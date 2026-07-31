Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce vendredi 31 juillet 2026, 89 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Pour ce tirage de l'Euromillions, 89 millions d'euros sont à remporter. Ne reste plus qu'à trouver les résultats...

La semaine se termine bien du côté du tirage Euromillions. En effet, ce vendredi 31 juillet 2026, ce n'est pas n'importe quelle cagnotte qui est mise en jeu puisque 89 millions d'euros sont sur la table. Une somme colossale, même si les adeptes du tirage Euromillions auront en tête qu'on n'a pas encore tout à fait atteint le montant d'un Méga jackpot, à savoir 130 millions d'euros.

Mais qu'à cela ne tienne ! Il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15 moyennant 2,50 euros. Les résultats Euromillions sont généralement dévoilés à partir de 20h30, heure à laquelle les participants peuvent espérer connaître le code My Million. Puis, passé 21 heures, le résultat de la combinaison gagnante du tirage Euromillions est dévoilé dans la demi-heure. Tous les résultats seront à retrouver ci-dessous dès qu'ils auront été annoncés :

Comment participer au tirage Euromillions ?

Tout d'abord, il faut garder en tête que jouer au tirage Euromillions, c'est avant tout accepter de... ne pas gagner ! Les chances de trouver tous les résultats Euromillions sont très maigres. Comptez une chance sur plus de 139 millions si vous ne validez qu'une combinaison. Pour le faire, rien de bien compliqué. Il suffit de rendre dans un point de vente Française des jeux, de se connecter au site web fdj.fr ou d'installer directement l'application FDJ sur son smartphone. Une fois chose faite, il suffit de cocher cinq chiffres compris entre 1 et 50 et deux numéros étoile parmi les 12 disponibles. Le plus dur est d'attendre les résultats Euromillions...