Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce vendredi 31 juillet 2026 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Pour ce tirage de l'Euromillions, 89 millions d'euros étaient en jeu. Les résultats sont à retrouver dans cette page.

La semaine se terminait bien du côté du tirage Euromillions. En effet, ce vendredi 31 juillet 2026, 89 millions d'euros étaient sur la table. Malheureusement pour les participants, la semaine ne se finie par forcément pour le mieux pour eux. La répartition des gains est formelle : personne n'a trouvé les résultats Euromillions ce vendredi soir. Si deux grilles ont été cochées des cinq bons chiffres et d'un seul numéro étoile, permettant à leurs propriétaires de remporter 343 065,50 euros chacun, aucune n'avait été validée en France.

En revanche, une des huit grilles cochées correctement des cinq bons chiffres, mais d'aucun numéro étoile, a, elle, bien été enregistrée en France. Son détenteur empoche 20 045 euros. Sept des 38 grilles gagnantes du quatrième rang de ce tirage Euromillions ont aussi été validées en France. Leurs propriétaires repartent, eux, avec 1 314,40 euros. Voici le résultat Euromillions de ce vendredi 31 juillet :

Tirage du vendredi 31 juillet 2026 10 - 24 - 25 - 31 - 45 5 4

MyMillion : AW 461 1722

Comment participer au tirage Euromillions ?

Tout d'abord, il faut garder en tête que jouer au tirage Euromillions, c'est avant tout accepter de... ne pas gagner ! Les chances de trouver tous les résultats Euromillions sont très maigres. Comptez une chance sur plus de 139 millions si vous ne validez qu'une combinaison. Pour le faire, rien de bien compliqué. Il suffit de rendre dans un point de vente Française des jeux, de se connecter au site web fdj.fr ou d'installer directement l'application FDJ sur son smartphone. Une fois chose faite, il suffit de cocher cinq chiffres compris entre 1 et 50 et deux numéros étoile parmi les 12 disponibles. Le plus dur est d'attendre les résultats Euromillions...

"En cochant l'option Étoile +, vous avez près d'une chance sur quatre (3,8) de remporter un gain additionnel", indique sur son site la Française des jeux. À noter qu'il existe également d'autres options de jeu, comme le fait de s'abonner pour jouer régulièrement ou d'opter pour des packs multichance. Rappelons que les tirages Euromillions ont lieu les mardis et vendredis.