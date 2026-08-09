Orages en France : quels départements en vigilance ce dimanche ? Les prévisions

Ce dimanche 9 août, plusieurs départements sont à nouveau placés en vigilance orange pour les orages. L'alerte concerne le Sud-Ouest.

Après une accalmie en fin de semaine dernière, les orages sont de retour sur la France. Dans son bulletin de 6h ce dimanche 9 août, Météo-France annonce placer huit départements en vigilance en raison du risque d'orages. La vigilance est de nouveau orange et est valable à partir de 17h ce dimanche. La liste des départements concernés : les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, le Gers, le Lot-et-Garonne, le Tarn-et-Garonne, la Haute-Garonne et le Tarn. De très nombreux départements sont par ailleurs placés en vigilance jaune aux orages. Ils se trouvent dans le Sud-Ouest, le Sud-Est, dans le centre et le Nord du pays.

Les orages sont jugés comme pouvant être très violents localement puisque Météo-France accompagne son bulletin de la mention suivante. "Ces orages seront parfois accompagnés de grêle et de violentes rafales de vent pouvant atteindre 90 à 110 km/h. En fin d'après-midi des orages localement très violents concerneront le sud de l'Aquitaine, ils se propageront à l'ex-Midi-Pyrénées en début de soirée."

D'autres régions concernées par les orages ?

La Chaîne Météo explique de son côté que la dégradation orageuses doit ensuite gagner le Centre-Est puis les Alpes, en passant par le lyonnais. "Les orages pourront rester localement forts, avec fortes pluies, grêle et rafales supérieures à 80 km/h. À l’arrière, les températures baisseront, tandis que la chaleur résistera dans le sud-est", explique le bulletin publié ce dimanche.

Météo-France précise également que de premiers orages ont concerné le Sud-Ouest samedi soir. Ce dimanche matin, c'est sur la côte Aquitaine que des orages modérés sont annoncés. Le début de semaine pourrait s'annoncer orageux puisque La Chaîne Météo précise de son côté qu' "une autre vague orageuse devrait suivre mardi, sur un axe assez similaire."

Dernières mises à jour

15:10 - Des rafales particulièrement violentes attendues Le vent pourrait souffler fort avec le passage des orages. La Chaîne Météo parle de rafales qui vont dépasser la barre des 80 km/h. Elles pourraient même souffler à plus de 100 km/h, selon Météo-France. 13:50 - Les images de l’impressionnant orage de grêle survenu samedi au sommet du pic du Midi De nouveaux orages sont attendus ce dimanche 9 août dans le Sud-Ouest. Mais ils étaient déjà présents la veille. L'instabilité était forte au sommet du pic du Midi, comme le montrent ces images de La Chaîne Météo. Violent orage de #grêle dans les #Pyrénées, au sommet du pic du Midi actuellement. La terrasse de l'observatoire est recouverte d'un tapis de grêlons. La température est de 9C, le ressenti sous la #pluie et le #vent est de 3. pic.twitter.com/P0VYPzvmfF — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) August 8, 2026 11:30 - Des orages dans quelles régions ? Le Sud-Ouest devrait être en premier lieu concerné par ces orages pouvant être violents. De la grêle, des fortes pluies ainsi que d'importantes rafales sont attendues. Mais cette instabilité devrait se décaler et toucher d'autres régions au cours de cette journée du dimanche 9 août. Le risque d'#orage est important ce dimanche des Pyrénées aux Alpes. Mais, c'est surtout ce soir, dans le sud-ouest, que la situation sera la plus préoccupante avec de violents #orages accompagnés d'un risque de #grêle. pic.twitter.com/65IZtbEAvP — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) August 9, 2026 LIRE PLUS

Des orages traversent à nouveau la France ce week-end. Huit départements sont en vigilance orange en raison de ce risque, retrouvez les prévisions et les départements concernés par cette alerte aux orages.