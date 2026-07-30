Orages en France : 47 départements en vigilance, l'Ile-de-France menacée

Des orages éclatent en France ce jeudi 30 juillet. Ils menacent de nombreuses régions, de l'Alsace à la Gironde, en passant par la région parisienne.

En plein épisode caniculaire dans l'est, le temps devient plus instable. Des orages vont éclater en France ce jeudi 30 juillet. La dégradation orageuse se met en place des Charentes et des Pays de la Loire vers le bassin parisien. Un grand quart nord-ouest va être d'abord touché et les orages gagneront ensuite l'est cet après-midi.

47 départements sont placés en vigilance jaune orages : l'Aisne, l'Allier, les Ardennes, l'Aube, la Charente, la Charente-Maritime, le Cher, la Côte-d'Or, la Dordogne, le Doubs, l'Eure-et-Loir, la Gironde, l'Indre, l'Indre-et-Loire, le Jura, le Loir-et-Cher, la Loire-Atlantique, le Loiret, le Maine-et-Loire, la Marne, la Haute-Marne, la Mayenne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, la Nièvre, le Puy-de-Dôme, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Sarthe, Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Deux-Sèvres, la Vendée, la Vienne, la Haute-Vienne, les Vosges, l'Yonne, le Territoire de Belfort, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise.

"L'activité électrique est marquée, avec des rafales de l'ordre de 60 à 80 km/h", précise Météo-France. 8 départements du nord-est sont placés en vigilance jaune vent : le Territoire de Belfort, le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Haute-Marne et les Vosges. Les orages ne sont toutefois pas trop violents ce jeudi et surtout peu pluvieux.

En soirée, les orages se décaleront vers l'Aquitaine et gagneront dans la nuit le Limousin et l'Auvergne. Ils pourront être plus actifs avec de la pluie et de la grêle. Vendredi, des orages plus importants sont attendus dans le centre-est. "Un axe de convergence de basses couches devrait persister du sud-ouest au nord-est, avec une réactivation des orages en journée à proximité de ce forçage. Ils pourront être localement actifs, notamment entre Auvergne et Bourgogne. En fin de journée, d'autres foyers orageux pourront se développer à proximité des Pyrénées", précise Keraunos, l'observatoire français des tornades et orages violents.

Fortes pluies, grêle et rafales jusqu'à 100 km/h seront possibles sous les orages les plus forts. La dégradation orageuse ne sera toutefois pas généralisée : de nombreuses régions resteront au sec. Ils ne suffiront pas non plus à enrayer la sécheresse.

Dernières mises à jour

12:30 - Les orages se dirigent vers le nord-ouest Le système orageux se situait sur le centre-ouest ce matin. Il se décale désormais vers le quart nord-ouest. Ce sera ensuite l'est qui sera concerné. "Cet après-midi, le risque orageux gagne l'est de l'hexagone, de l'Auvergne Rhône-Alpes au Grand-Est et sur les Alpes. Les cumuls de précipitations devraient rester limités mais avec des rafales atteignant localement 80/90 km/h", précise Météo-France. 11:40 - Des orages évités à Paris ? Si la capitale était en vigilance jaune orages, la perturbation semble plutôt avoir pris la forme de pluie. Depuis le début du mois de juillet, il n'était tombé que 4mm de pluie à Paris. Elle est donc la bienvenue ! Pas d'#orage mais une #pluie qui fait beaucoup de bien sur #Paris en cette fin de matinée du jeudi 30 juillet 2026. Il n'était jusqu'alors tombé que 4 mm depuis le début du mois ! (https://t.co/pIG411vwZ5) pic.twitter.com/gsIxMQ14Pb — Guillaume Séchet (@Meteovilles) July 30, 2026 10:45 - Des orages en Ile-de-France Le temps est nuageux et instable en Ile-de-France. Après les fortes chaleurs d'hier, les orages et la pluie ne sont pas loin. Tous les départements sont en vigilance orages pour la matinée, à savoir Paris et la petite couronne (les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne), mais aussi l'Essonne, la Seine-et-Marne, les Yvelines et le Val-d'Oise. La vigilance pourrait être levée vers 13h. Des rafales peuvent aussi atteindre 60 km/h ce jeudi matin. LIRE PLUS

Une dégradation orageuse traverse la France ce jeudi et vendredi. Ils pourront être accompagnés de pluie, de rafales et de grêle par endroits. La vigilance est de mise.