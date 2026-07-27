Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce lundi 27 juillet 2026, 3 millions d'euros en jeu

LOTO. Pour ce premier tirage Loto de la semaine, quelqu'un parviendra-t-il à trouver les résultats ? Réponse ce soir.

Et si vous commenciez la semaine par... devenir millionnaire ? Pour le tirage Loto de ce lundi 27 juillet 2026, la FDJ propose trois millions d'euros. La proposition est alléchante, c'est certain. Mais il vous faudra plus que tenter de trouver le résultat Loto pour qu'elle se concrétise. En effet, acheter une grille, à minimum 2,20 euros, et y cocher cinq chiffres parmi 49 et un numéro Chance entre les 10 possibles est un vrai jeu d'enfant.

Là où réside toute la complexité de ce jeu de hasard, c'est justement qu'il n'y a pas vraiment de stratégie particulière permettant de trouver les bons résultats Loto et de sortir vainqueur. Votre meilleur atout reste... votre chance. Quoi qu'il en soit, tous les résultats seront livrés ici même vers 20h30, soit à l'heure du tirage :

Comment connaître ses gains après le tirage Loto ?

Une fois le résultat Loto donné, chacun est libre de comparer sa ou ses grilles avec la combinaison gagnante du jour. Si on peut consulter les résultats soi-même et réaliser tout seul quels sont nos gains, il est également possible de simuler ses gains Loto grâce au simulateur mis à disposition par la Française des jeux pour ses joueurs. Il suffit de se rendre par ici. Pour le faire fonctionner, rien de bien compliqué. Il suffit d'entrer les numéros que l'on a cochés, "numéro Chance compris", précise la Française des jeux. Il est important également d'indiquer le code LOTO permettant de remporter 20 000 euros qui a été attribué lors de la validation de sa grille.

Les joueurs du tirage Loto qui comptent simuler leurs gains doivent aussi penser à préciser s'ils ont souscrit ou non à l'option second tirage ainsi que s'ils ont un abonnement et le jour du tirage auquel ils ont participé. Puis, il suffit de cliquer sur "Simulez vos gains". "Une fenêtre s'affiche avec le total estimé de vos gains. Vous pouvez à tout moment éditer les informations saisies et relancer la simulation", indique la Française des jeux.