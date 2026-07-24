Euromillions : résultat du tirage du vendredi 24 juillet 2026, tous les numéros [EN LIGNE]

Fondé en 2004 par la France, l'Espagne et le Royaume-Uni, l'Euromillions a rapidement accueilli de nouveaux membres : l'Autriche, la Belgique, l'Irlande, le Luxembourg, le Portugal et la Suisse ont rejoint l'aventure peu après sa création. Les principautés de Monaco, d'Andorre et du Liechtenstein participent également au jeu. Au total, ce sont donc neuf pays et trois principautés qui prennent part à chaque tirage. Bien que ces territoires n'utilisent pas tous la même devise, les jackpots sont systématiquement libellés en euros, garantissant une lecture uniforme des gains pour l'ensemble des participants.

C'est l'un des grands atouts de l'Euromillions pour les joueurs français : les gains perçus au moment du tirage ne sont pas imposés. Contrairement à l'Espagne, au Portugal ou à la Suisse, où les gains supérieurs à certains seuils sont taxés entre 10 % et 35 %, la France considère ce gain comme un accroissement de patrimoine non imposable au titre de l'impôt sur le revenu. Attention toutefois : dès l'année suivante, les revenus générés par le placement de cette fortune (intérêts, dividendes, loyers) ou les biens acquis restent soumis à la fiscalité classique, notamment la flat tax et l'impôt sur la fortune immobilière.

Peu connue du grand public, l'option Étoile+ permet aux joueurs de l'Euromillions d'augmenter leurs chances de remporter un gain additionnel. En sélectionnant cette option au moment de valider leur grille, les participants ont plus d'une chance sur quatre d'obtenir un gain supplémentaire, soit précisément une chance sur 3,8. Par ailleurs, pour ceux qui ne souhaitent pas choisir eux-mêmes leurs numéros, l'option "flash" génère automatiquement une combinaison. Cette fonctionnalité est disponible en point de vente comme sur le site ou l'application de la FDJ.

22:30 - My Million, un millionnaire français garanti à chaque tirage Euromillions Lancé en février 2014, My Million est un jeu complémentaire français adossé à chaque tirage Euromillions. Son principe est simple : un code est tiré au sort tous les mardis et vendredis, garantissant un gagnant d'un million d'euros en France à chaque fois. Depuis le début de l'année 2026, pas moins de 20 millionnaires avaient déjà été créés au début du printemps. Les heureux gagnants proviennent de toutes les régions : Île-de-France, Occitanie, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire ou encore les DOM-TOM. Plusieurs fois par an, des "Semaines exceptionnelles My Million" multiplient le nombre de gagnants, pouvant passer de un à cinq, voire dix lauréats.

22:18 - Plusieurs rangs de gains possibles à l'Euromillions Décrocher le jackpot n'est pas la seule façon de repartir avec un gain à l'Euromillions. Les joueurs n'ayant pas trouvé la combinaison complète peuvent tout de même remporter des sommes importantes. Ceux qui cochent les cinq bons numéros et un seul numéro étoile (rang 2) peuvent empocher plusieurs centaines de milliers d'euros. Les participants ayant trouvé les cinq chiffres sans aucun numéro étoile (rang 3) repartent quant à eux avec des sommes souvent de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers d'euros. La grille gagnante n'est donc pas la seule voie vers un gain significatif.

22:06 - Récupérer ses gains à l'Euromillions : ce que prévoit la FDJ selon les montants Pour les joueurs ayant validé leur grille en point de vente, les modalités de retrait varient selon le montant remporté. Jusqu'à 30 000 €, il suffit de se présenter chez un commerçant FDJ muni de son reçu. Entre 30 001 € et 499 999 €, le contact doit être pris directement avec la FDJ. Au-delà de 500 000 €, un service Relations Gagnants accompagne les heureux vainqueurs dans leurs démarches. Par ailleurs, le taux de redistribution de l'Euromillions est de 50 %, le plus faible des jeux de tirage FDJ : sur une grille à 2,50 €, seul 1,25 € est affecté aux lots.

