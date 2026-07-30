Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 30 juillet 2026 [EN LIGNE]

EURODREAMS. Pour ce tirage EuroDreams, quelqu'un a-t-il réussi à trouver les résultats gagnants ? La combinaison gagnante est désormais disponible.

Le tirage EuroDreams de ce jeudi 30 juillet 2026 promettait une rente de 20 000 euros par mois pendant trente ans. Mais aucun participant ne semble être parvenu à trouver les résultats EuroDreams du jour permettant d'empocher cette coquette somme. En revanche, la répartition des gains, mise à disposition sur le site de la Française des jeux (FDJ), révèle que quatre grilles ont permis ce soir à leurs propriétaires de remporter 2 000 euros par mois pendant cinq ans.

Malheureusement, aucune de ces grilles gagnantes n'avaient été validées en France. Il semble que les vainqueurs soient tout, sauf Français donc. Mais que les joueurs de l'Hexagone se rassurent, il y a eu des gagnants tricolores aux autres rangs. Ainsi, sur les 130 grilles qui ont trouvé cinq des six chiffres du résultat EuroDreams sorti, 29 avaient été validées en France. Leurs propriétaires empochent 404 euros chacun. Les autres de gains sont moins conséquents, mais ils peuvent tout de même valoir le coup d'être récupérés. Ne serait-ce que pour retenter sa chance... Voici tous les résultats de ce tirage EuroDreams :

Tirage du jeudi 30 juillet 2026 4 - 12 - 21 - 27 - 34 - 39 1

Est-il facile de trouver les résultats EuroDreams ?

Tout est question de chance. Car, rappelons-le, l'EuroDreams comme chaque loterie est une affaire de hasard. Sur le site de la Française des jeux, on apprend que le tirage EuroDreams a déjà fait 634 350 gagnants en 2026. Il semble s'agir des gagnants uniquement français puisqu'il est précisé "sur fdj.fr". Quoi qu'il en soit, ces plus de 600 000 vainqueurs n'ont pas remporté chacun 20 000 euros par mois pendant trente ans. Remporter le jackpot est bien moins fréquent. En ne validant qu'une combinaison de base, un joueur dispose d'une chance sur 19 191 900.

En effet, il est aussi possible d'empocher des gains en trouvant une partie seulement de la combinaison gagnante. Pour ceux qui trouvent six chiffres, mais pas le numéro Dream, c'est 2 000 euros par mois pendant cinq ans qui sont promis. Ensuite, des gains plus modestes sont reversés en une seule fois aux gagnants. Comptez entre environ 400 euros pour cinq bons chiffres et 2,50 euros pour deux bons numéros.