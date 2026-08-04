Ceuta : une réunion d'urgence des membres de l'UE, le Maroc reste silencieux

Une réunion des ministres de l'Intérieur de l'Union européenne est prévue ce mardi 4 août sur fond de tensions entre les pays membres à propos de l'afflux de plusieurs dizaines de milliers de migrants à Ceuta, enclave espagnole à la frontière avec le Maroc.

L'arrivée massive de dizaines de milliers de migrants à Ceuta, enclave espagnole marquant la frontière avec le Maroc, ravive les fractures au cœur de l'Union européenne. Face à cette pression migratoire exceptionnelle, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a vivement dénoncé le manque de cohésion au sein du bloc, fustigeant l'attitude « égoïste » de certains partenaires. Si plusieurs capitales ont rapidement offert leur soutien logistique et leur solidarité, d'autres ont opté pour une ligne dure en pointant du doigt la gestion de Madrid, allant jusqu'à réclamer son exclusion temporaire de l'espace Schengen et plongeant ainsi l'Europe dans une nouvelle zone de turbulences politiques.

Alors qu'entre 50 000 et 60 000 personnes ont afflué en l'espace de quelques jours, le gouvernement espagnol a annoncé samedi 1er août un « retour à la normale », affirmant que la quasi-totalité des clandestins — dont au moins 48 000 recensés — ont d'ores et déjà été reconduits au Maroc. Derrière cette baisse des tensions à la frontière, le bilan humain suscite toutefois de vives divergences entre les parties : si Madrid déplore au moins 72 noyades ou accidents et que Rabat ne comptabilise officiellement que 11 décès, l'Association marocaine des droits humains (AMDH) dresse un tableau bien plus sombre, évoquant près de 130 victimes et des dizaines de disparus.

Une réunion européenne d'urgence

Visé par une vague de critiques après la crise migratoire inédite à Ceuta, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a réclamé une réunion d'urgence de l'ensemble des ministres de l'Intérieur de l'Union européenne, soutenu par 22 États membres, dont l'Italie. Rejointe par la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni, pour qui la protection des frontières extérieures demeure une « responsabilité commune ». À l’issue de cette réunion, qui a eu lieu en visioconférence le mardi 4 août, Laurent Nuñez a affirmé la solidarité unanime des États membres envers l'Espagne et salué la collaboration du Maroc. Alors que l'opposition de droite et d'extrême droite française réclamait un durcissement aux frontières de la péninsule ibérique, le ministre français de l'Intérieur a défendu l'espace Schengen comme une "solution" plutôt qu'un problème, tout en annonçant un renforcement des contrôles à la frontière franco-italienne dans la foulée de celui déjà opéré avec l'Espagne. Soulignant la mise en place d'un barrage flottant et l'absence de traversées méditerranéennes vers le continent, Paris s'est dit prêt à appuyer Madrid ou à renforcer l'agence Frontex, évoquant au passage une "ingérence informationnelle" d'États étrangers durant ces événements.

Des tensions entre l'Espagne et l'Italie

Ces scènes impressionnantes ont beaucoup fait réagir sur la scène internationale. La cheffe du gouvernement italien d'extrême droite, Giorgia Meloni, a dit vouloir suspendre l'Espagne de l'espace Schengen, des propos aussitôt dénoncés par Madrid qui a convoqué l'ambassadeur italien en signe de protestation. La dirigeante italienne a aussi dénoncé des "images choquantes". "L'Italie ne restera pas les bras croisés", a-t-elle affirmé. Rome a décidé de renforcer les contrôles aux frontières aériennes et maritimes avec l'Espagne.

Le gouvernement espagnol, lui, rejette tout lien entre la crise migratoire et la régularisation exceptionnelle promise en début d'année. Le Premier ministre Pedro Sánchez avait annoncé l'accueil de 500 000 personnes en situation irrégulière pour faire face au manque de main-d'œuvre et au vieillissement de la population. De son côté, Bruxelles a affirmé n'avoir relevé aucun flux migratoire entre Ceuta, l'enclave espagnole située en Afrique du Nord, et le continent européen. "Il n'y a pas aujourd'hui de mouvements vers le continent européen", a indiqué un haut responsable de l'UE, s'exprimant sous couvert d'anonymat.

"La grande majorité de ceux qui sont arrivés illégalement sont retournés au Maroc, grâce au travail efficace des forces de l'ordre espagnoles et marocaines. Pas une seule personne n'a atteint le continent espagnol ou le reste de l'UE", a souligné la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Elle a tenu à dire que le contrôle des frontières européennes a un "système solide" mais qu'il doit néanmoins être "renforcé".

Sur le terrain, le calme semble progressivement revenir à Ceuta. La police et l'armée continuent toutefois de patrouiller dans l'enclave, tandis que les autorités espagnoles poursuivent les opérations de renvoi vers le Maroc. Plusieurs centaines de mineurs isolés étaient encore présents sur place ces derniers jours, beaucoup espérant toujours rejoindre l'Espagne continentale malgré le renforcement des contrôles. Le pape Léon XIV a également réagi à la situation lors de sa prière dominicale. Il a indiqué suivre les événements de Ceuta "avec inquiétude" et a appelé à une solution permettant de garantir "la paix, la stabilité et la justice"

Quelle est la position de la France?

La France ne fait pas partie des 22 pays à avoir réclamé cette réunion pour échanger sur la situation à Ceuta. Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez est d'ailleurs contre une suspension de l'Espagne de l'espace Schengen. Ces éléments semblent indiquer que la situation à Ceuta n'a pas fait naître de tensions entre Paris et Madrid. La France a cependant pris des mesures.

Vendredi, Emmanuel Macron "a demandé au ministre de l’Intérieur de prendre toutes les dispositions appropriées pour renforcer les contrôles à la frontière avec l’Espagne", selon l'entourage présidentiel, a appris BFMTV de l'entourage du chef de l'État. Le ministre de l'Intérieur a annoncé vendredi matin avoir activé "sans attendre", "la Force Frontière d'intervention rapide" pour renforcer les contrôles à la frontière espagnole.

Laurent Nuñez a également annoncé avoir "triplé" les renforts, "avec 184 policiers mobilisés, avec une surveillance par drone renforcée", à la frontière franco-espagnole. Samedi, les effectifs ont été "quintuplés", selon le ministre, précisant que ce sont ainsi "334 policiers et gendarmes" qui allaient être mobilisés "en plus des effectifs" habituels. Un renforcement des moyens aériens et des patrouilles dans les trains "sur l'axe ferroviaire franco-espagnol" a aussi été annoncé par Paris.

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