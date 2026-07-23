Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 23 juillet 2026, 20 000 euros par mois en jeu

EURODREAMS. Pour ce tirage EuroDreams, 20 000 euros par mois sont à nouveau promis aux participants. Les résultats seront annoncés sur cette page dans la soirée.

Comme chaque lundi et jeudi, le tirage EuroDreams propose de remporter 20 000 euros par mois pendant 30 ans ce jeudi 23 juillet 2026. Reste à savoir si un joueur parviendra à trouver le résultat EuroDreams gagnant. Mais comme le diront les plus téméraires, qui ne tente rien n'a rien. Alors, pour espérer remporter ne serait-ce qu'un petit quelque chose, le mieux est encore de participer au tirage EuroDreams !

Les participants ont jusqu'à 20h15 pour valider leur grille et tenter de devenir rentier. À noter qu'une grille doit, au minimum, être cochée de six chiffres compris entre 1 et 40 et un numéro Dream parmi les cinq possibles. La grille de base est vendue 2,50 euros. Les résultats EuroDreams devraient être connus à partir de 20h30. Ils seront tous dévoilés ci-dessous dans la foulée :

Comment simuler ses gains EuroDreams ?

Sur le site de la Française des jeux, il est indiqué que pour connaître avec exactitude combien on a remporté, il existe un simulateur de gains. Il suffit d'y entrer sa combinaison et la date du tirage EuroDreams pour savoir le montant de son éventuel gain. Attention, dans le cas où on a joué plusieurs grilles, il suffit de cocher sur "'ajouter une grille' pour saisir les informations correspondant à ce(tte)s autre(s) grille(s)", précise la FDJ. Si plus de six chiffres et un numéro Dream ont été cochés sur une même grille, il faut cliquer "sur '+' pour indiquer les autres numéros joués".