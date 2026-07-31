Ceuta : 40 000 migrants ont rejoint l'enclave espagnole, la France prend une décision "sans attendre" pour ses frontières

Plus de 40 000 migrants sont entrés dans le territoire espagnol de Ceuta, au nord du Maroc jeudi. Face à cette crise migratoire, Laurent Nuñez a annoncé "renforcer sans attendre les contrôles à la frontière espagnole".

La situation est-elle devenue totalement incontrôlable à Ceuta, enclave espagnole qui marque la frontière entre l'Espagne et le Maroc, l'Europe et l'Afrique ? Selon le ministère de l'Intérieur espagnol, 49 000 migrants ont franchi la frontière de Ceuta au cours des 24 dernières heures. Une source policière parle plutôt de 40 000 individus, auprès de l'AFP. Quoi qu'il en soit, cette marée humaine a submergé les effectifs de la Guardia Civil, jeudi 30 juillet. Au total, 18 migrants sont morts en Méditerranée en tentant de rejoindre l'enclave de Ceuta. Le Premier ministre Pedro Sánchez est attendu sur place ce vendredi, accompagné du ministre de l'Intérieur Fernando Grande-Marlaska. De son côté, le Maroc n'a pas officiellement réagi.

Il s'agit de la plus importante arrivée de migrants depuis la grande crise de mai 2021, lors de laquelle plus de 10 000 personnes avaient réussi à passer en deux jours la seule frontière terrestre de l'Union européenne avec le continent africain avec Melilla, l'autre enclave espagnole en territoire marocain, où la frontière a été fermée. Au Maroc, plusieurs milliers de jeunes Marocains - dont des mineurs - étaient rassemblés tard jeudi soir dans le centre de la ville de Fnideq, qui jouxte Ceuta. Certains affirmaient avoir entendu que "la frontière avait été ouverte", selon l'AFP.

Una oleada de personas ha cruzado sin control de Marruecos a Ceuta. La Guardia Civil y los medios de emergencia, superados, solo se ocupan de los heridos. Los agentes han tenido que abrir las verjas, porque querían evitar que se forme un tapón https://t.co/Pev0t1j66e pic.twitter.com/aVJcIvQnSW — EL PAÍS (@el_pais) July 30, 2026

"Un chaos absolu", la police débordée à Ceuta

"Il y a eu un flux constant de personnes toute la nuit", et si les arrivées ont été moindres que pendant la journée, des migrants "ont continué à arriver la nuit et ils continuent d'arriver" vendredi matin, a indiqué une source policière à l'AFP. Le nombre d'agents en service pendant la saison estivale est "trois à quatre fois inférieur à ce qui serait nécessaire pour faire face à une telle situation", déplore David Gómez, secrétaire à la communication de l'Association professionnelle de la justice pour la Garde civile (Jucil) à Ceuta, dans El Mundo. "Nous sommes débordés à tous les niveaux", a-t-il souligné.

Le gouvernement espagnol a déjà annoncé qu'il allait déployer des soldats pour garantir la sécurité de Ceuta, et 70 agents supplémentaires de la Guardia Civil. En outre, 200 agents de deux unités spécialisées de la police nationale - l'UIP et l'UPR - seront déployés dans les prochains jours. "La situation dans laquelle se trouve la ville est un chaos absolu", regrette l'Association unifiée des Gardes civils (AUGC).

Selon les informations du quotidien El País, des centaines de migrants entrés illégalement à Ceuta ces dernières heures ont déjà entamé leur retour vers le Maroc par la digue frontalière par laquelle ils sont entrés. Ces derniers n'auraient trouvé "nulle part où dormir". Madrid et Rabat ont déjà convenu de "mettre en œuvre des mesures pour le rapatriement dans les plus brefs délais de toutes les personnes", a indiqué une source officielle marocaine à l'AFP. Le gouvernement espagnol, lui, rejette tout lien entre la crise migratoire et la régularisation exceptionnelle promise en début d'année. Le Premier ministre Pedro Sánchez avait annoncé l'accueil de 500 000 personnes en situation irrégulière pour faire face au manque de main-d'œuvre et au vieillissement de la population.

L'opposition espagnole déplore "une crise de sécurité nationale"

Ces scènes impressionnantes font beaucoup réagir sur la scène internationale. La cheffe du gouvernement italien d'extrême droite, Giorgia Meloni, a dit vouloir suspendre l'Espagne de l'espace Schengen, des propos aussitôt dénoncés par Madrid qui a convoqué l'ambassadeur italien en signe de protestation. Le dirigeante italienne dénonce des "images choquantes". "L'Italie ne restera pas les bras croisés", a-t-elle affirmé. À Washington, deux hauts responsables de la Maison-Blanche se sont saisis de ces images pour défendre la politique répressive de Donald Trump sur l'immigration. "Votre maison sera détruite et pillée par des envahisseurs, et les démocrates s'en réjouiront", a écrit sur X Stephen Miller, proche conseiller du président américain en commentant des images d'une foule s'agitant autour des barrières de Ceuta.

L'opposition espagnole, elle, s'est emparée du sujet : le leader du Parti populaire Alberto Núñez Feijóo, parti d'opposition de droite, dénonce "une situation désespérée" et "une crise de sécurité nationale". De son côté, le roi Felipe VI s'est entretenu par téléphone avec le premier ministre Pedro Sánchez et le président de Ceuta, Juan Jesús Vivas, pour discuter de la crise migratoire qui touche la ville autonome ces derniers jours, selon la Maison royale, relayée par le journal ibérique El País.

La France "active la Force Frontière d'intervention rapide"

Et en France ? Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a indiqué qu'il allait de nouveau s'entretenir avec son homologue espagnol sur RTL. Sur X, il annonce ce vendredi matin avoir activé "sans attendre", "la Force Frontière d'intervention rapide" pour renforcer les contrôles à la frontière espagnole. Cette force permet de "faire appel à des réservistes et à la force Sentinelle lorsqu'il le faut pour que nos frontières soient mieux surveillées", indiquait l'ex-Premier ministre, François Bayrou, l'an passé chez France 3 PACA. Cette coordination était jusqu'à présent expérimentée et concentrée sur la frontière franco-italienne, notamment à Menton.

"Face à la situation constatée dans l'enclave de Ceuta, j'ai, dès hier soir, donné des instructions pour renforcer sans attendre les contrôles à la frontière espagnole. Par ailleurs, j'active la Force Frontière d'intervention rapide pour des contrôles en profondeur", a-t-il expliqué. Le président des Républicains, Bruno Retailleau, appelle ce matin à suspendre "la libre circulation des personnes" pour l'Espagne.