22:00 - Les numéros les moins tirés à l'Euromillions Depuis le 4 février 2020, cinq numéros sortent bien moins souvent que les autres à l'Euromillions, selon les statistiques officielles de la FDJ. Le 22 affiche le taux de sorties le plus bas avec 6,52 %, soit 44 apparitions au total, la dernière remontant au 12 juin 2026. Derrière lui figurent le 1 (48 sorties), le 43 (53 sorties), le 31 (57 sorties) et le 30 (58 sorties). Attention toutefois : il s'agit uniquement de statistiques historiques, et non de probabilités de tirages futurs.

21:54 - Les arnaques autour de l'Euromillions, un risque à ne pas ignorer La Française des Jeux tire la sonnette d'alarme face à la multiplication des escroqueries visant les joueurs de l'Euromillions. Sur son site, elle rappelle fermement qu'elle "ne demandera jamais d'argent pour vos gains". Plusieurs types de fraudes sont recensés : usurpation d'identité de la FDJ, e-mails malveillants, sites frauduleux, virus et applications malveillants, ou encore sollicitation boursière malveillante. La FDJ invite les joueurs à consulter ses conseils pour s'en prémunir. Une vigilance d'autant plus nécessaire que les chances de décrocher le jackpot sont d'une sur 139 838 160.

21:48 - Réclamer ses gains à l'Euromillions : attention au délai Les participants à l'Euromillions disposent de soixante jours pour réclamer leurs gains auprès de la Française des jeux. Ce délai court "à compter de la date du dernier tirage ou événement auquel le reçu a participé", et non nécessairement à partir du tirage gagnant lui-même. Une précision importante à ne pas négliger. Pour les gains supérieurs à 500 000 euros, un service dédié aux grands vainqueurs est joignable au 09 69 36 60 60. Par ailleurs, les numéros 21, 42 et 35 figurent parmi les plus fréquemment tirés historiquement, tout comme les étoiles 2 et 3, selon les relevés de la FDJ au 22 avril 2026.

21:42 - Qui remporte le plus de jackpots à l'Euromillions ? Le Royaume-Uni domine le classement des gagnants de premier rang à l'Euromillions avec 137 victoires, talonné par la France (134) et l'Espagne (124). Le Portugal suit avec 86 gagnants, devant la Belgique (48), la Suisse (26), l'Autriche et l'Irlande (21 chacun). Le Luxembourg ferme la marche avec seulement 4 jackpots décrochés. Pour tenter sa chance, il faut avoir au moins 18 ans et miser 2,50 euros par grille. En France, chaque grille est automatiquement accompagnée d'un code My Million, offrant une chance supplémentaire de remporter un million d'euros.

21:36 - Les tirages spéciaux du Loto en parallèle de l'Euromillions En marge des tirages Euromillions, la Française des Jeux organise régulièrement des tirages spéciaux du Loto à l'occasion de dates particulières, comme les vendredis 13 ou les fêtes de Pâques. Ces Super Lotos proposent des jackpots de l'ordre de 10 à 13 millions d'euros, avec des probabilités de gain sensiblement meilleures que celles de l'Euromillions. Lors du vendredi 13 mars 2026, un Super Loto de 13 millions d'euros a ainsi été proposé en parallèle de l'Euromillions, offrant aux joueurs une alternative avec de meilleures chances de remporter un gain.

21:30 - Comment s'accumule le jackpot de l'Euromillions ? Lorsque personne ne trouve la combinaison gagnante lors d'un tirage, le jackpot repart automatiquement à la hausse au tirage suivant, augmenté de plusieurs millions d'euros. Ce mécanisme d'accumulation attire un nombre croissant de joueurs à mesure que la cagnotte grossit. L'escalade continue jusqu'à ce qu'un gagnant décroche le jackpot, ou que celui-ci atteigne le plafond fixé à 250 millions d'euros. Il existe exactement 139 838 160 combinaisons possibles, et la probabilité de remporter le jackpot reste identique pour chaque grille, quelle que soit la fréquentation du tirage.

