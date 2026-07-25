Résultat du Loto : tous les numéros du tirage de ce samedi 25 juillet 2026 [EN LIGNE]

En 2026, la Française des Jeux a programmé six Super Loto, dont trois coïncident avec des vendredis 13, ainsi qu'un Super Loto du Patrimoine. Ces tirages spéciaux proposent des jackpots minimums de 13 millions d'euros. À cela s'ajoutent deux Grands Loto, prévus en été et à Noël, avec des jackpots garantis d'au moins 20 millions d'euros. Un calendrier particulièrement chargé qui offre aux joueurs de nombreuses occasions de tenter leur chance sur des mises aux enjeux nettement supérieurs aux tirages habituels du Loto.

Les chances de remporter le jackpot au Loto sont d'environ une sur 19 millions. Malgré ces probabilités très faibles, plus de 1,5 million de joueurs ont déjà touché un gain en 2026, qu'il s'agisse de jackpots, de gains intermédiaires ou de simples remboursements. Pour ceux qui souhaitent multiplier leurs chances, le pack MultiChances propose 600 parts et autant de codes, à 6,60 euros la part. En cas de gain, celui-ci est toutefois partagé entre les détenteurs du pack. La FDJ met également à disposition un simulateur en ligne pour estimer ses gains potentiels avant de jouer.

En 2025, la FDJ a atteint un rythme inédit : un nouveau millionnaire créé tous les deux jours, pour un total de 189 sur l'année. Une performance portée principalement par le Loto, mais aussi par l'Euromillions. La grande majorité de ces heureux gagnants, soit 87,5 % d'entre eux, ont remporté entre 1 et 5 millions d'euros. Des chiffres qui témoignent de la vitalité du jeu, dont les racines remontent au XVIe siècle en Italie et dont le premier tirage moderne en France a eu lieu en 1976.

21:22 - Le Loto : jouer responsable, une priorité Le Loto est un jeu accessible à tous les majeurs, mais il n'est pas sans risques. L'addiction figure parmi les dangers les plus documentés, et la pratique est strictement interdite aux moins de 18 ans. Pour les joueurs confrontés à des difficultés — endettement, isolement ou dépenses excessives —, un service d'aide dédié est joignable au 09 74 75 13 13. Un numéro à garder en tête avant de tenter sa chance. Jouer doit rester un divertissement, jamais une contrainte financière ou personnelle.

21:10 - Au Loto, pas besoin de trouver la combinaison complète pour gagner Au Loto, remporter un gain ne nécessite pas forcément de trouver la combinaison complète. Trouver cinq bons numéros sans le numéro Chance permet de décrocher le rang 2, tandis que quatre bons numéros accompagnés du numéro Chance donnent accès au rang 3, avec à la clé des sommes significatives. Autre point à retenir : lorsque plusieurs joueurs trouvent la même combinaison gagnante lors d'un même tirage, le jackpot est partagé entre eux. Un mécanisme qui peut considérablement réduire le montant perçu par chaque gagnant.

20:58 - Le Loto, premier pourvoyeur de millionnaires en France Le Loto s'impose comme le principal jeu de tirage capable de faire des millionnaires. Parmi les plus gros jackpots de son histoire, on retrouve 24 millions d'euros remportés à Sarcelles, dans le Val-d'Oise, le 6 juin 2011, et 23 millions d'euros gagnés par un couple résidant à Libourne le 19 mai 2014. Ces deux gains complètent le top 5 des jackpots les plus importants jamais distribués par le Loto. Le jeu reste accessible, mais rappelons qu'il est strictement interdit aux moins de 18 ans.

20:52 - Le record absolu du Loto en cinq jackpots Le plus gros jackpot jamais remporté au Loto reste celui d'Orgères : 30 millions d'euros, décroché le 4 décembre 2021. Le deuxième plus grand gain a été remporté le 11 septembre 2021 par un joueur ayant tenté sa chance sur Internet. Complètent le top 5 : 25 millions d'euros gagnés à Paris le 5 décembre 2022, 24 millions à Sarcelles le 6 juin 2011, et 23 millions remportés par un couple de Libourne le 19 mai 2014. Des sommes qui font rêver, mais rappelons que le jeu est interdit aux moins de 18 ans.

