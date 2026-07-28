Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 28 juillet 2026 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Proposition alléchante pour ce tirage Euormillions, mardi 28 juillet. La FDJ mettait en jeu 78 millions d'euros. Les résultats sont à présent disponibles.

Le tirage Euromillions de ce mardi 28 juillet 2026 s'annonçait riche en émotions. Et pour cause, alors que le jackpot de base s'élève à 17 millions d'euros, 78 millions d'euros étaient mis sur la table ce mardi. Mais les participants risquent d'être déçus au regard de la répartition des gains. En effet, personne n'est parvenu à parier sur le bon résultat Euromillions. En revanche, un joueur a trouvé les cinq bons chiffres et le numéro étoile. Il ou elle remporte 522 575,90 euros.

Malheureusement, il n'a pas tenté sa chance en France, mais dans l'un des huit autres pays qui participent au tirage Euromillions chaque mardi et vendredi. Deux autres grilles, également validées ailleurs en Europe, ont été cochées des cinq bons chiffres, mais d'aucun numéro étoile. Leurs détenteurs empochent 61 067,30 euros. Les premiers vainqueurs français parviennent à trouver quatre des cinq chiffres et les deux numéros étoile. Ils remportent toutefois seulement 1 311,70 euros. Voici tous les résultats Euromillions :

Tirage du mardi 28 juillet 2026 5 - 7 - 24 - 30 - 49 10 11

MyMillion : GA 472 5470

189 millionnaires l'an passé grâce à la FDJ !

Si trouver le résultat Euromillions dépend d'une bonne dose de chance, puisqu'à chaque tirage aucun grand vainqueur n'est jamais garanti, la Française des jeux rapporte qu'en 2025, elle a tout de même fait 189 millionnaires. Certes, précise-t-elle, "87,5% d'entre eux ont remporté un gain entre 1 et 5 millions d'euros". La plupart des gagnants ont empoché un million d'euros grâce à leur code My Million de l'Euromillions, ou en gagnant un jackpot du Loto. En 2026, l'Euromillions - My Million a déjà fait 59 millionnaires, apprend-on.

Quant aux plus grands millionnaires de 2025, rappelons tout d'abord que 2025 a été l'année d'un triple record Euromillions, avec trois jackpots de 250 millions. d'euros remportés. L'un de ces jackpots a été empoché par un groupe de Français. Des amis résidant en Île-de-France, qui avaient tenté leur chance le 19 août. Deuxième gros gain de l'année : les 178 millions d'euros remportés par un couple d'Alsaciens le 28 novembre et qui avait fait de leur Noël un événement "féérique". Enfin, le 14 février, 78 millions d'euros avaient été empochés.