Ceuta : l'Espagne hausse le ton, déjà des "contrôles renforcés" à la frontière française

À Ceuta, "un retour à la normale est en cours", annonce l'Espagne, samedi 1er août, après l'arrivée massive de migrants. Face à cette crise migratoire, la France a décidé de renforcer ses contrôles à la frontière. Le point sur la situation.

La situation à Ceuta à l’origine d’une grave crise au sein de l'UE ? Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez dénonce, samedi 1er août 2026, l’attitude "égoïste" de plusieurs pays européens et sa profonde inquiétude face à ces réactions. "La plupart nous ont témoigné leur soutien et leur solidarité, en nous proposant leur aide. D’autres, en revanche, ont choisi de s’en prendre à l’Espagne et de demander son exclusion temporaire de l’espace Schengen", explique le chef du gouvernement après l’arrivée de plusieurs dizaines de milliers de migrants à Ceuta. Il réclame également une réunion des ministres de l’Intérieur des 27 pays de l’UE.

Cette vague migratoire à Ceuta, enclave espagnole qui marque la frontière entre l’Espagne et le Maroc, a fait énormément réagir. Entre 50 000 et 60 000 migrants ont afflué ces derniers jours dans l’enclave. Mais au moins 48 000 migrants sont d'ores et déjà retournés au Maroc, indiquent les autorités espagnoles. La situation évolue et "un retour à la normale est en cours", fait savoir le gouvernement. Au moins 67 migrants sont morts.

Plus tôt, le Premier ministre avait déjà indiqué à l'AFP que les départs vers le côté marocain de la frontière se faisaient "à un rythme de 150 personnes par minute". Ces milliers de migrants ont choisi de retourner au Maroc "après avoir passé une nuit misérable à dormir dans les rues, dans les montagnes, dans le parc ou sur les socles de statues, beaucoup sans avoir dîné car certains commerces, restaurants et bars avaient refusé de les servir", rapportait El País. Il s'agit de la plus importante arrivée de migrants depuis la grande crise de mai 2021, lors de laquelle plus de 10 000 personnes avaient réussi à passer en deux jours la seule frontière terrestre de l'Union européenne avec le continent africain avec Melilla, l'autre enclave espagnole en territoire marocain, où la frontière a été fermée.

Una oleada de personas ha cruzado sin control de Marruecos a Ceuta. La Guardia Civil y los medios de emergencia, superados, solo se ocupan de los heridos. Los agentes han tenido que abrir las verjas, porque querían evitar que se forme un tapón https://t.co/Pev0t1j66e pic.twitter.com/aVJcIvQnSW — EL PAÍS (@el_pais) July 30, 2026

La France durcit les contrôles

En France, le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez est contre une suspension de l'Espagne de l'espace Schengen. Emmanuel Macron "a demandé au ministre de l’Intérieur de prendre toutes les dispositions appropriées pour renforcer les contrôles à la frontière avec l’Espagne", selon l'entourage présidentiel, a appris BFMTV de l'entourage du chef de l'État.

"Des contacts sont par ailleurs en cours avec les autorités espagnoles et marocaines afin d’assurer un suivi étroit de la situation et de renforcer la coordination entre les différents services concernés", ajoute la même source auprès de BFMTV. Enfin, le chef de l'Etat assure que "la France se tient prête à apporter aux autorités espagnoles tout l’appui nécessaire, si celles-ci en expriment le besoin, y compris au travers de l’agence Frontex". Le ministre de l'Intérieur a annoncé vendredi matin avoir activé "sans attendre", "la Force Frontière d'intervention rapide" pour renforcer les contrôles à la frontière espagnole.

Laurent Nuñez a également annoncé avoir "triplé" les renforts, "avec 184 policiers mobilisés, avec une surveillance par drone renforcée", à la frontière franco-espagnole. Samedi, "ils seront quintuplés", a-t-il ajouté, précisant que ce sont ainsi "334 policiers et gendarmes" qui seront mobilisés "en plus des effectifs habituellement". Les moyens aériens vont également être renforcés et les patrouilles dans les trains seront "davantage mobilisées sur l'axe ferroviaire franco-espagnol".

Des tensions entre l'Espagne et l'Italie

Ces scènes impressionnantes font beaucoup réagir sur la scène internationale. La cheffe du gouvernement italien d'extrême droite, Giorgia Meloni, a dit vouloir suspendre l'Espagne de l'espace Schengen, des propos aussitôt dénoncés par Madrid qui a convoqué l'ambassadeur italien en signe de protestation. Le dirigeante italienne dénonce des "images choquantes". "L'Italie ne restera pas les bras croisés", a-t-elle affirmé. Rome a décidé de renforcer les contrôles aux frontières aériennes et maritimes avec l'Espagne.

À Washington, deux hauts responsables de la Maison-Blanche se sont saisis de ces images pour défendre la politique répressive de Donald Trump sur l'immigration. "Votre maison sera détruite et pillée par des envahisseurs, et les démocrates s'en réjouiront", a écrit sur X Stephen Miller, proche conseiller du président américain en commentant des images d'une foule s'agitant autour des barrières de Ceuta.

L'opposition espagnole, elle, s'est emparée du sujet : le leader du Parti populaire Alberto Núñez Feijóo, parti d'opposition de droite, dénonce "une situation désespérée" et "une crise de sécurité nationale". De son côté, le roi Felipe VI s'est entretenu par téléphone avec le Premier ministre, Pedro Sánchez, et le président de Ceuta, Juan Jesús Vivas, pour discuter de la crise migratoire qui touche la ville autonome ces derniers jours, selon la Maison royale, relayée par le journal ibérique El País. Enfin, le gouvernement britannique s'est dit prêt à proposer de l'aide aux autorités espagnoles, a indiqué vendredi le Premier ministre Andy Burnham. "Nous prenons actuellement contact avec le gouvernement espagnol, les autorités espagnoles, afin de leur apporter notre soutien, mais aussi pour mieux comprendre les implications de cette situation", a-t-il dit.

Le gouvernement espagnol, lui, rejette tout lien entre la crise migratoire et la régularisation exceptionnelle promise en début d'année. Le Premier ministre Pedro Sánchez avait annoncé l'accueil de 500 000 personnes en situation irrégulière pour faire face au manque de main-d'œuvre et au vieillissement de la population. De son côté, Bruxelles affirme n'avoir relevé aucun flux migratoire entre Ceuta, l'enclave espagnole située en Afrique du Nord, et le continent européen. "Il n'y a pas aujourd'hui de mouvements vers le continent européen", a indiqué un haut responsable de l'UE, s'exprimant sous couvert d'anonymat.

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