20:46 - Les numéros qui sortent le plus souvent au Loto Depuis le 4 février 2020, cinq numéros dominent les statistiques officielles de la FDJ au Loto. Le 31 arrive en tête avec un taux de sorties de 12,07%, soit 131 apparitions au total, la dernière remontant au 6 juillet 2026. Il est suivi du 30 (11,89%, 129 sorties), du 24 (11,43%, 124 sorties), du 3 (11,15%, 121 sorties) et du 5 (11,06%, 120 sorties). Une précision importante s'impose cependant : ces chiffres reflètent des statistiques historiques, et non des probabilités de tirages futurs. Chaque numéro conserve la même chance d'être tiré.

20:40 - En 2026, le Loto réserve une programmation riche en tirages spéciaux. Six Super Loto sont prévus, dont trois liés aux vendredis 13, ainsi qu'un Super Loto du Patrimoine. Ces tirages spéciaux affichent un jackpot minimum garanti de 13 millions d'euros. S'y ajoutent deux Grands Loto, programmés en été et à Noël, avec des jackpots minimums de 20 millions d'euros chacun. Pour les joueurs souhaitant multiplier leurs chances, le pack MultiChances propose 600 parts à 6,60 euros l'unité, avec toutefois une contrepartie : les gains éventuels sont partagés entre les détenteurs de parts. Six Super Loto et deux Grands Loto au programme du Loto en 2026

20:34 - Que deviennent les gains du Loto non réclamés ? Chaque année, plusieurs millions d'euros gagnés à la Française des Jeux ne sont jamais récupérés par leurs gagnants, souvent à cause d'un ticket perdu ou oublié. Passé un délai légal de 60 jours, ces sommes deviennent "non réclamées". Depuis la loi Pacte, les gains intermédiaires sont reversés au Trésor public, tandis que les jackpots peuvent être réinjectés dans de futures cagnottes ou opérations spéciales. Une situation qui rappelle l'importance de vérifier ses billets sans tarder après chaque tirage du Loto.

20:26 - Le top 3 des gains au Loto en 2025 Le plus gros gain du Loto en 2025 a atteint 23 millions d'euros, remportés en Gironde le 29 septembre. Deux autres gains majeurs ont marqué l'année : 20 millions d'euros gagnés en Bretagne le 15 novembre, et 19 millions d'euros décrochés en Occitanie le 26 février. Ces trois jackpots illustrent la capacité du Loto à distribuer des sommes considérables sur l'ensemble du territoire. Des gains qui restent certes inférieurs à ceux de l'Euromillions, mais qui n'en demeurent pas moins très significatifs pour les heureux gagnants.

20:20 - Comment le Loto garantit l'intégrité de ses tirages Les boules officielles du Loto ne sont pas conservées n'importe où. Elles sont placées dans un espace ultra-sécurisé, sous vidéosurveillance permanente, avec un accès limité à un lecteur d'empreinte biométrique. Seul l'huissier détient la clé de ce coffre. Pour renforcer encore davantage la fiabilité du jeu, ces boules font l'objet d'un contrôle approfondi deux fois par an, réalisé par un organisme extérieur indépendant. Des mesures strictes qui visent à garantir l'intégrité de chaque tirage et à assurer aux joueurs que le hasard reste le seul maître du jeu.

20:14 - Le Loto Mission Nature, un jeu au service de la biodiversité En 2026 se tient la quatrième édition du Loto Mission Nature, lancée en partenariat avec l'Office français de la biodiversité (OFB) à l'occasion de la Fête de la Nature. Ce jeu est "destiné à la préservation et la restauration de la biodiversité et à la sensibilisation du grand public à cet enjeu." Depuis 2023, 64 projets répartis sur l'ensemble du territoire ont déjà bénéficié du soutien financier de la FDJ grâce à cette initiative. Une façon originale de jouer au Loto tout en contribuant à des causes environnementales concrètes.

