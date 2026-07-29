Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 29 juillet 2026, 4 millions d'euros en jeu

LOTO. Pour ce tirage Loto, quelqu'un parviendra-t-il à trouver les résultats gagnants ? Réponse ce soir dans cette page.

Pour ce tirage Loto, les joueurs peuvent espérer empocher la coquette somme de quatre millions d'euros. Le résultat gagnant sera délivré sur cette page passé 20h30. Ceux qui le souhaitent peuvent participer sans plus attendre jusqu'à 20h15. Au-delà, leur grille sera validée pour le tirage Loto suivant.

Pour jouer, rien de bien compliqué. Il suffit de se rendre en point de vente FDJ ou sur le site ou l'application de la Française des jeux, de cocher cinq chiffres compris entre 1 et 49 et un numéro Chance parmi les 10 proposés. La grille composée d'une combinaison classique est vendue 2,20 euros. À noter qu'il est également possible de cocher davantage de chiffres, mais cela coûtera un peu plus cher. Avec un deuxième numéro Chance, la grille est vendue 4,40 euros. C'est 13,20 euros pour un sixième chiffre et un seul numéro Chance. Tous les résultats sont dévoilés ci-dessous, au fil de la soirée :

Quelles sont les chances de trouver les résultats Loto ?

Lors d'un tirage Loto, en ne jouant qu'une combinaison de base, soit cinq chiffres et un numéro Chance, un joueur a une chance sur très exactement 19 068 840 de remporter le jackpot qui est, au minimum, de deux millions d'euros. Mais le gros lot n'est pas le seul gain possible à un tirage Loto. En effet, un joueur qui parvient à cocher les cinq bons chiffres (mais pas le numéro Chance), soit une chance sur 2 118 760, remporte 100 000 euros environ. Avec quatre bons chiffres sur cinq et le numéro Chance - une chance sur 86 677 -, c'est un gain d'environ 1 000 euros qui attend le vainqueur.