux : "Il peut entraîner des changements rapides de direction des flammes et projeter des éléments incandescents (braises, végétaux enflammés...) pouvant provoquer de nouveaux départs de feu", explique la PSFDF.

Les tornades de feu peuvent effectivement contribuer à la progression de l'incendie en le projetant sur de longues distances confirme Météo-France qui évoque des "des sautes de feux très éloignés" sous l'effet des "tisons aspirés par la tornade puis déposés à plusieurs dizaines de kilomètres". La distance des sautes de feu semble cependant corrélée à la taille des tornades de feu et en France, ces dernières sont souvent "plus petites et plus fugitives" que celles observées aux Etats-Unis par exemple.

Une impressionnante tornade de feu observée sur l'incendie de Saumos, en Gironde



Plus précisément appelé tourbillon de feu, ce phénomène se forme lorsque l'air chaud dégagé par l'incendie rencontre des mouvements d'air particuliers



Même de petite taille, il témoigne pic.twitter.com/wjeWQlbwSK — Association Prévention & Signalement Feux De Forêt (@asso_psfdf) July 22, 2026

Des phénomènes rares, mais déjà observés en Gironde

Les tornades de feu sont rares. Elles se forment "lorsque l'air chaud dégagé par l'incendie rencontre des mouvements d'air particuliers", explique l'association PSFDF. Il faut donc un incendie "particulièrement actif et une atmosphère instable" pour voir de telles tornades apparaître. Mais lorsqu'elles sont présentes, ces dernières traduisent la dangerosité de l'incendie et "les conditions extrêmement difficiles dans lesquelles interviennent les sapeurs-pompiers" pour tenter de maîtriser les flammes.

Malgré la rareté du phénomène, les dernières tornades de feu observées en Gironde ne remontent pas à si longtemps. Certaines avaient été vues en 2022 lors des incendies dévastateurs survenus à La Teste-de-Buch et à Landiras. La présence d'une nouvelle tornade de feu, couplée à la vitesse de propagation de l'incendie en cours à Saumos, fait craindre une répétition de l'histoire. Il y a quatre ans, les incendies de Gironde avaient brûlé 13 800 hectares.