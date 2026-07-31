Ceuta : carte, migrants, tensions politiques... Ce qu'il faut savoir de cette enclave espagnole

Quel est ce petit territoire espagnol, Ceuta, situé entre le Maroc et la mer où affluent illégalement des dizaines de milliers de migrants ? On vous explique.

19 km carrés, 85 000 habitants... Ceuta est une enclave espagnole, coincée entre le Maroc et la mer. Depuis le jeudi 30 juillet, cette ville autonome est le théâtre d'une vague migratoire historique : des dizaines de milliers de migrants ont passé la frontière entre le Maroc et Ceuta, donnant lieu à des images invraisemblables dans les rues de ce petit coin d'Espagne sur le continent africain. Certains ont perdu la vie.

Située sur la côte nord du Maroc - et séparée de l'Espagne continentale par le détroit de Gibraltar - Ceuta constitue un point de passage important pour les migrants tentant de rejoindre l'Europe. Avec sa voisine Melilla, installée 400 km à l'est, Ceuta reste un point de friction majeur dans les relations diplomatiques entre le Maroc et l'Espagne. Madrid affirme que ces deux territoires font partie intégrante de l'Espagne et bénéficient du même statut que les régions semi-autonomes du continent.

Unique frontière terrestre entre l'Afrique et l'Europe

Depuis l'entrée de l'Espagne dans l'Union européenne en 1986, Ceuta fait partie de l'ensemble communautaire. Comme Melilla, elle a acquis le statut de ville autonome en 1995. Toutefois, l'Espagne y exerce sa souveraineté depuis le XVIe siècle. Des barrières de 16 mètres de haut sont érigées à la frontière avec le Maroc, Ceuta est également encerclée par des clôtures de fils barbelés. Ces enclaves constituent la seule frontière terrestre de l'Union européenne avec l'Afrique.

© Google Maps

En quête d'une vie meilleure, des jeunes hommes, pour la plupart, tentent donc de se frayer un chemin pour basculer en territoire espagnol, depuis Fnideq, la ville marocaine qui jouxte l'enclave espagnole de Ceuta, comme il est possible de le voir sur la carte ci-dessus.

Les migrants passent alors par la digue de Tarajal qu'ils contournent à la nage ou à bord de bouées pour s'introduire à Ceuta. En 2021, plus de 10 000 exilés avaient pu franchir la frontière et atteindre Ceuta. Les migrants avaient profité d'un relâchement des contrôles menés par le Maroc. Dès lors, les relations se sont considérablement tendues entre le Maroc et l'Espagne.

Des relations diplomatiques complexes entre le Maroc et l'Espagne

Pourquoi autant de Marocains ont convergé vers Ceuta ? Sur les réseaux sociaux, des rumeurs couraient selon lesquelles la frontière de Ceuta était ouverte. La droite espagnole pointe également du doigt la décision de la Cour suprême espagnole de déclarer illégal le renvoi d'un migrant dans son pays d'origine dès lors qu'il arrive à la nage à Ceuta. La potentielle passivité des forces de sécurité marocaines - le sujet était déjà sur la table en 2021 - refait surface.

Fin avril, Madrid a annoncé accueillir le chef des indépendantistes sahraouis du Front Polisario venu pour des soins. Le conflit au Sahara occidental - ex-colonie espagnole classée "territoire non autonome" par les Nations unies - oppose depuis plus de 45 ans le Maroc au Polisario, soutenu par l'Algérie. Mais les divergences ne s'arrêtent pas là, car la question de la souveraineté de Ceuta n'est pas vraiment bouclée depuis l'indépendance du Maroc en 1956.