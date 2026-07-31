Orages en France : 51 départements en vigilance des Pyrénées à l'Alsace, des phénomènes violents attendus

Les orages touchent une grande partie de la France ce vendredi 31 juillet et se renforcent au fil de la journée, une dizaine de départements sont placés en vigilance orange. Les intempéries s'accompagnent d'importantes chutes de grêle et de pluies battantes.

Alors que la quatrième canicule de l'année se poursuit dans l'Est, des orages sont également attendus sur une partie du pays. Des instabilités orageuses sont annoncées ce vendredi 31 juillet 2026 sur un axe allant des Pyrénées au Bas-Rhin. 51 départements sont d'ailleurs placés en vigilance pour les orages par Météo-France, dont une dizaine sont en alerte orange : Ain, Allier, Ardèche, Doubs, Jura, Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Rhône et Saône-et-Loire.

Les intempéries se développent d'abord dans le courant de la matinée, notamment dans le Limousin et le Massif central, et se multiplient tout en se déplaçant vers l'Est au fil de l'après-midi précise La Chaîne météo.

L'Auvergne-Rhône-Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté, l'Alsace risquent d'être concernés par les orages les plus violents, lesquels s'accompagnent "de fortes pluies en peu de temps, avec un risque localisé de ruissellements et d'inondations, de chutes de grêle, d'une activité électrique soutenue et de fortes rafales de vent, jusqu'à 100 km/h", énumère La Chaîne météo. En termes de pluie, les cumuls peuvent atteindre 20 à 30 mm localement.



Les orages, qui se sont déclarés dès la fin de la nuit et évoluent au fil de la journée doivent se multiplier et se renforcer dans l'après-midi. Les intempéries, prévues pour durer une bonne partie de la soirée, doivent cependant s'éloigner des frontières françaises en fin de soirée ce vendredi. L'instabilité diminuera ce week-end : cette perturbation ne suffira pas à enrayer la sécheresse.

Dernières mises à jour

11:50 - De la grêle sous les orages les plus forts Sous les orages de cet après-midi, il y a un important risque de grêle, sur une diagonale du sud-ouest au nord-est. Les grêlons pourraient faire des dégâts. Côté précipitations, il tombera entre 20 à 30 mm, mais des pointes à 50 mm sont possibles localement. Les #orages resteront très localisés mais parfois très pluvieux sous les cellules les plus fortes : l'estimation moyenne est de 20 à 30 mm, mais ponctuellement, des pointes à 50 mm sont possibles. Ces orages seront peu grêligènes, mais accompagnés de fortes rafales de vent. pic.twitter.com/LJ1YeoC8rv — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) July 31, 2026 11:30 - Plus de 16 000 éclairs jeudi L'instabilité s'est mise en place hier en France. Jeudi 30 juillet, ce sont pas moins de 16 000 éclairs qui ont été enregistrés avec 3000 impacts de foudre. Le centre-ouest a été le plus touché. 11:15 - Des orages modérés ce matin Une première salve orageuse concerne ce matin de nombreuses régions du sud-ouest au centre-est du pays. Les orages sont modérés, le risque s'accentuera en début d'après-midi. Météo-France signale des orages sur Bourges et Bourg-Saint-Maurice. Des averses orageuses peuvent aussi toucher ce matin Châlon-sur-Saône, Lyon, Vichy et Aurillac. LIRE PLUS

Une dégradation orageuse traverse la France ce jeudi et vendredi. Les orages pourront être accompagnés de pluie, de rafales et de grêle par endroits. La vigilance est de mise.