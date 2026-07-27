Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce lundi 27 juillet 2026 [EN LIGNE]

LOTO. Pour le premier tirage Loto de la semaine, quelqu'un est-il parvenu à trouver les résultats gagnants ? Retrouvez la combinaison du jour sans plus attendre !

Fin du suspense. Le tirage Loto du lundi 27 juillet 2026 a-t-il fait un heureux millionnaire ? La réponse risque de déplaire à ceux qui ont tenté de trouver le résultat Loto. Et pour cause, la chance n'était pas du tout au rendez-vous ce lundi. Non seulement personne n'a réussi à parier sur les résultats Loto du jour, mais il n'y a pas non plus eu de gagnant au deuxième rang. Les premiers grands vainqueurs se hissent tout juste au troisième rang, avec quatre des cinq chiffres gagnants et le numéro Chance.

Chacun permet à son ou sa propriétaire de remporter 4 867,60 euros. Trente-trois grilles se trouvent dans cette situation-là. Suivent ensuite 259 grilles cochées de quatre bons chiffres. Elles permettent à leurs détenteurs de repartir avec 438,80 euros. Enfin, parmi les derniers gagnants un peu conséquents, on note quelque 1 630 grilles cochées d'au moins trois bons chiffres et du numéro Chance, qui permettent de faire remporter 41,60 euros. Retrouvez tous les résultats Loto du jour :

Tirage du Loto du lundi 27 juillet 2026 16 - 36 - 6 - 7 - 8 3

Joker+ : 7 764 536

Option 2nd tirage : 15 - 16 - 18 - 43 - 45

10 codes gagnants : F10987632 - F31684071 - G27991202 - H00553569 - H83755170 - H84798421 - J68041519 - N12328177 - S46628765 - T37218875

Comment connaître ses gains après le tirage Loto ?

Une fois le résultat Loto donné, chacun est libre de comparer sa ou ses grilles avec la combinaison gagnante du jour. Si on peut consulter les résultats soi-même et réaliser tout seul quels sont nos gains, il est également possible de simuler ses gains Loto grâce au simulateur mis à disposition par la Française des jeux pour ses joueurs. Il suffit de se rendre par ici. Pour le faire fonctionner, rien de bien compliqué. Il suffit d'entrer les numéros que l'on a cochés, "numéro Chance compris", précise la Française des jeux. Il est important également d'indiquer le code LOTO permettant de remporter 20 000 euros qui a été attribué lors de la validation de sa grille.

Les joueurs du tirage Loto qui comptent simuler leurs gains doivent aussi penser à préciser s'ils ont souscrit ou non à l'option second tirage ainsi que s'ils ont un abonnement et le jour du tirage auquel ils ont participé. Puis, il suffit de cliquer sur "Simulez vos gains". "Une fenêtre s'affiche avec le total estimé de vos gains. Vous pouvez à tout moment éditer les informations saisies et relancer la simulation", indique la Française des jeux.

La FDJ précise par ailleurs deux cas particuliers. Le premier cas est celui dans lequel un joueur a joué plusieurs grilles. Pour vérifier ses gains, il lui faudra cliquer sur "ajouter une grille" et saisir les informations correspondant à toutes ses autres grilles. Le second cas évoque celui dans lequel un joueur a joué davantage que les cinq chiffres et le Numéro Chance requis. Pour cela, au moment de la saisie de ses chiffres, il doit cliquer sur "+" afin de pouvoir indiquer les autres numéros joués.