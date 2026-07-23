Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 23 juillet 2026 [EN LIGNE]

EURODREAMS. Quelqu'un a-t-il remporté le tirage EuroDreams ce jeudi 23 juillet ? Voici les résultats du jour.

Les 20 000 euros par mois pendant trente ans mis en jeu ce jeudi 23 juillet 2026 ont-ils été remportés ? Malheureusement pour celles et ceux qui avaient tenté leur chance au tirage EuroDreams du jour, personne n'est parvenu à trouver le résultat dans sa totalité. En revanche, 113 grilles, dont 24 ont été validées en France, sont parvenues à parier sur une bonne partie des résultats EuroDreams. Avec cinq bon chiffres, leurs propriétaires repartent, chacun, avec 441,10 euros.

Par ailleurs, le détail de la répartition des gains de ce tirage EuroDreams indique que 4 141 grilles, dont 997 jouées en France, permettent à leurs détenteurs d'empocher 33,70 euros. Ce sont quelque 61 653, dont 15 368 françaises, qui ont, elles, été cochées d'au moins trois bons chiffres. Leurs propriétaires empochent 4,70 euros. Enfin, 2,50 euros sont remis aux détenteurs de 355 641, dont 90 199 validées en France. Voici le résultat EuroDreams gagnant de ce jeudi 23 juillet :

Tirage du jeudi 23 juillet 2026 3 - 4 - 17 - 21 - 31 - 33 2

Comment simuler ses gains EuroDreams ?

Les résultats EuroDreams connus, il est nécessaire pour chaque participant de simuler et de calculer ses gains. Car en fonction du nombre de chiffres de la combinaison trouvés, les joueurs ne remportent pas la même chose. Bien entendu, il y a celui ou celle qui a la chance de trouver les six bons chiffres et le numéro Dream. Il empoche bien évidemment le jackpot. Mais il y a aussi d'autres grands vainqueurs, comme les participants qui parviennent à trouver les six chiffres, mais pas le numéro Dream. Ceux-là repartent tout de même avec 2 000 euros par mois pendant cinq ans.

Et puis, il y a tous les gagnants qui empochent directement une somme plus ou moins élevée pour avoir trouvé entre deux et cinq bons chiffres. Ils repartent, chacun, avec entre 2,50 euros pour les premiers et plusieurs centaines d'euros pour les derniers. Sur le site de la Française des jeux, il est indiqué que pour connaître avec exactitude combien on a remporté, il existe un simulateur de gains. Il suffit d'y entrer sa combinaison et la date du tirage EuroDreams pour savoir le montant de son éventuel gain. Attention, dans le cas où on a joué plusieurs grilles, il suffit de cocher sur "'ajouter une grille' pour saisir les informations correspondant à ce(tte)s autre(s) grille(s)", précise la FDJ. Si plus de six chiffres et un numéro Dream ont été cochés sur une même grille, il faut cliquer "sur '+' pour indiquer les autres numéros joués".