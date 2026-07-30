Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 30 juillet 2026 [EN DIRECT]

EURODREAMS. Pour ce tirage EuroDreams, quelqu'un parviendra-t-il à trouver les résultats gagnants ? Réponse sur cette page dans la soirée.

Le tirage EuroDreams de ce jeudi 30 juillet 2026 propose une rente de 20 000 euros par mois pendant trente ans. Et ce, pour le plus grand bonheur des participants qui peuvent tenter leur chance jusqu'à 20h15. La grille cochée d'une combinaison classique, soit six chiffres compris entre 1 et 40 et un numéro Dream parmi les cinq possibles, coûte 2,50 euros. À noter toutefois que pour augmenter ses chances, il est possible de cocher davantage de numéros.

En cochant les cinq numéros Dream et les six numéros classiques à côté, la grille vous sera vendue 12,50 euros. En revanche, si vous cochez un septième numéro et un seul numéro Dream, elle atteint déjà les 17,50 euros. Au maximum, il est possible de cocher 10 chiffres parmi les 40 et avec un seul numéro Dream. La grille coûte alors... 525 euros. Si on préfère cocher les cinq numéros Dream en priorité, on ne peut alors cocher que huit numéros parmi les 40. La grille est vendue 350 euros. Quoi qu'il en soit les résultats EuroDreams seront connus vers 21h30/22 heures :

Est-il facile de trouver les résultats EuroDreams ?

Tout est question de chance. Car, rappelons-le, l'EuroDreams comme chaque loterie est une affaire de hasard. Sur le site de la Française des jeux, on apprend que le tirage EuroDreams a déjà fait 634 350 gagnants en 2026. Il semble s'agir des gagnants uniquement français puisqu'il est précisé "sur fdj.fr". Quoi qu'il en soit, ces plus de 600 000 vainqueurs n'ont pas remporté chacun 20 000 euros par mois pendant trente ans. Remporter le jackpot est bien moins fréquent. En ne jouant qu'une combinaison de base, un joueur dispose d'une chance sur 19 191 900.

En effet, il est aussi possible d'empocher des gains en trouvant une partie seulement de la combinaison gagnante. Pour ceux qui trouvent six chiffres, mais pas le numéro Dream, c'est 2 000 euros par mois pendant cinq ans qui sont promis. Ensuite, des gains plus modestes sont reversés en une seule fois aux gagnants. Comptez entre environ 400 euros pour cinq bons chiffres et 2,50 euros pour deux bons numéros.