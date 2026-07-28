Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 28 juillet 2026, 78 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Proposition alléchante pour ce tirage Euormillions, mardi 28 juillet. La FDJ met en jeu 78 millions d'euros. Les résultats seront communiqués dans cette page.

Le tirage Euromillions de ce mardi 28 juillet 2026 s'annonce riche en émotions. Et pour cause, alors que le jackpot de base s'élève à 17 millions d'euros, ce sont 78 millions d'euros qui sont mis sur la table ce mardi. 78 millions d'euros qui sont donc promis à qui trouvera les résultats Euromillions. Il est possible de tenter de trouver le résultat gagnant jusqu'à 20h15. Il ne sera ensuite plus possible de valider sa grille ni en point de vente ni sur l'application ni sur le site internet de la FDJ. Tous les résultats seront communiqués dans la soirée.

Dans un premier temps, ce sera le code My Million qui sera dévoilé au grand jour. Ce code composé de deux lettres et sept chiffres est annoncé vers 21 heures, peu après le JT de 20 Heures de TF1. À noter qu'il s'agit d'un code que l'on ne peut pas choisir soi-même. Il peut cependant permettre de remporter un million d'euros. Un code My Million est tiré au sort lors de chaque tirage Euromillions en France. Une aubaine pour les participants. La combinaison gagnante sera révélée quelques minutes plus tard. Tous les résultats Euromillions seront mis à disposition dès que possible ci-dessous :

189 millionnaires l'an passé grâce à la FDJ !

Si trouver le résultat Euromillions dépend d'une bonne dose de chance, puisqu'à chaque tirage aucun grand vainqueur n'est jamais garanti, la Française des jeux rapporte qu'en 2025, elle a tout de même fait 189 millionnaires. Certes, précise-t-elle, "87,5% d'entre eux ont remporté un gain entre 1 et 5 millions d'euros". La plupart des gagnants ont empoché un million d'euros grâce à leur code My Million de l'Euromillions, ou en gagnant un jackpot du Loto. En 2026, l'Euromillions - My Million a déjà fait 59 millionnaires, apprend-on.