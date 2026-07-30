Indemnisations face aux incendies : entreprises, sinistrés, évacués... Ces aides actées par le gouvernement

Le gouvernement a annoncé la mise en place de mesures pour les salariés, les entreprises et les sinistrés victimes des incendies dans le sud de la France.

Face aux violents incendies qui ravagent le sud de la France, le gouvernement a dégainé son plan d'aides pour les entreprises, les évacués et les sinistrés. Le ministre du Travail et des Solidarités Jean-Pierre Farandou a indiqué mercredi 29 juillet que les premières indemnités pour soutenir les entreprises touchées par les incendies "vont arriver début août". Une bonne nouvelle, notamment pour les 13 000 entités évacuées à travers la Gironde, les Landes et le Var, en proie aux flammes.

Pour les entreprises concernées, le télétravail est préconisé. Dans les entreprises de plus de 50 salariés, le comité social et économique doit être informé sans délai de la décision de l'employeur d'y recourir et être consulté dès que possible après sa mise en œuvre. Pour celles qui ont demandé le recours à l'activité partielle pour leurs employés, "c'est une prise en charge de 60 % du salaire, on aide les entreprises à garder les emplois et les compétences pour les entreprises sinistrées et évacuées", détaille Jean-Pierre Farandou sur Europe 1, qui fait état d'une "mobilisation d'urgence".

Ce régime d'activité partielle peut être actionné pour les salariés des entreprise touchées directement ou indirectement par les incendies : les entreprises sinistrées, ou qui se trouvent dans une zone géographique ayant fait l'objet d'une évacuation, les entreprises qui ne peuvent pas poursuivre leur activité en raison des conséquences des incendies, mais encore celles dont la poursuite de l'activité n'est plus possible compte tenu de l'exposition de leurs salariés à un risque pour leur santé ou leur sécurité. Une demande préalable d'autorisation d'activité partielle doit être effectuée sur le site dédié.

L'appel à cotisations repoussé pour les entreprises

Le gouvernement annonce également la mise en place de mesures de soutien en trésorerie des entreprises. En effet, L'Urssaf et le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) ont mis en place des mesures d'urgence pour accompagner les employeurs et travailleurs indépendants affectés par les incendies. Voilà pourquoi il est possible de demander le report des échéances de cotisations via un échéancier. Les pénalités et majorations de retard dues feront l'objet d'une remise d'office.

"J'ai décidé de demander à l'Urssaf de décaler l'appel à cotisation jusqu'à 12 mois et d'aller au devant des entreprises pour qu'elles soient au courant", expliquait le ministre du Travail ce mercredi. Il est également possible de demander une baisse des cotisations provisionnelles via votre espace en ligne. Elles sont calculées sur la base de votre activité de l'année précédente, puis ajustées en fonction de votre revenu réel.

Une aide d'urgence pour les travailleurs indépendants rehaussée

Pour les travailleurs indépendants qui sont "directement touchés" par l'incendie de leurs locaux professionnels et/ou de leur logement, en juillet en Nouvelle-Aquitaine, pourront bénéficier d'une aide d'urgence de leur organisme de sécurité sociale allant jusqu'à 8 000 euros, ont annoncé mercredi les ministères des PME et du Travail à l'AFP. Le montant versé dépendra du niveau de destruction des locaux et logements concernés, précise le communiqué.

"Il s'agit de mesures exceptionnelles qui s'inscrivent dans le temps et applicables jusqu'en septembre par rapport aux incendies de juillet", précise-t-on. D'après le communiqué, "une mise en paiement sous 15 jours à réception des dossiers" est prévue. Sachez que le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) a aussi mis en place un plan d'urgence pour aider les indépendants victimes des incendies. Ainsi, une aide financière d'urgence peut être sollicitée ici pour répondre aux besoins les plus urgents de tous ceux qui exercent leur activité sur une zone géographique impactée par ce type d'événement.

Quid du délai de déclaration et des frais de relogement ?

Au sujet des particuliers sinistrés, il est important de comprendre que les incendies de forêt ne donnent jamais lieu à un arrêté de catastrophe naturelle : les feux de végétation étant presque toujours d'origine humaine, accidentelle ou volontaire. De facto, les indemnisations relèvent des contrats d'assurance auto ou habitation classiques. Il est donc obligatoire d'être couvert par un contrat d'assurance multirisque habitation (MRH) comprenant une garantie incendie, que vous soyez propriétaire ou locataire. Rassurez-vous, la majorité des assurances couvre les risques d'incendies.

Le gouvernement, lui, a annoncé un certain nombre de mesures concernant les assurances pour les sinistrés et évacués. Ces annonces concernent les feux en cours en Gironde, dans les Landes et dans le Var. Tout d'abord : la prolongation du délai de déclaration d'un sinistre auprès de votre assureur. Vous avez jusqu'au 31 août pour vous manifester, au lieu des cinq jours habituels.

Cette garantie peut couvrir selon le contrat : le bâtiment assuré et ses dépendances déclarées, le contenu à hauteur des capitaux souscrits, les dommages indirects (dommages causés par l'eau et la mousse des pompiers), les frais de déblais, le jardin, et enfin les véhicules via votre contrat d'assurance automobile si vous avez opté pour la garantie incendie ou tous risques. Les dommages subis doivent être justifiés. Il est "important de conserver les objets qui ont été endommagés, les photos datées, les factures", conseille l'exécutif.

Rien qu'en Gironde, 222 000 personnes ont été évacuées de manière préventive dans 24 communes en raison des incendies. Dès lors, le remboursement des frais de relogement a été acté par le gouvernement. Les assureurs remboursent les frais de relogement pour les évacués et sinistrés de leur résidence principale dans les zones concernées : que votre logement ait été endommagé ou non et jusqu'à trois semaines de relogement, selon la durée d'interdiction d'accès à votre habitation. Cette prise en charge sera effectuée, elle aussi, sur présentation des justificatifs nécessaires.