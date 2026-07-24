Euromillions : résultat du tirage du vendredi 24 juillet 2026, tous les numéros [EN LIGNE]

Euromillions : résultat du tirage du vendredi 24 juillet 2026, tous les numéros [EN LIGNE]
La Rédaction

Le résultat de l'Euromillions est tombé ce vendredi 24 juillet 2026 et le tirage n'a pas livré de grand gagnant pour les 70 millions mis en jeu.

Ce vendredi 24 juillet 2026, soixante-dix millions d'euros étaient en jeu lors du tirage de l'Euromillions. Des millions de joueurs à travers l'Europe ont tenté leur chance avant la fermeture des grilles. Le résultat du tirage de l'Euromillions est disponible ci-dessous.

 

Le jackpot de 70 millions du tirage de l'Euromillions du vendredi 24 juillet 2026 n'a pas trouvé preneur. La combinaison gagnante était composée des numéros 8, 10, 30, 36 et 47, accompagnés des étoiles 1 et 4. Le prochain tirage de l'Euromillions proposera un jackpot rehaussé à 78 millions.

Résultat de l'Euromillions, quand une fortune attend son premier preneur

Depuis le relèvement du plafond à 250 millions, l'Euromillions a déjà produit trois gagnants historiques en 2025, en Autriche, en Irlande et en France. L'exemple le plus saisissant reste celui d'un groupe de cinq amis franciliens qui ont décroché cette somme record lors de leur toute première participation collective, en août 2025. Le résultat de l'Euromillions démontre ainsi, tirage après tirage, que la cagnotte peut basculer vers n'importe quel joueur, qu'il soit novice ou habitué.

Lors du précédent tirage du mardi 21 juillet 2026, le jackpot de 59 millions était également resté sans preneur. Deux joueurs avaient cependant réalisé une performance de rang 2, en cochant cinq numéros corrects et une étoile. Ces gagnants ont la possibilité de bénéficier d'un accompagnement personnalisé de la FDJ en composant le 09 69 36 60 60, un service dédié aux gains atteignant ou dépassant 500 000 euros.

Tirage de l'Euromillions, une loterie transnationale hors normes

La probabilité d'empocher le jackpot de l'Euromillions s'établit à une chance sur 139 838 160, soit environ sept fois moins accessible que le Loto français, dont les chances s'élèvent à une sur 19 068 840. Cet écart reflète directement la différence de plafond entre les deux jeux, et justifie l'ampleur des dotations que l'Euromillions est capable de concentrer en un seul tirage. C'est précisément cette mécanique qui fédère chaque semaine des joueurs du Portugal à l'Autriche autour du résultat de l'Euromillions.

Chaque grille validée offre strictement les mêmes probabilités d'accès au jackpot, indépendamment du nombre de participations antérieures du joueur. Cette équité mathématique constitue l'un des fondements de l'attrait universel que suscite le tirage de l'Euromillions à travers le continent. Les 70 millions mis en jeu ce vendredi 24 juillet 2026, bien en deçà du plafond théorique, représentaient néanmoins une dotation sans commune mesure avec celles des loteries nationales classiques.

Dernières mises à jour

- Neuf pays et trois principautés participent à l'Euromillions

Fondé en 2004 par la France, l'Espagne et le Royaume-Uni, l'Euromillions a rapidement accueilli de nouveaux membres : l'Autriche, la Belgique, l'Irlande, le Luxembourg, le Portugal et la Suisse ont rejoint l'aventure peu après sa création. Les principautés de Monaco, d'Andorre et du Liechtenstein participent également au jeu. Au total, ce sont donc neuf pays et trois principautés qui prennent part à chaque tirage. Bien que ces territoires n'utilisent pas tous la même devise, les jackpots sont systématiquement libellés en euros, garantissant une lecture uniforme des gains pour l'ensemble des participants.

22:52 - Gains de l'Euromillions : aucune taxe au moment du tirage en France

C'est l'un des grands atouts de l'Euromillions pour les joueurs français : les gains perçus au moment du tirage ne sont pas imposés. Contrairement à l'Espagne, au Portugal ou à la Suisse, où les gains supérieurs à certains seuils sont taxés entre 10 % et 35 %, la France considère ce gain comme un accroissement de patrimoine non imposable au titre de l'impôt sur le revenu. Attention toutefois : dès l'année suivante, les revenus générés par le placement de cette fortune (intérêts, dividendes, loyers) ou les biens acquis restent soumis à la fiscalité classique, notamment la flat tax et l'impôt sur la fortune immobilière.

- L'option Étoile+ pour tenter de multiplier ses gains à l'Euromillions

Peu connue du grand public, l'option Étoile+ permet aux joueurs de l'Euromillions d'augmenter leurs chances de remporter un gain additionnel. En sélectionnant cette option au moment de valider leur grille, les participants ont plus d'une chance sur quatre d'obtenir un gain supplémentaire, soit précisément une chance sur 3,8. Par ailleurs, pour ceux qui ne souhaitent pas choisir eux-mêmes leurs numéros, l'option "flash" génère automatiquement une combinaison. Cette fonctionnalité est disponible en point de vente comme sur le site ou l'application de la FDJ.

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