Incendies en France : dons, bénévolat, hébergement... Comment puis-je aider ?

Comment proposer son aide face aux incendies qui ravagent le pays ces derniers jours ? Plusieurs possibilités vous permettent de venir en aide aux sinistrés, pompiers et associations. Les voici.

Face aux incendies qui ravagent, avec une ampleur inédite la France, et plus particulièrement la Gironde et les Landes ces derniers jours, mais aussi le Var, bon nombre de citoyens se sentent impuissants face à une situation incontrôlable. Dans le chaos, il est possible de venir en aide aux pompiers qui luttent sans relâche contre les flammes, aux sinistrés qui, pour certains d'entre eux, ont tout perdu, mais également aux services qui viennent en aide aux victimes depuis le début des évacuations.

Plusieurs possibilités s'offrent à vous si vous souhaitez apporter une aide concrète. Il est d'abord possible d'effectuer un don, du montant de votre choix. Comment faire ? Plusieurs cagnottes fleurissent depuis quelques jours. Le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur Renaud Muselier a lancé vendredi une cagnotte nationale au profit de l'Oeuvre des pupilles des sapeurs-pompiers, qui vient en aide aux orphelins de soldats du feu. Mais elle est loin d'être la seule. Attention, les organismes appellent par ailleurs à la vigilance face aux cagnottes non officielles qui peuvent circuler sur les réseaux sociaux après ce type de catastrophe.

Une cagnotte solidaire a également été lancée par le journal Sud-Ouest. Dans le même temps, l e Secours populaire, la Croix-Rouge française et la Protection civile ont lancé des appels à la solidarité. Les particuliers peuvent effectuer un don directement sur les sites officiels de ces associations ou se rapprocher de leurs délégations locales. " Une fois les incendies éteints, il faudra encore aider les familles à se reconstruire et à effectuer leurs démarches, soutenir les personnes isolées et permettre aux acteurs locaux de reprendre leur activité", écrit le Secours populaire.

Les spécificités des dons matériels

Il est également possible de faire des dons matériels. Ici, mieux vaut se rendre directement dans les zones sinistrées dans la mesure du possible, tout en respectant les consignes de sécurité édictées par les autorités et les soldats du feu. Le Secours populaire explique bien que pour le moment, "les dons matériels sont suffisants et leur accumulation risquerait de compliquer les opérations de tri et de logistique". L'association privilégie donc les dons financiers et l'apport de bénévoles sur le terrain. Sachez qu'en lien avec les CCAS (Centre communal d'action sociale), les préfectures et les associations, les communes organisent les collectes et publient régulièrement la liste des produits recherchés ainsi que les points de dépôt.

De son côté, la métropole de Bordeaux vous invite à contacter "directement votre mairie qui centralise la collecte et achemine les produits directement", pour les dons, et ne pas les amener directement au parc des expositions de Bordeaux, réquisitionné pour accueillir les sinistrés. La métropole dresse une liste extrêmement complète des besoins dits "prioritaires" à ce stade de l'avancée des incendies avec entre autres : lampes torches, draps, produits d'hygiène, multiprises, sacs de couchage, lits de camp couches, lait infantile et autres biberons pour venir en aide aux tout-petits.

Votre engagement peut aussi faire la différence : vous pouvez devenir bénévole ! Pour ce faire, il suffit de contacter la fédération ou l'antenne du Secours populaire la plus proche de chez vous. Le Secours populaire est une association de terrain, indépendante et décentralisée. Elle agit là où vivent, travaillent et étudient ses bénévoles et ses partenaires. Au plus près des personnes en difficulté. Ses fédérations départementales et ses comités locaux disposent d'une "autonomie d'action et de gestion pour répondre aux besoins le plus finement possible, et dans le respect des règles et orientations communes", rappelle-t-on.

Enfin, il est tout à fait possible de proposer votre hébergement et de vous manifester en ce sens. Les conditions d'hébergement doivent être dignes avec un accès aux sanitaires et à des repas. Les chambres doivent être fermées pour respecter l'intimité des personnes hébergées. La démarche s'effectue directement via ce formulaire en ligne. Vous avez encore la moindre question et vous souhaitez être aiguillé pour un don ou pour toute proposition d'aide ? La métropole de Bordeaux a mis en place ce numéro vert : 0 800 006 090. Pour les entreprises et associations qui souhaitent proposer une aide, elles peuvent également utiliser ce numéro.