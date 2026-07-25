Résultat du Loto : tous les numéros du tirage de ce samedi 25 juillet 2026 [EN LIGNE]

Résultat du Loto : tous les numéros du tirage de ce samedi 25 juillet 2026 [EN LIGNE]
La Rédaction

Le résultat du tirage du Loto du samedi 25 juillet 2026 est tombé et le jackpot de 2 millions repart à la hausse pour lundi.

La Française des Jeux a publié les résultats du tirage du Loto de ce samedi 25 juillet 2026, avec une cagnotte de 2 millions en jeu. Des millions de Français attendaient ce moment avec impatience, espérant décrocher le jackpot. Le résultat officiel est disponible ci-dessous.

 

Le jackpot du Loto de 2 000 000 euros n'a pas trouvé preneur ce soir : aucun joueur n'a coché la bonne combinaison. Le tirage du Loto du samedi 25 juillet 2026 récompense tout de même 2 gagnants de rang 2, chacun repartant avec 110 157,40 euros. Le prochain tirage du Loto aura lieu le lundi 27 juillet 2026, avec un jackpot rehaussé à 3 millions.

Résultat du Loto, comment fonctionne l'envolée des cagnottes

Ce mécanisme de report n'est pas un hasard : chaque tirage du Loto sans grand gagnant alimente automatiquement la cagnotte suivante. C'est précisément ce ressort qui propulse parfois les jackpots vers des sommets spectaculaires, captant l'attention des joueurs les plus occasionnels comme des habitués. La mise en jeu de ce lundi en est une illustration directe.

Pour participer au tirage du Loto, chaque joueur doit choisir cinq numéros entre 1 et 49, puis désigner un numéro chance compris entre 1 et 10. Ce dernier joue un rôle pivot dans la structure des gains : c'est lui qui conditionne l'accès au jackpot et distingue plusieurs paliers de récompenses. Les grilles peuvent être validées jusqu'à 20h15, en bureau de tabac ou directement sur la plateforme en ligne de la FDJ.

Ce que le Tirage du Loto réserve au-delà des cinq numéros

Un détail que beaucoup de joueurs négligent mérite d'être rappelé : chaque grille du Loto est accompagnée d'un code spécifique, imprimé sur le ticket et exploité lors d'un tirage secondaire totalement indépendant. Ce code peut rapporter jusqu'à 20 000 euros, sans aucun lien avec les numéros sélectionnés. Une vérification qui s'impose systématiquement après la publication du résultat du Loto.

En France, les gains issus du Loto sont versés en une fois, sous forme de capital global, sans possibilité de rente échelonnée contrairement à certains systèmes étrangers. Ils sont par ailleurs intégralement exonérés d'impôt sur le revenu, quelle que soit la somme perçue. Chaque tirage du Loto se déroule sous le contrôle d'un huissier de justice mandaté pour garantir l'intégrité et la transparence de l'opération.

Dernières mises à jour

- Six Super Loto et deux Grands Loto au programme en 2026

En 2026, la Française des Jeux a programmé six Super Loto, dont trois coïncident avec des vendredis 13, ainsi qu'un Super Loto du Patrimoine. Ces tirages spéciaux proposent des jackpots minimums de 13 millions d'euros. À cela s'ajoutent deux Grands Loto, prévus en été et à Noël, avec des jackpots garantis d'au moins 20 millions d'euros. Un calendrier particulièrement chargé qui offre aux joueurs de nombreuses occasions de tenter leur chance sur des mises aux enjeux nettement supérieurs aux tirages habituels du Loto.

- Plus d'1,5 million de gagnants au Loto en 2026

Les chances de remporter le jackpot au Loto sont d'environ une sur 19 millions. Malgré ces probabilités très faibles, plus de 1,5 million de joueurs ont déjà touché un gain en 2026, qu'il s'agisse de jackpots, de gains intermédiaires ou de simples remboursements. Pour ceux qui souhaitent multiplier leurs chances, le pack MultiChances propose 600 parts et autant de codes, à 6,60 euros la part. En cas de gain, celui-ci est toutefois partagé entre les détenteurs du pack. La FDJ met également à disposition un simulateur en ligne pour estimer ses gains potentiels avant de jouer.

- Un millionnaire tous les deux jours grâce au Loto en 2025

En 2025, la FDJ a atteint un rythme inédit : un nouveau millionnaire créé tous les deux jours, pour un total de 189 sur l'année. Une performance portée principalement par le Loto, mais aussi par l'Euromillions. La grande majorité de ces heureux gagnants, soit 87,5 % d'entre eux, ont remporté entre 1 et 5 millions d'euros. Des chiffres qui témoignent de la vitalité du jeu, dont les racines remontent au XVIe siècle en Italie et dont le premier tirage moderne en France a eu lieu en 1976.

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