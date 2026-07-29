Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 29 juillet 2026 [EN LIGNE]

LOTO. Pour ce tirage Loto, quelqu'un a-t-il réussi à trouver les résultats gagnants ? La combinaison gagnante est à présent disponible.

Le tirage Loto de ce mercredi 29 juillet 2026 n'a pas fait de grand vainqueur. En revanche, un participant est parvenu à trouver les cinq bons chiffres et a ainsi remporté 161 304,50 euros. Quelque 26 grilles, cochées, elles, de quatre des cinq bons chiffres et du numéro Chance ont permis à leurs détenteurs de repartir avec 1 514,20 euros. Désormais, cinq millions d'euros sont mis en jeu. Le prochain tirage Loto a lieu samedi 1er août.

Pour jouer, rien de bien compliqué. Il suffit de se rendre en point de vente FDJ ou sur le site ou l'application de la Française des jeux, de cocher cinq chiffres compris entre 1 et 49 et un numéro Chance parmi les 10 proposés. La grille composée d'une combinaison classique est vendue 2,20 euros. À noter qu'il est également possible de cocher davantage de chiffres, mais cela coûtera un peu plus cher. Avec un deuxième numéro Chance, la grille est vendue 4,40 euros. C'est 13,20 euros pour un sixième chiffre et un seul numéro Chance. En attendant, voici tous les résultats de ce mercredi 29 juillet :

Tirage du Loto du mercredi 29 juillet 2026 15 - 27 - 34 - 40 - 41 9

Joker+ : 7166081

Option 2nd tirage : 5 - 6 - 13 - 21 - 43

10 codes gagnants : D27327431 - E93730750 - G38875021 - I98287866 - K98003952 - L26850226 - M30126015 - N02218665 - R15371399 - V20941434

Quelles sont les chances de trouver les résultats Loto ?

Lors d'un tirage Loto, en ne jouant qu'une combinaison de base, soit cinq chiffres et un numéro Chance, un joueur a une chance sur très exactement 19 068 840 de remporter le jackpot qui est, au minimum, de deux millions d'euros. Mais le gros lot n'est pas le seul gain possible à un tirage Loto. En effet, un joueur qui parvient à cocher les cinq bons chiffres (mais pas le numéro Chance), soit une chance sur 2 118 760, remporte 100 000 euros environ. Avec quatre bons chiffres sur cinq et le numéro Chance - une chance sur 86 677 -, c'est un gain d'environ 1 000 euros qui attend le vainqueur.

Et cela continue. Avec quatre bons chiffres seulement - une chance sur 9 631 -, un joueur peut espérer empocher près de 400 euros. Dans le cas où un joueur parvient à trouver trois chiffres et le numéro Chance du résultat Loto gagnant du jour - une chance sur 2 016 -, il peut espérer remporter 50 euros. C'est 20 euros pour trois bons chiffres, 10 euros pour deux chiffres et le numéro Chance, 4,40 euros pour deux chiffres et 2,20 euros pour un chiffre et le numéro Chance ou simplement le numéro Chance.