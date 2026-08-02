Orages en France : à quoi faut-il s'attendre ? Les prévisions pour le début de semaine

Plusieurs départements sont en alerte jaune aux orages ce dimanche 2 août. Et le début de semaine s'annonce particulièrement orageux.

Attention aux orages. Alors que la situation est redevenue plus calme sur le front orageux, mais qu’une quatrième canicule traverse la France, plusieurs départements sont en alerte ce dimanche 2 août, selon le bulletin de Météo-France. Il y en a 15 au total. La liste des départements concernés par la vigilance jaune aux orages : la Haute-Corse, la Corse-du-Sud, le Var, les Alpes-Maritimes, les Alpes-de-Haute-Provence, les Haute-Alpes, la Loire, le Puy-de-Dôme, le Cantal, la Haute-Loire, la Lozère, la Haute-Garonne, l'Ariège, l'Aude, les Pyrénées-Orientales.

Mais c'est surtout pour le début de semaine que les alertes aux orages devraient être plus nombreuses. Une nouvelle dégradation orageuse pourrait davantage se mettre en place entre lundi et mardi.

Les prévisions pour le début de semaine

Des orages sont attendus dans l'Hexagone à partir de lundi, où les températures devraient être élevées dans une grande partie du pays. Les orages devraient se développer au cours de l'après-midi. "Des conditions orageuses vont dominer des Pyrénées aux régions du nord et de l'est, notamment en cours d'après-midi et de soirée", indique Keraunos, l'observatoire français des tornades et des orages. Les conditions s'annoncent difficiles, avec de la grêle, de fortes rafales de vent et des pluies pouvant être intenses, sur un axe allant des Pyrénées jusqu'au Centre et la Bourgogne.

Selon La Chaîne Météo, ces orages devraient progresser vers le Grand-Est et la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est d'ailleurs dans la nuit de lundi à mardi que les orages pourraient être les plus nombreux sur une large partie du territoire français. Pour mardi, quelques orages sont attendus dans l'est de la France.

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