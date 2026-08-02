Orages en France : à quoi faut-il s'attendre ? Les prévisions pour le début de semaine
Plusieurs départements sont en alerte jaune aux orages ce dimanche 2 août. Et le début de semaine s'annonce particulièrement orageux.
Attention aux orages. Alors que la situation est redevenue plus calme sur le front orageux, mais qu’une quatrième canicule traverse la France, plusieurs départements sont en alerte ce dimanche 2 août, selon le bulletin de Météo-France. Il y en a 15 au total. La liste des départements concernés par la vigilance jaune aux orages : la Haute-Corse, la Corse-du-Sud, le Var, les Alpes-Maritimes, les Alpes-de-Haute-Provence, les Haute-Alpes, la Loire, le Puy-de-Dôme, le Cantal, la Haute-Loire, la Lozère, la Haute-Garonne, l'Ariège, l'Aude, les Pyrénées-Orientales.
Mais c'est surtout pour le début de semaine que les alertes aux orages devraient être plus nombreuses. Une nouvelle dégradation orageuse pourrait davantage se mettre en place entre lundi et mardi.
Les prévisions pour le début de semaine
Des orages sont attendus dans l'Hexagone à partir de lundi, où les températures devraient être élevées dans une grande partie du pays. Les orages devraient se développer au cours de l'après-midi. "Des conditions orageuses vont dominer des Pyrénées aux régions du nord et de l'est, notamment en cours d'après-midi et de soirée", indique Keraunos, l'observatoire français des tornades et des orages. Les conditions s'annoncent difficiles, avec de la grêle, de fortes rafales de vent et des pluies pouvant être intenses, sur un axe allant des Pyrénées jusqu'au Centre et la Bourgogne.
Selon La Chaîne Météo, ces orages devraient progresser vers le Grand-Est et la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est d'ailleurs dans la nuit de lundi à mardi que les orages pourraient être les plus nombreux sur une large partie du territoire français. Pour mardi, quelques orages sont attendus dans l'est de la France.
16:46 - Quelles régions touchées par les orages demain ?
Les orages doivent toucher plusieurs départements au cours de la journée de lundi. La météo s'annonce instable dans un premier temps dans le sud-ouest. Les orages devraient gagner le Centre-Val de Loire et la Bourgogne. Le Grand Est et la région Auvergne-Rhône-Alpes ne devraient pas y échapper. Il existe aussi un scénario dans lequel la région parisienne se retrouve touchée par les orages.
14:55 - Des grêlons de la taille de balles de tennis ?
Une partie de la France va être traversée lundi par des orages potentiellement violents. De la grêle est attendue. "Les cellules orageuses les plus intenses pourront produire des #grêlons atteignant localement la taille de balles de tennis", indique La Chaîne Météo. Ils devraient être particulièrement impressionnants dans le sud-ouest.
Prudence demain #lundi et la nuit suivante avec le passage d'#orages parfois violents. Le risque de #grêle sera particulièrement élevé entre l'Occitanie, une partie de l'Aquitaine, l'Auvergne, la Bourgogne et jusqu'à l'Alsace. Les cellules orageuses les plus intenses pic.twitter.com/47BB6RUbIq— La Chaîne Météo (@lachainemeteo) August 2, 2026
14:27 - Ce que dit Météo-France pour demain
La canicule va se poursuivre lundi. Mais la présence d'orages est également prévue. "Des orages localement forts sont attendus du sud-ouest aux frontières de l’est", souligne Météo-France dans ses prévisions. De la grêle, d'importantes rafales de vent et des pluies intenses devraient avoir lieu.