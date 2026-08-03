Orages en France : 12 départements en alerte, des grêlons de la taille d'une balle de tennis attendus

Les orages éclatent en France ce lundi 3 août. Plusieurs départements sont placés en vigilance orange : les phénomènes les plus actifs pourraient être accompagnés de puissantes chutes de grêle.

Si les vigilances canicule se poursuivent, c'est désormais le risque d'orages qui inquiète dans de nombreux départements. Les orages s'annoncent nombreux en ce début de semaine. Selon Météo France, si de très nombreux départements sont placés en risque jaune ce lundi 3 août, 7 départements sont surtout placés en risque orange. Il s'agit de départements du sud-ouest : Dordogne, Corrèze, Lot, Tarn et Garonne, Tarn, Haute-Garonne et Ariège. Dans son bulletin de 10 heures, Météo-France a ajouté l'Aude, l'Aveyron et le Cantal puis dans celui de 14 heures le Gers et le Lot-et-Garonne.

Ces orages pourraient localement être violents avec de forts cumuls de pluie mais aussi des orages de grêle par endroits selon La Chaine Météo. "Les premiers orages éclatent déjà de l'Aquitaine au Limousin, annonçant une journée très instable", précise déjà le site pour la journée de ce lundi. Le début de semaine s'annonce donc particulièrement orageux sur une partie de la France. Cette nouvelle dégradation va se mettre en place au cours de la journée de lundi, dans le Sud-Ouest. Elle va ensuite s'étendre.

Les prévisions pour le début de semaine

Des orages sont donc attendus dans l'Hexagone à partir de lundi, alors que les températures vont être élevées dans une grande partie du pays. Les orages devraient se développer au cours de l'après-midi. "Des conditions orageuses vont dominer des Pyrénées aux régions du nord et de l'est, notamment en cours d'après-midi et de soirée", indique Keraunos, l'observatoire français des tornades et des orages. Les conditions s'annoncent difficiles, avec de la grêle, de fortes rafales de vent et des pluies pouvant être intenses, sur un axe allant des Pyrénées jusqu'au Centre et la Bourgogne. Les Alpes et le Jura devrait faire face à un risque de grêle significatif alors que les fortes pluies concerneraient particulièrement le Centre et la Bougogne.

Selon La Chaîne Météo, ces orages devraient progresser vers le Grand Est et la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est d'ailleurs dans la soirée puis dans la nuit de lundi à mardi que les orages pourraient être les plus nombreux sur une large partie du territoire français. "Les cumuls pourront atteindre localement 50 mm en une heure, avec un risque d’inondations ponctuelles", explique-t-elle dans ses prévisions.

La situation devrait rester instable mardi. Des orages sont attendus dans l'Est de la France, vers Strasbourg, Lyon ou encore Montpellier, selon les prévisions de Météo-France. "Mardi, des orages virulents pourraient perdurer sur l'Auvergne, le Centre et la Bourgogne, notamment en fin de nuit de lundi à mardi", précise l'organisme.

Dernières mises à jour

17:32 - Une vigilance crues activée Sous les orages, de fortes pluies sont attendues avec des cumuls jusqu'à 50mm. L'Aude est d'ailleurs placée en vigilance jaune pluie-inondation. La Corrèze, la Dordogne et le Lot sont aussi en vigilance jaune crues. 16:45 - Les orages gagnent en intensité Les orages touchent désormais le centre du pays et se forment sur la chaine pyrénéenne. Ils gagnent en intensité du sud-ouest vers le centre avant de progresser vers la Bourgogne, la Champagne et le Grand Est. 16:20 - Les vigilance oranges orages activées Dans son bulletin de 16 heures, Météo-France acte le début effectif de l'alerte orange orages pour le Gers, le Lot-et-Garonne, l'Ariège, la Haute-Garonne, l'Aude, le Tarn et le Tarn-et-Garonne. "L'instabilité orageuse sera de plus en plus présente en cette fin d'après-midi puis soirée sur une vaste zone allant des Pyrénées au Nord-Est avec le développement d'orages localement forts. Les plus violents sont attendus entre les Pyrénées et le Massif central, produisant des chutes de grêle, d'importants cumuls de pluie et de fortes rafales de vent", précise l'organisme. LIRE PLUS

Des orages vont traverser la France à partir de ce lundi 3 août. 75 départements seront en vigilance jaune en raison de ce risque, retrouvez les prévisions et les départements concernés par cette alerte aux orages.