20:08 - Au Loto, les numéros les moins tirés depuis 2020 Depuis le 4 février 2020, les statistiques officielles de la FDJ révèlent quels numéros sont le moins souvent sortis au Loto. Le 43 arrive en tête avec seulement 8,20 % de sorties, soit 89 apparitions au total, la dernière remontant au 8 juin 2026. Derrière lui, le 33 affiche 8,48 % de sorties (92 fois), suivi du 14 et du 1 à 8,66 % (94 fois chacun), puis du 37 sorti 100 fois. Attention toutefois : il s'agit uniquement de statistiques historiques, et non d'indicateurs de probabilités futures. Chaque combinaison conserve exactement la même chance d'être tirée.

20:02 - En 2026, le Loto réserve de grands rendez-vous En 2026, la Française des Jeux a programmé six Super Loto, dont trois coïncident avec des vendredis 13, ainsi qu'un Super Loto du Patrimoine. Deux Grands Loto sont également au calendrier, l'un en été, l'autre à Noël, avec des jackpots minimums garantis à 20 millions d'euros. Pour les tirages spéciaux, la mise de départ est fixée à au moins 13 millions d'euros. Une année qui s'annonce riche en rendez-vous pour les amateurs du Loto. Rappel : le jeu est interdit aux moins de 18 ans. En cas de difficulté, le 09 74 75 13 13 reste disponible.

19:55 - En 2025, le Loto a créé un millionnaire tous les deux jours En 2025, la FDJ a battu un rythme remarquable : un nouveau millionnaire créé toutes les 48 heures, pour un total de 189 sur l'année. Une grande majorité de ces heureux gagnants, soit 87,5 % d'entre eux, ont empoché entre 1 et 5 millions d'euros. Ces fortunes ont été constituées principalement grâce au Loto, mais aussi à l'Euromillions. Un bilan qui illustre la régularité avec laquelle ces deux jeux phares de la FDJ distribuent des gains de grande ampleur à travers le pays.

19:49 - Quand les gains du Loto tombent dans l'escarcelle de l'État Chaque année, plusieurs millions d'euros remportés au Loto ne sont jamais réclamés par leurs gagnants, souvent parce que le ticket a été perdu ou oublié. Les joueurs disposent d'un délai légal de 60 jours pour se manifester. Passé ce délai, les gains sont considérés comme "non réclamés". Depuis la loi Pacte, les gains intermédiaires sont reversés au Trésor public. Les jackpots, eux, peuvent être réinjectés dans de futures cagnottes ou utilisés lors d'opérations spéciales organisées par la Française des Jeux.

19:43 - Au Loto, tous les rangs peuvent rapporter gros Au Loto, décrocher le jackpot n'est pas la seule façon de gagner. Trouver cinq bons numéros sans le numéro Chance (rang 2) ou quatre numéros avec le numéro Chance (rang 3) permet déjà d'empocher des sommes significatives. Lorsque plusieurs joueurs trouvent la même combinaison gagnante lors d'un même tirage, le jackpot est partagé entre eux. Pour estimer ses gains potentiels avant de jouer, la FDJ propose un simulateur en ligne : il suffit de renseigner ses numéros, son code LOTO®, une éventuelle participation au second tirage et le jour choisi.

19:37 - Un pack MultiChances pour booster ses chances au Loto Pour les joueurs qui souhaitent multiplier leurs chances de gagner au Loto, il existe un pack MultiChances composé de 600 parts, accompagnées d'autant de codes Loto. Chaque part est proposée au prix de 6,60 euros. En optant pour ce pack, un joueur augmente ses probabilités de remporter un gain, mais devra en contrepartie partager ses gains avec les autres porteurs de parts. Une option à considérer pour qui souhaite jouer collectivement. Rappel : le Loto est strictement réservé aux personnes majeures et peut comporter des risques d'addiction. Un service d'aide est joignable au 09 74 75 13 13.