21:24 - Jouer à l'Euromillions : ce que coûte vraiment une grille Le prix d'une grille simple à l'Euromillions est fixé à 2 € depuis la création du jeu, dont seulement 1 € est redistribué aux joueurs. En France, la participation obligatoire au jeu complémentaire My Million a porté ce tarif minimal à 2,50 € par grille depuis février 2014. Au Royaume-Uni et en Suisse, les prix sont respectivement de 2 £ et 3,5 CHF, ajustables selon les taux de change. Des différences tarifaires selon les pays, mais une même réalité : décrocher le jackpot reste un exploit, avec une chance sur 139 838 160 de trouver la combinaison parfaite.

21:18 - L'option Etoile + à l'Euromillions : un euro supplémentaire pour booster ses gains Peu connue des joueurs occasionnels, l'option Etoile + mérite pourtant attention. Proposée pour un euro supplémentaire au moment de la mise, elle permet de multiplier les gains obtenus sur certains rangs intermédiaires. Concrètement, cela signifie qu'une combinaison partiellement gagnante lors du tirage de l'Euromillions peut rapporter davantage grâce à cette option. Elle séduit ainsi de nombreux joueurs qui souhaitent maximiser leurs chances de remporter des sommes plus conséquentes, sans pour autant prétendre au jackpot. Un complément accessible pour optimiser chaque grille jouée.

21:12 - 250 millions d'euros : les jackpots records de l'Euromillions Depuis que le jackpot maximum a été relevé à 250 millions d'euros, trois gagnants ont décroché cette somme historique : un joueur autrichien le 28 mars 2025, un joueur irlandais le 17 juin 2025, et un joueur français le 19 août 2025. Les records précédents s'élevaient à 240 millions d'euros en Autriche en décembre 2023, puis 230 millions au Royaume-Uni en juillet 2022. Depuis sa création et jusqu'au 22 avril 2026, l'Euromillions compte 601 gagnants de premier rang à travers l'Europe.

21:06 - Comment jouer à l'Euromillions ? Les habitués des points de vente FDJ le savent bien : jouer à l'Euromillions, c'est d'abord cocher une grille papier, la faire valider par le vendeur, et parfois échanger quelques mots sur ce que l'on ferait en cas de gain. Mais l'Euromillions, c'est surtout une loterie transnationale réunissant douze pays européens, dont trois micro-États : Monaco, Andorre et le Liechtenstein. Dix sociétés de jeux coorganisent les tirages, sans se concurrencer sur leurs territoires respectifs. Ce fonctionnement à grande échelle permet des gains bien supérieurs à ceux des loteries nationales, mais réduit considérablement les chances de décrocher le jackpot.

21:00 - Comment récupérer ses gains après un tirage de l'Euromillions ? Vous avez soumis votre grille en ligne ? Votre compte sera directement crédité du montant gagné. En revanche, si vous avez acheté votre grille dans un point de vente FDJ, retournez-y pour toucher un gain inférieur à 30 000 euros. Au-delà de ce seuil et jusqu'à 500 000 euros, il faudra se rendre dans un centre de paiement FDJ. Enfin, pour tout gain égal ou supérieur à 500 000 euros, FDJ propose un accompagnement personnalisé aux grands gagnants.

20:54 - À l'Euromillions, plusieurs rangs de gains pour remporter une mise Pour gagner à l'Euromillions, il n'est pas nécessaire de trouver la combinaison complète. Les joueurs ayant coché les cinq bons numéros et un seul numéro étoile, ce que l'on appelle le rang 2, peuvent remporter plusieurs centaines de milliers d'euros. Ceux qui trouvent les cinq chiffres sans aucun numéro étoile, soit le rang 3, repartent avec des sommes souvent de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Les résultats de l'Euromillions sont diffusés sur TF1 après chaque tirage, le mardi et le vendredi.

20:42 - Les numéros les plus tirés à l'euromillions, selon les statistiques officielles Depuis le 4 février 2020, certains numéros ressortent plus fréquemment que d'autres lors des tirages de l'Euromillions. Selon les statistiques officielles de la FDJ, le 35 arrive en tête avec 12,59 % de sorties, soit 85 apparitions au total, dont la dernière le 26 juin 2026. Il est suivi du 42 (84 fois), du 21 (81 fois), du 34 (80 fois) et du 29 (79 fois). Ces chiffres restent de simples statistiques et ne reflètent en aucun cas des probabilités de tirage à venir.